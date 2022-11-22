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В СФ предложили расширять сотрудничество с финсистемами дружественных стран - РИА Новости, 22.11.2022
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В СФ предложили расширять сотрудничество с финсистемами дружественных стран
В СФ предложили расширять сотрудничество с финсистемами дружественных стран - РИА Новости, 22.11.2022
В СФ предложили расширять сотрудничество с финсистемами дружественных стран
Для укрепления и развития российской экономики нужно расширять взаимодействие с финансовыми системами из дружественных стран, совершенствовать системы... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:14
2022-11-22T16:14
экономика
николай журавлев
россия
совет федерации рф
технологии
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Для укрепления и развития российской экономики нужно расширять взаимодействие с финансовыми системами из дружественных стран, совершенствовать системы международных расчётов, считает вице-спикер Совфеда Николай Журавлев."Прежде всего, это касается платежно-расчетной инфраструктуры для взаимодействия с основными партнерами из дружественных стран. Это и подключение к системам передачи финансовых сообщений банков-партнеров, и сеть взаимных корреспондентских счетов в национальных валютах, и расширение географии приема платежных карт "Мир", - сказал политик на форуме Финансового университета.Еще одной задачей, отметил вице-спикер СФ, является восстановление института госгарантий, который пока используется не в полную силу и нуждается в адаптации. "Требуются изменения в законодательство, которые позволят сделать гарантии безотзывными и безусловными. Этот инструмент поможет привлечь средства в экономику", - полагает он.Сенатор также сделал акцент на возрастающей роли внутренних источников финансирования, на развитии проектов и компаний, вносящих вклад в трансформацию экономики, на укреплении отечественной инфраструктуры в аудиторской и рейтинговой сферах, создании надежных отечественных информационных агентств и ценовых индикаторов. "Мы разработали законопроект, который направлен на формирование национальной прозрачной и понятной системы ценовых индикаторов", - сообщил Журавлев.По словам сенатора, при доработке федерального бюджета в значительной мере удалось сохранить позиции, связанные с капитальными вложениями. "Правительство поддержало этот подход. Речь идет не только о развитии инфраструктуры для граждан и бизнеса, но и о мощном драйвере экономического роста за счет мультипликативного эффекта. Именно на этом надо делать акцент в ходе исполнения бюджета", - сказал законодатель.Говоря об инвестиционных бюджетных кредитах, Журавлев отметил, что это механизм востребованный, окупаемый, направленный на развитие региональной инфраструктуры. Сенатор напомнил, что по поручению президента РФ появится еще один новый инструмент – промышленные кластеры, который позволит обеспечить гарантированный спрос на продукцию, с использованием расширенного механизма специального инвестиционного контракта (СПИК), а также даст возможность получать льготные кредиты для импортозамещающего производства.По словам сенатора, важными инструментами будут также модернизированные системы управления научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР), заключение соглашений с компаниями-лидерами, экспериментальные правовые режимы и проекты-маяки. Кроме того, "важно выстроить новые кооперационные и логистические цепочки, создать необходимую для экспорта инфраструктуру, эта работа уже активно ведется", добавил политик.Важной задачей, по мнению Журавлева, является также обеспечение развития новых транспортных коридоров, увеличение пропускной способности железных дорог, перевалочных мощностей портов. "Надо обеспечить реализацию мер по развитию транзитного потенциала на восточном, азово-черноморском направлениях и направлении "Север — Юг", ускорить работы по реконструкции и развитию Восточного железнодорожного полигона, провести реконструкцию автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на Дальнем Востоке", - заключил он.
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экономика, николай журавлев, россия, совет федерации рф, технологии
Экономика, Николай Журавлев, Россия, Совет Федерации РФ, Технологии
16:14 22.11.2022
 
В СФ предложили расширять сотрудничество с финсистемами дружественных стран

Вице-спикер СФ Журавлев: нужно расширять сотрудничество с финсистемами дружественных стран

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Для укрепления и развития российской экономики нужно расширять взаимодействие с финансовыми системами из дружественных стран, совершенствовать системы международных расчётов, считает вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
"Прежде всего, это касается платежно-расчетной инфраструктуры для взаимодействия с основными партнерами из дружественных стран. Это и подключение к системам передачи финансовых сообщений банков-партнеров, и сеть взаимных корреспондентских счетов в национальных валютах, и расширение географии приема платежных карт "Мир", - сказал политик на форуме Финансового университета.
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Еще одной задачей, отметил вице-спикер СФ, является восстановление института госгарантий, который пока используется не в полную силу и нуждается в адаптации. "Требуются изменения в законодательство, которые позволят сделать гарантии безотзывными и безусловными. Этот инструмент поможет привлечь средства в экономику", - полагает он.
Сенатор также сделал акцент на возрастающей роли внутренних источников финансирования, на развитии проектов и компаний, вносящих вклад в трансформацию экономики, на укреплении отечественной инфраструктуры в аудиторской и рейтинговой сферах, создании надежных отечественных информационных агентств и ценовых индикаторов. "Мы разработали законопроект, который направлен на формирование национальной прозрачной и понятной системы ценовых индикаторов", - сообщил Журавлев.
По словам сенатора, при доработке федерального бюджета в значительной мере удалось сохранить позиции, связанные с капитальными вложениями. "Правительство поддержало этот подход. Речь идет не только о развитии инфраструктуры для граждан и бизнеса, но и о мощном драйвере экономического роста за счет мультипликативного эффекта. Именно на этом надо делать акцент в ходе исполнения бюджета", - сказал законодатель.
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Говоря об инвестиционных бюджетных кредитах, Журавлев отметил, что это механизм востребованный, окупаемый, направленный на развитие региональной инфраструктуры. Сенатор напомнил, что по поручению президента РФ появится еще один новый инструмент – промышленные кластеры, который позволит обеспечить гарантированный спрос на продукцию, с использованием расширенного механизма специального инвестиционного контракта (СПИК), а также даст возможность получать льготные кредиты для импортозамещающего производства.
По словам сенатора, важными инструментами будут также модернизированные системы управления научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР), заключение соглашений с компаниями-лидерами, экспериментальные правовые режимы и проекты-маяки. Кроме того, "важно выстроить новые кооперационные и логистические цепочки, создать необходимую для экспорта инфраструктуру, эта работа уже активно ведется", добавил политик.
Важной задачей, по мнению Журавлева, является также обеспечение развития новых транспортных коридоров, увеличение пропускной способности железных дорог, перевалочных мощностей портов. "Надо обеспечить реализацию мер по развитию транзитного потенциала на восточном, азово-черноморском направлениях и направлении "Север — Юг", ускорить работы по реконструкции и развитию Восточного железнодорожного полигона, провести реконструкцию автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на Дальнем Востоке", - заключил он.
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