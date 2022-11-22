https://ria.ru/20221122/siriya-1833243126.html

Лаврентьев прокомментировал паузу в работе конституционного комитета Сирии

Лаврентьев прокомментировал паузу в работе конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 22.11.2022

Лаврентьев прокомментировал паузу в работе конституционного комитета Сирии

Перерыв в работе конституционного комитета Сирии затянулся, возможно, удастся договориться о месте и времени проведения до конца года, заявил спецпредставитель... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T07:00

2022-11-22T07:00

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АСТАНА, 22 ноя – РИА Новости. Перерыв в работе конституционного комитета Сирии затянулся, возможно, удастся договориться о месте и времени проведения до конца года, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Считаем, что перерыв достаточно затянулся, необходимо определяться и по месту, и по времени проведения очередной, девятой сессии конституционного комитета", - сказал он в начале 19-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.Он также выразил надежду на то, что в ходе консультаций со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном удастся определить механизм дальнейших действий по работе конституционного комитета. Педерсена, добавил он, устраивает опция проведения заседаний именно в Женеве."По месту и времени пока еще определенности нет. Существуют разные опции. Но, думаем, нам все-таки удастся согласовать этот вопрос, может быть, даже до конца текущего года", - добавил Лаврентьев.При этом, по его словам, работа конституционного комитета "не заморожена", на рабочем уровне продолжаются контакты между частями комитета - проправительственной части, оппозиционной и гражданского общества.

https://ria.ru/20221122/siriya-1833241614.html

https://ria.ru/20221122/peregovory-1833081668.html

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в мире, александр лаврентьев, гейр педерсен, сирия, россия, астана, оон