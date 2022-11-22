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Вологодские власти отменят плату за детсад для семей участников СВО - РИА Новости, 22.11.2022
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Вологодская область
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Вологодские власти отменят плату за детсад для семей участников СВО
Вологодские власти отменят плату за детсад для семей участников СВО - РИА Новости, 22.11.2022
Вологодские власти отменят плату за детсад для семей участников СВО
Власти Вологодской области отменят плату за детский сад для семей вологжан – участников специальной военной операции, сообщил губернатор области Олег... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:31
2022-11-22T10:31
вологодская область
олег кувшинников
общество
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ВОЛОГДА, 22 ноя – РИА Новости. Власти Вологодской области отменят плату за детский сад для семей вологжан – участников специальной военной операции, сообщил губернатор области Олег Кувшинников."Поддержка семей военнослужащих – одна из самых главных задач сегодня. Нужно сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались, были окружены нашим вниманием и заботой. Поручаю департаменту финансов области предусмотреть увеличение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на возмещение этих расходов органам местного самоуправления муниципальных районов", - сказал Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.Новая мера социальной поддержки будет распространяться на семьи мобилизованных, контрактников и добровольцев. Кроме того, спецпредставитель губернатора по вопросам прохождения службы в условиях СВО сообщил о завершении оформления социальных паспортов семей военнослужащих. В них аккумулирована вся информация о мобилизованных и их семьях, необходимых мерах поддержки, закрепленном за семьей соцработнике.
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олег кувшинников, общество
Вологодская область, Олег Кувшинников, Общество
10:31 22.11.2022
 

Вологодские власти отменят плату за детсад для семей участников СВО

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 22 ноя – РИА Новости. Власти Вологодской области отменят плату за детский сад для семей вологжан – участников специальной военной операции, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.
"Поддержка семей военнослужащих – одна из самых главных задач сегодня. Нужно сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались, были окружены нашим вниманием и заботой. Поручаю департаменту финансов области предусмотреть увеличение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на возмещение этих расходов органам местного самоуправления муниципальных районов", - сказал Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.
В Вологодской области перевыполнили план по ремонту дорог - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 11:36Вологодская область
В Вологодской области перевыполнили план по ремонту дорог
Новая мера социальной поддержки будет распространяться на семьи мобилизованных, контрактников и добровольцев. Кроме того, спецпредставитель губернатора по вопросам прохождения службы в условиях СВО сообщил о завершении оформления социальных паспортов семей военнослужащих. В них аккумулирована вся информация о мобилизованных и их семьях, необходимых мерах поддержки, закрепленном за семьей соцработнике.
 
Вологодская областьОлег КувшинниковОбщество
 
 
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