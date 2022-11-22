https://ria.ru/20221122/plata-1833270082.html
Вологодские власти отменят плату за детсад для семей участников СВО
Вологодские власти отменят плату за детсад для семей участников СВО - РИА Новости, 22.11.2022
Вологодские власти отменят плату за детсад для семей участников СВО
Власти Вологодской области отменят плату за детский сад для семей вологжан – участников специальной военной операции, сообщил губернатор области Олег... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:31
2022-11-22T10:31
2022-11-22T10:31
вологодская область
олег кувшинников
общество
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ВОЛОГДА, 22 ноя – РИА Новости. Власти Вологодской области отменят плату за детский сад для семей вологжан – участников специальной военной операции, сообщил губернатор области Олег Кувшинников."Поддержка семей военнослужащих – одна из самых главных задач сегодня. Нужно сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались, были окружены нашим вниманием и заботой. Поручаю департаменту финансов области предусмотреть увеличение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на возмещение этих расходов органам местного самоуправления муниципальных районов", - сказал Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.Новая мера социальной поддержки будет распространяться на семьи мобилизованных, контрактников и добровольцев. Кроме того, спецпредставитель губернатора по вопросам прохождения службы в условиях СВО сообщил о завершении оформления социальных паспортов семей военнослужащих. В них аккумулирована вся информация о мобилизованных и их семьях, необходимых мерах поддержки, закрепленном за семьей соцработнике.
https://ria.ru/20221110/remont-1830436769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кувшинников, общество
Вологодская область, Олег Кувшинников, Общество