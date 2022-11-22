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Власти Запорожья заявили, что готовы отразить наступление украинских войск - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/zaporozhe-1833247861.html
Власти Запорожья заявили, что готовы отразить наступление украинских войск
Власти Запорожья заявили, что готовы отразить наступление украинских войск - РИА Новости, 22.11.2022
Власти Запорожья заявили, что готовы отразить наступление украинских войск
В Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T08:22
2022-11-22T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
запорожье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. В Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Он подчеркнул, что группировка российских войск на этом участке постоянно усиливается.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступления украинских войск, но сейчас обстановка стабильная.Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника. На Запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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в мире, владимир рогов, запорожская область, запорожье, мелитополь, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожье, Мелитополь, Запорожская АЭС
08:22 22.11.2022 (обновлено: 10:15 22.11.2022)
 
Власти Запорожья заявили, что готовы отразить наступление украинских войск

Рогов заявил, что в Запорожье готовы отразить наступление украинских войск

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. В Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Возведена надежная линия обороны. Боевой дух и возможности дать отпор противнику у нашей армии есть. Никто даже мысли не допускает уступать", — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что группировка российских войск на этом участке постоянно усиливается.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступления украинских войск, но сейчас обстановка стабильная.
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Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника. На Запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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