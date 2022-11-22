https://ria.ru/20221122/zakharova-1833306217.html

Захарова рассказала, как в 90-е подрабатывала гидом

Захарова рассказала, как в 90-е подрабатывала гидом - РИА Новости, 22.11.2022

Захарова рассказала, как в 90-е подрабатывала гидом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как в 90-е годы 20-го века подрабатывала гидом для китайских туристов - больше всего их впечатляла... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:09

2022-11-22T12:09

2022-11-22T12:29

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как в 90-е годы 20-го века подрабатывала гидом для китайских туристов - больше всего их впечатляла история Храма Христа Спасителя."Годы 90-е были для нас для всех тяжёлые в финансовом плане. Я училась, потом пришла на работу в МИД. Надо было подрабатывать… даже тогда, когда мы пришли на работу - чтобы позволить себе поесть, попить и ещё доехать до работы. Такие были времена, все люди подрабатывали", - рассказала Захарова, общаясь со студентами-архитекторами из Донбасса.По словам Захаровой, она, пользуясь своим знанием китайского языка, по выходным водила группы китайских туристов по Москве."Их сложно удивить… Чтобы перевернулось их создание, чтобы они застыли - достаточно сложно", - вспомнила она. Но всех туристов из КНР впечатляла история Храма Христа Спасителя.Китайцы настолько не верили ее словам, что приходилось повторять."То есть как? - Вообще! - А зачем? - Тут сложно. И тут у меня кульминация: а потом здесь был бассейн. - Какой? - Тоже самый большой", - вспоминает разговоры с туристами официальный представитель МИД.Впечатляло туристов и то, что бассейн был круглогодичный и под открытым небом.Впечатляло туристов и то, что бассейн тоже был закрыт и храм восстановлен, причём именно в 90-е, когда в России не было денег."У вас же денег нет. - Конечно, а иначе было бы неинтересно", - вспоминает официальный представитель МИД.Свой рассказ Захарова дополняла тем фактом, что зелёные колонны из оригинального ХХС были установлены в фойе высотки МГУ на Воробьёвых горах. Ректор Виктор Садовничий рассказывал ей, что боялся, что патриарх Алексий Второй попросит их вернуть."Но такой просьбы не поступило", - рассказала Захарова со слов Садовничего.

https://ria.ru/20221122/polsha-1833293750.html

https://ria.ru/20211212/putin-1763311724.html

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Дарья Буймова

мария захарова, виктор садовничий, москва, донбасс, россия, общество, новости - туризм