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Правительство утвердило целевые задания по обеспечению Вооруженных сил - РИА Новости, 22.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Правительство утвердило целевые задания по обеспечению Вооруженных сил
Правительство утвердило целевые задания по обеспечению Вооруженных сил - РИА Новости, 22.11.2022
Правительство утвердило целевые задания по обеспечению Вооруженных сил
Целевые задания по обеспечению вооруженных сил сформированы и утверждены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:15
2022-11-22T13:27
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
михаил мишустин
правительство рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Целевые задания по обеспечению вооруженных сил сформированы и утверждены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Целевые задания сформированы, утверждены и приняты к исполнению. Правительством также определен перечень федеральных ведомств, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре у единственных поставщиков", - сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.Ранее такое поручение давал глава государства.
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россия, безопасность, михаил мишустин, правительство рф, вооруженные силы рф
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Вооруженные силы РФ
13:15 22.11.2022 (обновлено: 13:27 22.11.2022)
 
Правительство утвердило целевые задания по обеспечению Вооруженных сил

Премьер Мишустин заявил об утверждении целевых заданий по обеспечению Вооруженных сил

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкПризывник на построении перед отправкой на срочную службу в Вооруженные силы России
Призывник на построении перед отправкой на срочную службу в Вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Призывник на построении перед отправкой на срочную службу в Вооруженные силы России . Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Целевые задания по обеспечению вооруженных сил сформированы и утверждены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Целевые задания сформированы, утверждены и приняты к исполнению. Правительством также определен перечень федеральных ведомств, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре у единственных поставщиков", - сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.
Ранее такое поручение давал глава государства.
Единая Россия - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
09:08
ЕР поможет женам мобилизованных в ведении бизнеса
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМихаил МишустинПравительство РФВооруженные силы РФ
 
 
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