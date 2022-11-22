Моор: запуск репродуктора индейки имеет социальный эффект для региона
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Племенной репродуктор индейки второго порядка компании "Дамате" мощностью 12 миллионов яиц в год введен в строй в Исетском районе Тюменской области, что позволит создать в сельской местности не менее 200 новых рабочих мест, это важный социальный эффект, подчеркнул губернатор региона Александр Моор, комментируя событие в своем Telegram-канале.
Запуск первых птицеводческих площадок племенного центра по производству индейки в Тюменской области состоялся при участии президента РФ Владимира Путина и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, глава государства отметил, что проект является значимым для российского агропрома, так как призван значительно укрепить продовольственную безопасность и независимость страны, обеспечить хозяйства отечественным племенным материалом, повысить качество продукции.
"Запустили крупнейший в стране племенной репродуктор индейки. Площадки комплекса расположены у нас в Исетском районе. Здесь будут производить инкубационное яйцо индейки, что позволит снизить зависимость наших птицеводческих предприятий в импортной продукции. Строительство нового комплекса позволит создать не меньше 200 новых рабочих мест. Это важный социальный эффект, который мы получаем при реализации крупных инвестиционных проектов", - сообщил в своем посте Моор.
Отмечается, что подготовкой кадров для нового предприятия займется Тюменский аграрный университет Северного Зауралья, студенты будут проходить практику непосредственно на предприятии. "Один из главных запросов компаний, реализующих инвестиционные проекты, – наличие высококвалифицированных кадров. Чтобы привлечь местных жителей к работе на специфическом производстве, было принято решение о совместной подготовке специалистов. Между нашим аграрным университетом Северного Зауралья и компанией "Племенная индейка" было подписано соглашение по формированию и обучению корпоративной группы. В ней уже занимается 21 студент", – цитирует слова губернатора пресс-служба.
Племенной репродуктор второго порядка – предприятие с родительским стадом индейки численностью 138 тысяч голов для получения 12 миллионов яиц высокопродуктивных кроссов в год. Инвестпроект компании "Дамате" предусматривает запуск 10 птицеводческих площадок, строительство комбикормового завода мощностью 10 тонн в час и элеватора на 20 тысяч тонн хранения. Первое инкубационное яйцо планируется получить во втором квартале 2023 года, на проектную мощность репродуктор выйдет в четвертом квартале 2023 года. Инвестиции в проект составили 6,1 миллиарда рублей, финансовым партнером выступает АО "Россельхозбанк".