https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833343296.html

Российские военные уничтожили две украинские установки Бук-М1

Российские военные уничтожили две украинские установки Бук-М1 - РИА Новости, 22.11.2022

Российские военные уничтожили две украинские установки Бук-М1

Российская артиллерия и авиация уничтожила две украинские огневые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", заявили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:49

2022-11-22T13:49

2022-11-22T13:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

краматорск

бук (зенитный ракетный комплекс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816162311_0:157:3362:2048_1920x0_80_0_0_7fc46d9416e616f81bf892069ea1dff0.jpg

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Российская артиллерия и авиация уничтожила две украинские огневые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", заявили во вторник в Минобороны РФ."В районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожены две украинские самоходные огневые установки ЗРК "Бук-М1" и склад боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в целом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 11 пунктов управления украинских военных в Харьковской и Херсонской областях и в ДНР, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах.

https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833340904.html

донецкая народная республика

россия

краматорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, россия, краматорск, бук (зенитный ракетный комплекс)