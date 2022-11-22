https://ria.ru/20221122/perevozki-1833368736.html
Путин ожидает роста объема перевозок по Севморпути до 200 миллионов тонн
Путин ожидает роста объема перевозок по Севморпути до 200 миллионов тонн - РИА Новости, 22.11.2022
Путин ожидает роста объема перевозок по Севморпути до 200 миллионов тонн
Объем перевозок на Северном морском пути в ближайшем будущем должен составить до 200 миллионов тонн, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:41
2022-11-22T14:41
2022-11-22T14:44
экономика
владимир путин
россия
дальний восток
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Объем перевозок на Северном морском пути в ближайшем будущем должен составить до 200 миллионов тонн, сказал президент России Владимир Путин."Ритмичное финансирование, восстановление и развитие компетенций и научных, инженерных компетенций в сфере специального судостроения и атомной энергетики… позволяют нам наращивать лидерство России на таком важнейшем транспортном маршруте, как Северный морской путь. Сейчас только было сказано, что в ближайшем будущем объем перевозок там должен составить, наверняка так оно и будет с учетом объема и роста мировой торговли, до 200 миллионов тонн, это огромный оборот", - сказал Путин в ходе церемонии спуска на воду ледокола "Якутия" и подъёма флага на ледоколе "Урал".Он также отметил, что восстановление и развитие компетенций в сфере специального судостроения и атомной энергетики позволяют России подтвердить свой высокий технологический статус."Позволяют загрузить действующие и создавать новые производственные судостроительные мощности, в том числе в таком важнейшем для нас регионе, как Дальний Восток, имею в виду создание новой крупной верфи "Звезда", - сообщил Путин.
https://ria.ru/20221122/ledokol-1833341728.html
россия
дальний восток
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Спуск на воду атомного ледокола "Якутия"
Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия"
2022-11-22T14:41
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PT1M05S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, россия, дальний восток
Экономика, Владимир Путин, Россия, Дальний Восток
14:41 22.11.2022 (обновлено: 14:44 22.11.2022)
Путин ожидает роста объема перевозок по Севморпути до 200 миллионов тонн
Путин: объем перевозок на Северном морском пути может составить до 200 миллионов тонн