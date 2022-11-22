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В Саранске задержали подозреваемого в нападении на 11-летнюю девочку
В Саранске задержали подозреваемого в нападении на 11-летнюю девочку - РИА Новости, 22.11.2022
В Саранске задержали подозреваемого в нападении на 11-летнюю девочку
Сотрудниками уголовного розыска в Саранске задержан подросток, подозреваемый в посягательстве на половую неприкосновенность ребенка, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:10
2022-11-22T13:10
2022-11-22T13:10
происшествия
саранск
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя — РИА Новости. Сотрудниками уголовного розыска в Саранске задержан подросток, подозреваемый в посягательстве на половую неприкосновенность ребенка, сообщает пресс-служба МВД по Мордовии.Ранее в местных СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Саранске на улице Солнечная в подъезде одного из домов неизвестный напал на третьеклассницу, раздел, но никаких действий насильственного характера совершить не успел. Также сообщается о том, что похожее нападение произошло неделей раньше в другом районе города."Днем 18 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде многоквартирного дома в Саранске неизвестный пытался совершить в отношении несовершеннолетней преступление, посягающее на половую неприкосновенность. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний местный житель. Подросток был задержан на территории города", - говорится в сообщении.Как сообщает следственное управление СК по Мордовии, по факту нападения на 11-летнюю девочку возбуждено уголовное дело по статье 132 УК (покушение на насильственные действия сексуального характера)."Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигуранта", - подчеркивается в сообщении регионального СУСК.
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происшествия, саранск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саранск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саранске задержали подозреваемого в нападении на 11-летнюю девочку
Полиция в Саранске задержала подростка, подозреваемого в нападении на 11-летнюю девочку
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя — РИА Новости.
Сотрудниками уголовного розыска в Саранске задержан подросток, подозреваемый в посягательстве на половую неприкосновенность ребенка, сообщает
пресс-служба МВД по Мордовии.
Ранее в местных СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Саранске на улице Солнечная в подъезде одного из домов неизвестный напал на третьеклассницу, раздел, но никаких действий насильственного характера совершить не успел. Также сообщается о том, что похожее нападение произошло неделей раньше в другом районе города.
"Днем 18 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде многоквартирного дома в Саранске неизвестный пытался совершить в отношении несовершеннолетней преступление, посягающее на половую неприкосновенность. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний местный житель. Подросток был задержан на территории города", - говорится в сообщении.
Как сообщает следственное управление СК
по Мордовии, по факту нападения на 11-летнюю девочку возбуждено уголовное дело по статье 132 УК (покушение на насильственные действия сексуального характера).
"Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигуранта", - подчеркивается в сообщении регионального СУСК.