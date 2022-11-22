https://ria.ru/20221122/perevozki-1833368736.html

Путин ожидает роста объема перевозок по Севморпути до 200 миллионов тонн

Путин ожидает роста объема перевозок по Севморпути до 200 миллионов тонн - РИА Новости, 22.11.2022

Путин ожидает роста объема перевозок по Севморпути до 200 миллионов тонн

Объем перевозок на Северном морском пути в ближайшем будущем должен составить до 200 миллионов тонн, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:41

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экономика

владимир путин

россия

дальний восток

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Объем перевозок на Северном морском пути в ближайшем будущем должен составить до 200 миллионов тонн, сказал президент России Владимир Путин."Ритмичное финансирование, восстановление и развитие компетенций и научных, инженерных компетенций в сфере специального судостроения и атомной энергетики… позволяют нам наращивать лидерство России на таком важнейшем транспортном маршруте, как Северный морской путь. Сейчас только было сказано, что в ближайшем будущем объем перевозок там должен составить, наверняка так оно и будет с учетом объема и роста мировой торговли, до 200 миллионов тонн, это огромный оборот", - сказал Путин в ходе церемонии спуска на воду ледокола "Якутия" и подъёма флага на ледоколе "Урал".Он также отметил, что восстановление и развитие компетенций в сфере специального судостроения и атомной энергетики позволяют России подтвердить свой высокий технологический статус."Позволяют загрузить действующие и создавать новые производственные судостроительные мощности, в том числе в таком важнейшем для нас регионе, как Дальний Восток, имею в виду создание новой крупной верфи "Звезда", - сообщил Путин.

https://ria.ru/20221122/ledokol-1833341728.html

россия

дальний восток

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Спуск на воду атомного ледокола "Якутия" Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия" 2022-11-22T14:41 true PT1M05S

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Наталья Макарова

экономика, владимир путин, россия, дальний восток