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Луценко: вологодские депутаты помогают медорганизациям Череповца
Луценко: вологодские депутаты помогают медорганизациям Череповца - РИА Новости, 22.11.2022
Луценко: вологодские депутаты помогают медорганизациям Череповца
На модернизацию медицинских организаций Череповца в этом году в общей сложности выделено не менее 22 миллионов рублей благодаря содействию депутатов... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:14
2022-11-22T18:14
2022-11-22T18:14
вологодская область
череповец
вологодская область
андрей луценко
общество
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ВОЛОГДА, 22 ноя – РИА Новости. На модернизацию медицинских организаций Череповца в этом году в общей сложности выделено не менее 22 миллионов рублей благодаря содействию депутатов Законодательного Вологодской области, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко на заседании депутатской рабочей группы по работе череповецких учреждений здравоохранения.Так, при содействии рабочей группы была сохранена одна из городских женских консультаций, но и выделены пять миллионов рублей на ее ремонт и закупку новой мебели. Почти семь миллионов рублей направлены на ремонт череповецкой станции скорой помощи, еще около 10 миллионов рублей выделено на разработку проектно-сметной документации на ремонт городской больницы, которая продолжительное время работала моногоспиталем.Луценко добавил, что одной из основных проблем медучреждений является дефицит кадров. По состоянию на апрель только в Череповце не хватало 152 специалистов, к 1 октября ситуация немного исправилась – дефицит сократился до 139 человек.Также среди актуальных проблем - острая нехватка детских стоматологов, финансирование медосмотров обучающихся старше 18 лет, повышение квалификации и профессиональной переподготовки медицинских работников. На все это необходимо выделение дополнительных средств, отмечалось на заседании."По детской стоматологии есть несколько вариантов решения вопросов. В том числе, направление большего количества студентов на целевое обучение. Но это даст отложенный эффект. А проблему необходимо решать уже сейчас. Предлагаю в максимально короткие сроки подготовить предложения с четким обоснованием необходимости выделения дополнительных средств на решение этих проблем", - резюмировал Луценко.
https://ria.ru/20221110/remont-1830436769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
череповец, вологодская область, андрей луценко, общество
Вологодская область, Череповец, Вологодская область, Андрей Луценко, Общество
ВОЛОГДА, 22 ноя – РИА Новости. На модернизацию медицинских организаций Череповца в этом году в общей сложности выделено не менее 22 миллионов рублей благодаря содействию депутатов Законодательного Вологодской области, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко на заседании депутатской рабочей группы по работе череповецких учреждений здравоохранения.
Так, при содействии рабочей группы была сохранена одна из городских женских консультаций, но и выделены пять миллионов рублей на ее ремонт и закупку новой мебели. Почти семь миллионов рублей направлены на ремонт череповецкой станции скорой помощи, еще около 10 миллионов рублей выделено на разработку проектно-сметной документации на ремонт городской больницы, которая продолжительное время работала моногоспиталем.
Луценко
добавил, что одной из основных проблем медучреждений является дефицит кадров. По состоянию на апрель только в Череповце не хватало 152 специалистов, к 1 октября ситуация немного исправилась – дефицит сократился до 139 человек.
Также среди актуальных проблем - острая нехватка детских стоматологов, финансирование медосмотров обучающихся старше 18 лет, повышение квалификации и профессиональной переподготовки медицинских работников. На все это необходимо выделение дополнительных средств, отмечалось на заседании.
"По детской стоматологии есть несколько вариантов решения вопросов. В том числе, направление большего количества студентов на целевое обучение. Но это даст отложенный эффект. А проблему необходимо решать уже сейчас. Предлагаю в максимально короткие сроки подготовить предложения с четким обоснованием необходимости выделения дополнительных средств на решение этих проблем", - резюмировал Луценко.