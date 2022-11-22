https://ria.ru/20221122/pozhar-1833263064.html
При пожаре в деревне в Курганской области погибли трое детей
При пожаре в деревне в Курганской области погибли трое детей - РИА Новости, 22.11.2022
При пожаре в деревне в Курганской области погибли трое детей
Трое детей погибли, двое мужчин пострадали при пожаре в частном доме в деревне Целинного района Курганской области, причиной возгорания, скорее всего, стала... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:06
2022-11-22T10:06
2022-11-22T10:06
происшествия
курганская область
россия
целинный район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Трое детей погибли, двое мужчин пострадали при пожаре в частном доме в деревне Целинного района Курганской области, причиной возгорания, скорее всего, стала неисправность печного и электрооборудования, сообщило следственное управление СК РФ по региону.По данным СУСК, утром 22 ноября в деревне Подуровка произошло возгорание частного жилого дома, расположенного по улице Степная."В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела трех детей 2010, 2011 и 2016 годов рождения. Двое мужчин с места происшествия госпитализированы. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, погибли дети, проживавшие в этом доме, уточняется в сообщении.Причинами пожара могли стать неисправность печного и электрооборудования, сообщает СУСК.Следователями проводится осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей, допрашиваются очевидцы происшествия. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики, поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20221121/makeevka-1833052902.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, россия, целинный район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курганская область, Россия, Целинный район, Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в деревне в Курганской области погибли трое детей
При пожаре в деревне в Курганской области погибли трое детей и пострадали двое взрослых
ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Трое детей погибли, двое мужчин пострадали при пожаре в частном доме в деревне Целинного района Курганской области, причиной возгорания, скорее всего, стала неисправность печного и электрооборудования, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным СУСК, утром 22 ноября в деревне Подуровка произошло возгорание частного жилого дома, расположенного по улице Степная.
"В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела трех детей 2010, 2011 и 2016 годов рождения. Двое мужчин с места происшествия госпитализированы. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, погибли дети, проживавшие в этом доме, уточняется в сообщении.
Причинами пожара могли стать неисправность печного и электрооборудования, сообщает СУСК.
Следователями проводится осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей, допрашиваются очевидцы происшествия. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики, поясняется в сообщении.