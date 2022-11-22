https://ria.ru/20221122/sanktsii-1833443182.html

Канада ввела санкции против нескольких белорусских банков

Канада ввела санкции против нескольких белорусских банков - РИА Новости, 22.11.2022

Канада ввела санкции против нескольких белорусских банков

Канада ввела санкции против ряда банков Белоруссии, в их числе "МТБанк", "Паритетбанк", "Белорусский народный банк", а также белорусских предприятий, среди... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:46

2022-11-22T17:46

2022-11-22T18:01

экономика

канада

белоруссия

альфа-банк

белорусская железная дорога

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Канада ввела санкции против ряда банков Белоруссии, в их числе "МТБанк", "Паритетбанк", "Белорусский народный банк", а также белорусских предприятий, среди которых Минский завод колесных тягачей, "Агат-систем".Всего в список санкций попали 16 юридических лиц. Среди них, в том числе, ОАО "АЛЕВКУРП", Завод точной электромеханики, "Актуальные решения безопасности", "КБ Радар", "Агат-системы управления", научно-производственное предприятие "Тетраэдр", "Банк развития Республики Беларусь", белорусский "Альфа-банк".В список санкций также включена "Белорусская железная дорога".

https://ria.ru/20221122/sanktsii-1833439244.html

канада

белоруссия

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экономика, канада, белоруссия, альфа-банк, белорусская железная дорога