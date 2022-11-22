https://ria.ru/20221122/puteshestviya-1833321013.html

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Европу на Новый год

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Европу на Новый год - РИА Новости, 22.11.2022

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Европу на Новый год

Туроператоры рассказали, есть ли спрос на новогодние поездки в Европу и сколько денег нужно приготовить, чтобы провести там зимние каникулы, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T18:46

2022-11-22T18:46

2022-11-22T18:46

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали, есть ли спрос на новогодние поездки в Европу и сколько денег нужно приготовить, чтобы провести там зимние каникулы, сообщает АТОР.Участники рынка отмечают существенное снижение спроса на визиты в Европу. Заявки на такие путешествия единичны.Основных причин три: сложности с получением виз, блокировка российских банковских карт за рубежом, а также отсутствие прямых авиаперелетов и дорогие стыковочные рейсы. Траты на последние в два-три раза выше, чем на программу в стране. Так, за перелет из Москвы в Париж и обратно в новогодние каникулы придется отдать от 160 тысяч рублей, в Рим — от 93 тысяч рублей, в Барселону — от 209 тысяч, В Вену — от 76 тысяч, в Берлин — от 116 тысяч, в Будапешт — от 108 тысяч рублей.Те, кто все же намерен посетить Европу, сейчас чаще всего выбирают горнолыжные курорты во Франции, Италии и Швейцарии. Есть интерес к сити-турам и поездкам на термальные источники, в основном в Австрию и Венгрию, отмечают участники рынка.При выборе страны важную роль играет лояльность консульств в вопросе выдачи шенгена и сроки его оформления. Так, венгерскую визу можно получить за две недели, при этом с записью в визовый центр на подачу документов проблем нет. В другие страны ЕС разрешение на въезд приходится ждать дольше — до трех недель.По данным туроператоров, в текущих условиях путешествия в Европу бронируют преимущественно индивидуальные туристы — чаще всего это запросы на отдых люксового и премиум-уровня.Провести вдвоем неделю на французском горнолыжном курорте Шамони можно за 188 тысяч рублей, рассказывают участники рынка. Экскурсионный тур в Италию — от 45 тысяч рублей на двоих, совместить эту страну с поездкой в Швейцарию и Лихтенштейн можно за 59 тысяч рублей, а познакомиться с югом Испании — Андалусией — за 134 тысячи рублей. Перелеты оплачиваются отдельно.Осмотреть Будапешт и отдохнуть на термальных курортах можно за 249 тысяч рублей на двоих, авиабилеты включены.

https://ria.ru/20221116/napravleniya-1831979545.html

https://ria.ru/20221120/katar-1832098790.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, европа, италия, швейцария, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год