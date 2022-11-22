https://ria.ru/20221122/zakharova-1833306217.html
Захарова рассказала, как в 90-е подрабатывала гидом
Захарова рассказала, как в 90-е подрабатывала гидом - РИА Новости, 22.11.2022
Захарова рассказала, как в 90-е подрабатывала гидом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как в 90-е годы 20-го века подрабатывала гидом для китайских туристов - больше всего их впечатляла... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:09
2022-11-22T12:09
2022-11-22T12:29
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как в 90-е годы 20-го века подрабатывала гидом для китайских туристов - больше всего их впечатляла история Храма Христа Спасителя."Годы 90-е были для нас для всех тяжёлые в финансовом плане. Я училась, потом пришла на работу в МИД. Надо было подрабатывать… даже тогда, когда мы пришли на работу - чтобы позволить себе поесть, попить и ещё доехать до работы. Такие были времена, все люди подрабатывали", - рассказала Захарова, общаясь со студентами-архитекторами из Донбасса.По словам Захаровой, она, пользуясь своим знанием китайского языка, по выходным водила группы китайских туристов по Москве."Их сложно удивить… Чтобы перевернулось их создание, чтобы они застыли - достаточно сложно", - вспомнила она. Но всех туристов из КНР впечатляла история Храма Христа Спасителя.Китайцы настолько не верили ее словам, что приходилось повторять."То есть как? - Вообще! - А зачем? - Тут сложно. И тут у меня кульминация: а потом здесь был бассейн. - Какой? - Тоже самый большой", - вспоминает разговоры с туристами официальный представитель МИД.Впечатляло туристов и то, что бассейн был круглогодичный и под открытым небом.Впечатляло туристов и то, что бассейн тоже был закрыт и храм восстановлен, причём именно в 90-е, когда в России не было денег."У вас же денег нет. - Конечно, а иначе было бы неинтересно", - вспоминает официальный представитель МИД.Свой рассказ Захарова дополняла тем фактом, что зелёные колонны из оригинального ХХС были установлены в фойе высотки МГУ на Воробьёвых горах. Ректор Виктор Садовничий рассказывал ей, что боялся, что патриарх Алексий Второй попросит их вернуть."Но такой просьбы не поступило", - рассказала Захарова со слов Садовничего.
https://ria.ru/20221122/polsha-1833293750.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, виктор садовничий, москва, донбасс, россия, общество, новости - туризм
Мария Захарова, Виктор Садовничий, Москва, Донбасс, Россия, Общество, Туризм, Новости - Туризм
12:09 22.11.2022 (обновлено: 12:29 22.11.2022)
Захарова рассказала, как в 90-е подрабатывала гидом
Официальный представитель МИД Захарова рассказала, как в 90-е годы подрабатывала гидом
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как в 90-е годы 20-го века подрабатывала гидом для китайских туристов - больше всего их впечатляла история Храма Христа Спасителя.
"Годы 90-е были для нас для всех тяжёлые в финансовом плане. Я училась, потом пришла на работу в МИД. Надо было подрабатывать… даже тогда, когда мы пришли на работу - чтобы позволить себе поесть, попить и ещё доехать до работы. Такие были времена, все люди подрабатывали", - рассказала Захарова, общаясь со студентами-архитекторами из Донбасса
.
По словам Захаровой, она, пользуясь своим знанием китайского языка, по выходным водила группы китайских туристов по Москве
.
"Их сложно удивить… Чтобы перевернулось их создание, чтобы они застыли - достаточно сложно", - вспомнила она. Но всех туристов из КНР
впечатляла история Храма Христа Спасителя.
"Они все "ломались" на ХХС. Человеку, не живущему у нас, который не знает нашу историю, это понять нельзя - когда ты им рассказываешь, что этот храм был построен на народные деньги, которые собирались несколько десятилетий, которых не хватало… Был возведён самый большой православный храм и возводился он так тяжело…, а потом в один день этот храм был взорван. Вот тут у них начинала матрица плыть", - вспоминает Захарова.
Китайцы настолько не верили ее словам, что приходилось повторять.
"То есть как? - Вообще! - А зачем? - Тут сложно. И тут у меня кульминация: а потом здесь был бассейн. - Какой? - Тоже самый большой", - вспоминает разговоры с туристами официальный представитель МИД.
Впечатляло туристов и то, что бассейн был круглогодичный и под открытым небом.
"Шёл пар - то есть из преисподней картина. Кстати, у меня мама работала напротив, в Пушкинском музее. И когда им нужно было мыть ковры, не те, которые под ногами, а на стенах, мои детские воспоминания, мама приносила фотографии - они приносили (ковры), в бассейне "Москва" сливали воду, расстилали ковры и проводили целую обработку", - рассказала Захарова.
Впечатляло туристов и то, что бассейн тоже был закрыт и храм восстановлен, причём именно в 90-е, когда в России не было денег.
"У вас же денег нет. - Конечно, а иначе было бы неинтересно", - вспоминает официальный представитель МИД.
Свой рассказ Захарова дополняла тем фактом, что зелёные колонны из оригинального ХХС были установлены в фойе высотки МГУ на Воробьёвых горах. Ректор Виктор Садовничий
рассказывал ей, что боялся, что патриарх Алексий Второй попросит их вернуть.
"Но такой просьбы не поступило", - рассказала Захарова со слов Садовничего.