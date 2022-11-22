https://ria.ru/20221122/reproduktor-1833255854.html

Моор: запуск репродуктора индейки имеет социальный эффект для региона

Моор: запуск репродуктора индейки имеет социальный эффект для региона - РИА Новости, 22.11.2022

Моор: запуск репродуктора индейки имеет социальный эффект для региона

Племенной репродуктор индейки второго порядка компании "Дамате" мощностью 12 миллионов яиц в год введен в строй в Исетском районе Тюменской области, что... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T09:27

2022-11-22T09:27

2022-11-22T09:27

тюменская область

тюменская область

александр моор

экономика

исетский район

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ТЮМЕНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Племенной репродуктор индейки второго порядка компании "Дамате" мощностью 12 миллионов яиц в год введен в строй в Исетском районе Тюменской области, что позволит создать в сельской местности не менее 200 новых рабочих мест, это важный социальный эффект, подчеркнул губернатор региона Александр Моор, комментируя событие в своем Telegram-канале.Запуск первых птицеводческих площадок племенного центра по производству индейки в Тюменской области состоялся при участии президента РФ Владимира Путина и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, глава государства отметил, что проект является значимым для российского агропрома, так как призван значительно укрепить продовольственную безопасность и независимость страны, обеспечить хозяйства отечественным племенным материалом, повысить качество продукции."Запустили крупнейший в стране племенной репродуктор индейки. Площадки комплекса расположены у нас в Исетском районе. Здесь будут производить инкубационное яйцо индейки, что позволит снизить зависимость наших птицеводческих предприятий в импортной продукции. Строительство нового комплекса позволит создать не меньше 200 новых рабочих мест. Это важный социальный эффект, который мы получаем при реализации крупных инвестиционных проектов", - сообщил в своем посте Моор.Отмечается, что подготовкой кадров для нового предприятия займется Тюменский аграрный университет Северного Зауралья, студенты будут проходить практику непосредственно на предприятии. "Один из главных запросов компаний, реализующих инвестиционные проекты, – наличие высококвалифицированных кадров. Чтобы привлечь местных жителей к работе на специфическом производстве, было принято решение о совместной подготовке специалистов. Между нашим аграрным университетом Северного Зауралья и компанией "Племенная индейка" было подписано соглашение по формированию и обучению корпоративной группы. В ней уже занимается 21 студент", – цитирует слова губернатора пресс-служба.Племенной репродуктор второго порядка – предприятие с родительским стадом индейки численностью 138 тысяч голов для получения 12 миллионов яиц высокопродуктивных кроссов в год. Инвестпроект компании "Дамате" предусматривает запуск 10 птицеводческих площадок, строительство комбикормового завода мощностью 10 тонн в час и элеватора на 20 тысяч тонн хранения. Первое инкубационное яйцо планируется получить во втором квартале 2023 года, на проектную мощность репродуктор выйдет в четвертом квартале 2023 года. Инвестиции в проект составили 6,1 миллиарда рублей, финансовым партнером выступает АО "Россельхозбанк".

https://ria.ru/20221119/aptechka-1832740502.html

https://ria.ru/20221115/gazifikatsiya-1831676727.html

тюменская область

исетский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тюменская область, александр моор, экономика, исетский район