https://ria.ru/20221122/zaporozhe-1833247861.html

Власти Запорожья заявили, что готовы отразить наступление украинских войск

Власти Запорожья заявили, что готовы отразить наступление украинских войск - РИА Новости, 22.11.2022

Власти Запорожья заявили, что готовы отразить наступление украинских войск

В Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T08:22

2022-11-22T08:22

2022-11-22T10:15

специальная военная операция на украине

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. В Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Он подчеркнул, что группировка российских войск на этом участке постоянно усиливается.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступления украинских войск, но сейчас обстановка стабильная.Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника. На Запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://radiosputnik.ria.ru/20221121/zaes-1833182470.html

https://ria.ru/20221121/spetsoperatsiya-1833044463.html

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мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир рогов, запорожская область, запорожье, мелитополь, запорожская аэс