https://ria.ru/20221122/pozhar-1833263064.html

При пожаре в деревне в Курганской области погибли трое детей

При пожаре в деревне в Курганской области погибли трое детей - РИА Новости, 22.11.2022

При пожаре в деревне в Курганской области погибли трое детей

Трое детей погибли, двое мужчин пострадали при пожаре в частном доме в деревне Целинного района Курганской области, причиной возгорания, скорее всего, стала... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:06

2022-11-22T10:06

2022-11-22T10:06

происшествия

курганская область

россия

целинный район

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Трое детей погибли, двое мужчин пострадали при пожаре в частном доме в деревне Целинного района Курганской области, причиной возгорания, скорее всего, стала неисправность печного и электрооборудования, сообщило следственное управление СК РФ по региону.По данным СУСК, утром 22 ноября в деревне Подуровка произошло возгорание частного жилого дома, расположенного по улице Степная."В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела трех детей 2010, 2011 и 2016 годов рождения. Двое мужчин с места происшествия госпитализированы. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, погибли дети, проживавшие в этом доме, уточняется в сообщении.Причинами пожара могли стать неисправность печного и электрооборудования, сообщает СУСК.Следователями проводится осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей, допрашиваются очевидцы происшествия. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20221121/makeevka-1833052902.html

https://ria.ru/20221121/pozhar-1832973967.html

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россия

целинный район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курганская область, россия, целинный район, следственный комитет россии (ск рф)