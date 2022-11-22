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Минобороны Белоруссии назвало слухи о скрытой мобилизации дезинформацией - РИА Новости, 22.11.2022
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Минобороны Белоруссии назвало слухи о скрытой мобилизации дезинформацией
Минобороны Белоруссии назвало слухи о скрытой мобилизации дезинформацией - РИА Новости, 22.11.2022
Минобороны Белоруссии назвало слухи о скрытой мобилизации дезинформацией
Министерство обороны Белоруссии планирует завершить мероприятия военно-учетной работы военкоматов до конца года и при этом подчеркивает, что домыслы о... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:17
2022-11-22T18:19
министерство обороны белоруссии
в мире
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии планирует завершить мероприятия военно-учетной работы военкоматов до конца года и при этом подчеркивает, что домыслы о проведении в стране скрытой мобилизации являются дезинформацией."Мероприятия военно-учетной работы военкоматов – это стандартная ежегодная процедура, которая носит плановый характер. Завершение мероприятий планируется до конца текущего года. Напоминаем, что домыслы о проведении в стране скрытой мобилизации являются дезинформацией", - сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики.В ведомстве пояснили, что вызов белорусских граждан в военкоматы для беседы проводится в рабочем порядке, в том числе по телефону, смс-оповещением и повестками. Военнообязанные вызываются для уточнения данных, оповещаются о сборовых мероприятиях, а также для призыва на срочную военную службу. Сверка учетных данных одного военнообязанного занимает в среднем не более 10-15 минут.С середины ноября до конца этого года учетные данные будут сверены у всех военнообязанных, стоящих на воинском учете, отметили в Минобороны Белоруссии.В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по окончании уборочной кампании без гвалта и шума надо через военкоматы "проверить" всех военнообязанных, которые числятся в запасе. Он также говорил, что "аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все материалы, списки и документы в военкоматах". При этом руководство Белоруссии неоднократно называло безосновательными слухи о якобы проводимой в республике скрытой мобилизации.
https://ria.ru/20221121/voyska-1833202947.html
https://ria.ru/20221121/lukashenko-1833040335.html
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министерство обороны белоруссии, в мире, белоруссия
Министерство обороны Белоруссии, В мире, Белоруссия
18:17 22.11.2022 (обновлено: 18:19 22.11.2022)
 
Минобороны Белоруссии назвало слухи о скрытой мобилизации дезинформацией

Минобороны Белоруссии заявило, что намерено завершить сверку военнообязанных до конца года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии планирует завершить мероприятия военно-учетной работы военкоматов до конца года и при этом подчеркивает, что домыслы о проведении в стране скрытой мобилизации являются дезинформацией.
"Мероприятия военно-учетной работы военкоматов – это стандартная ежегодная процедура, которая носит плановый характер. Завершение мероприятий планируется до конца текущего года. Напоминаем, что домыслы о проведении в стране скрытой мобилизации являются дезинформацией", - сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики.
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В ведомстве пояснили, что вызов белорусских граждан в военкоматы для беседы проводится в рабочем порядке, в том числе по телефону, смс-оповещением и повестками. Военнообязанные вызываются для уточнения данных, оповещаются о сборовых мероприятиях, а также для призыва на срочную военную службу. Сверка учетных данных одного военнообязанного занимает в среднем не более 10-15 минут.
С середины ноября до конца этого года учетные данные будут сверены у всех военнообязанных, стоящих на воинском учете, отметили в Минобороны Белоруссии.
В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по окончании уборочной кампании без гвалта и шума надо через военкоматы "проверить" всех военнообязанных, которые числятся в запасе. Он также говорил, что "аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все материалы, списки и документы в военкоматах". При этом руководство Белоруссии неоднократно называло безосновательными слухи о якобы проводимой в республике скрытой мобилизации.
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