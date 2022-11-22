https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833343296.html
Российские военные уничтожили две украинские установки Бук-М1
Российские военные уничтожили две украинские установки Бук-М1 - РИА Новости, 22.11.2022
Российские военные уничтожили две украинские установки Бук-М1
Российская артиллерия и авиация уничтожила две украинские огневые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", заявили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:49
2022-11-22T13:49
2022-11-22T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
краматорск
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Российская артиллерия и авиация уничтожила две украинские огневые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", заявили во вторник в Минобороны РФ."В районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожены две украинские самоходные огневые установки ЗРК "Бук-М1" и склад боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в целом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 11 пунктов управления украинских военных в Харьковской и Херсонской областях и в ДНР, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах.
https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833340904.html
донецкая народная республика
россия
краматорск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, краматорск, бук (зенитный ракетный комплекс)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Краматорск, Бук (зенитный ракетный комплекс)
13:49 22.11.2022 (обновлено: 13:50 22.11.2022)
Российские военные уничтожили две украинские установки Бук-М1
Минобороны: российские военные уничтожили две пусковые установки украинских Бук-М1