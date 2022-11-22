https://ria.ru/20221122/obespechenie-1833327649.html
Правительство утвердило целевые задания по обеспечению Вооруженных сил
Правительство утвердило целевые задания по обеспечению Вооруженных сил - РИА Новости, 22.11.2022
Правительство утвердило целевые задания по обеспечению Вооруженных сил
Целевые задания по обеспечению вооруженных сил сформированы и утверждены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:15
2022-11-22T13:15
2022-11-22T13:27
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
михаил мишустин
правительство рф
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830316225_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_adea01c7e6ebc92ecba51df7dfbdde2d.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Целевые задания по обеспечению вооруженных сил сформированы и утверждены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Целевые задания сформированы, утверждены и приняты к исполнению. Правительством также определен перечень федеральных ведомств, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре у единственных поставщиков", - сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.Ранее такое поручение давал глава государства.
https://ria.ru/20221122/pomosch-1833252680.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830316225_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd98bc5f9d22a6f732d445ab99957d0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, михаил мишустин, правительство рф, вооруженные силы рф
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Вооруженные силы РФ
13:15 22.11.2022 (обновлено: 13:27 22.11.2022)
Правительство утвердило целевые задания по обеспечению Вооруженных сил
Премьер Мишустин заявил об утверждении целевых заданий по обеспечению Вооруженных сил