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Канада ввела санкции против нескольких белорусских банков - РИА Новости, 22.11.2022
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Канада ввела санкции против нескольких белорусских банков
Канада ввела санкции против нескольких белорусских банков - РИА Новости, 22.11.2022
Канада ввела санкции против нескольких белорусских банков
Канада ввела санкции против ряда банков Белоруссии, в их числе "МТБанк", "Паритетбанк", "Белорусский народный банк", а также белорусских предприятий, среди... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:46
2022-11-22T18:01
экономика
канада
белоруссия
альфа-банк
белорусская железная дорога
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Канада ввела санкции против ряда банков Белоруссии, в их числе "МТБанк", "Паритетбанк", "Белорусский народный банк", а также белорусских предприятий, среди которых Минский завод колесных тягачей, "Агат-систем".Всего в список санкций попали 16 юридических лиц. Среди них, в том числе, ОАО "АЛЕВКУРП", Завод точной электромеханики, "Актуальные решения безопасности", "КБ Радар", "Агат-системы управления", научно-производственное предприятие "Тетраэдр", "Банк развития Республики Беларусь", белорусский "Альфа-банк".В список санкций также включена "Белорусская железная дорога".
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экономика, канада, белоруссия, альфа-банк, белорусская железная дорога
Экономика, Канада, Белоруссия, Альфа-банк, Белорусская железная дорога
17:46 22.11.2022 (обновлено: 18:01 22.11.2022)
 
Канада ввела санкции против нескольких белорусских банков

Канада ввела санкции против белорусских банков, включая МТБанк, Альфа-банк, Паритетбанк

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкЗдание Национального банка Республики Белоруссии
Здание Национального банка Республики Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Здание Национального банка Республики Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Канада ввела санкции против ряда банков Белоруссии, в их числе "МТБанк", "Паритетбанк", "Белорусский народный банк", а также белорусских предприятий, среди которых Минский завод колесных тягачей, "Агат-систем".
Всего в список санкций попали 16 юридических лиц. Среди них, в том числе, ОАО "АЛЕВКУРП", Завод точной электромеханики, "Актуальные решения безопасности", "КБ Радар", "Агат-системы управления", научно-производственное предприятие "Тетраэдр", "Банк развития Республики Беларусь", белорусский "Альфа-банк".
В список санкций также включена "Белорусская железная дорога".
Здание Парламента Канады - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
17:37
Канада ввела санкции против руководителей белорусских СК и Генштаба
 
ЭкономикаКанадаБелоруссияАльфа-банкБелорусская железная дорога
 
 
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