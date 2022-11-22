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Российские военные уничтожили две украинские установки Бук-М1 - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833343296.html
Российские военные уничтожили две украинские установки Бук-М1
Российские военные уничтожили две украинские установки Бук-М1 - РИА Новости, 22.11.2022
Российские военные уничтожили две украинские установки Бук-М1
Российская артиллерия и авиация уничтожила две украинские огневые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", заявили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:49
2022-11-22T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
краматорск
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Российская артиллерия и авиация уничтожила две украинские огневые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", заявили во вторник в Минобороны РФ."В районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожены две украинские самоходные огневые установки ЗРК "Бук-М1" и склад боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в целом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 11 пунктов управления украинских военных в Харьковской и Херсонской областях и в ДНР, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах.
https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833340904.html
донецкая народная республика
россия
краматорск
РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, россия, краматорск, бук (зенитный ракетный комплекс)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Краматорск, Бук (зенитный ракетный комплекс)
13:49 22.11.2022 (обновлено: 13:50 22.11.2022)
 
Российские военные уничтожили две украинские установки Бук-М1

Минобороны: российские военные уничтожили две пусковые установки украинских Бук-М1

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52
Ударные вертолеты Ка-52 - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Ударные вертолеты Ка-52. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Российская артиллерия и авиация уничтожила две украинские огневые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", заявили во вторник в Минобороны РФ.
"В районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожены две украинские самоходные огневые установки ЗРК "Бук-М1" и склад боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что в целом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 11 пунктов управления украинских военных в Харьковской и Херсонской областях и в ДНР, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах.
Работа подразделений РЭБ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
13:41Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили украинскую контрбатарейную РЛС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияКраматорскБук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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