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Лаврентьев прокомментировал паузу в работе конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 22.11.2022
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Лаврентьев прокомментировал паузу в работе конституционного комитета Сирии
Лаврентьев прокомментировал паузу в работе конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 22.11.2022
Лаврентьев прокомментировал паузу в работе конституционного комитета Сирии
Перерыв в работе конституционного комитета Сирии затянулся, возможно, удастся договориться о месте и времени проведения до конца года, заявил спецпредставитель... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T07:00
2022-11-22T07:00
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АСТАНА, 22 ноя – РИА Новости. Перерыв в работе конституционного комитета Сирии затянулся, возможно, удастся договориться о месте и времени проведения до конца года, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Считаем, что перерыв достаточно затянулся, необходимо определяться и по месту, и по времени проведения очередной, девятой сессии конституционного комитета", - сказал он в начале 19-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.Он также выразил надежду на то, что в ходе консультаций со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном удастся определить механизм дальнейших действий по работе конституционного комитета. Педерсена, добавил он, устраивает опция проведения заседаний именно в Женеве."По месту и времени пока еще определенности нет. Существуют разные опции. Но, думаем, нам все-таки удастся согласовать этот вопрос, может быть, даже до конца текущего года", - добавил Лаврентьев.При этом, по его словам, работа конституционного комитета "не заморожена", на рабочем уровне продолжаются контакты между частями комитета - проправительственной части, оппозиционной и гражданского общества.
https://ria.ru/20221122/siriya-1833241614.html
https://ria.ru/20221122/peregovory-1833081668.html
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в мире, александр лаврентьев, гейр педерсен, сирия, россия, астана, оон
В мире, Александр Лаврентьев, Гейр Педерсен, Сирия, Россия, Астана, ООН
07:00 22.11.2022
 
Лаврентьев прокомментировал паузу в работе конституционного комитета Сирии

Лаврентьев заявил, что перерыв в работе конституционного комитета Сирии затянулся

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 22 ноя – РИА Новости. Перерыв в работе конституционного комитета Сирии затянулся, возможно, удастся договориться о месте и времени проведения до конца года, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Считаем, что перерыв достаточно затянулся, необходимо определяться и по месту, и по времени проведения очередной, девятой сессии конституционного комитета", - сказал он в начале 19-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.
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Он также выразил надежду на то, что в ходе консультаций со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном удастся определить механизм дальнейших действий по работе конституционного комитета. Педерсена, добавил он, устраивает опция проведения заседаний именно в Женеве.
"По месту и времени пока еще определенности нет. Существуют разные опции. Но, думаем, нам все-таки удастся согласовать этот вопрос, может быть, даже до конца текущего года", - добавил Лаврентьев.
При этом, по его словам, работа конституционного комитета "не заморожена", на рабочем уровне продолжаются контакты между частями комитета - проправительственной части, оппозиционной и гражданского общества.
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Переговоры по Сирии в астанинском формате
 
В миреАлександр ЛаврентьевГейр ПедерсенСирияРоссияАстанаООН
 
 
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