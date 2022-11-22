https://ria.ru/20221122/obespechenie-1833327649.html

Правительство утвердило целевые задания по обеспечению Вооруженных сил

Правительство утвердило целевые задания по обеспечению Вооруженных сил - РИА Новости, 22.11.2022

Правительство утвердило целевые задания по обеспечению Вооруженных сил

Целевые задания по обеспечению вооруженных сил сформированы и утверждены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:15

2022-11-22T13:15

2022-11-22T13:27

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

михаил мишустин

правительство рф

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830316225_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_adea01c7e6ebc92ecba51df7dfbdde2d.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Целевые задания по обеспечению вооруженных сил сформированы и утверждены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Целевые задания сформированы, утверждены и приняты к исполнению. Правительством также определен перечень федеральных ведомств, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре у единственных поставщиков", - сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.Ранее такое поручение давал глава государства.

https://ria.ru/20221122/pomosch-1833252680.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, безопасность, михаил мишустин, правительство рф, вооруженные силы рф