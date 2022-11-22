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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 70 человек, три танка и пять БТР
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 70 человек, три танка и пять БТР - РИА Новости, 22.11.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 70 человек, три танка и пять БТР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, три танка, пять бронетранспортёров, артиллерийскую установку, сообщила народная милиция ЛНР. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:17
2022-11-22T10:17
2022-11-22T10:17
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
народная милиция лнр
россия
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, три танка, пять бронетранспортёров, артиллерийскую установку, сообщила народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортёров, артиллерийская установка, 15 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в Telegram-канале ведомства.В понедельник народная милиция сообщала, что украинские войска потеряли до 30 человек, два бронетранспортёра, четыре беспилотных летательных аппарата, 11 единиц специальной автомобильной техники.
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луганская народная республика, народная милиция лнр, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛНР, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 70 человек, три танка и пять БТР
Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 70 человек, три танка и пять БТР