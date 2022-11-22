https://ria.ru/20221122/mobilizatsiya-1833456071.html

Минобороны Белоруссии назвало слухи о скрытой мобилизации дезинформацией

Минобороны Белоруссии назвало слухи о скрытой мобилизации дезинформацией - РИА Новости, 22.11.2022

Минобороны Белоруссии назвало слухи о скрытой мобилизации дезинформацией

Министерство обороны Белоруссии планирует завершить мероприятия военно-учетной работы военкоматов до конца года и при этом подчеркивает, что домыслы о... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T18:17

2022-11-22T18:17

2022-11-22T18:19

министерство обороны белоруссии

в мире

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a568e73da73a077ecfa504c2877495b4.jpg

МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии планирует завершить мероприятия военно-учетной работы военкоматов до конца года и при этом подчеркивает, что домыслы о проведении в стране скрытой мобилизации являются дезинформацией."Мероприятия военно-учетной работы военкоматов – это стандартная ежегодная процедура, которая носит плановый характер. Завершение мероприятий планируется до конца текущего года. Напоминаем, что домыслы о проведении в стране скрытой мобилизации являются дезинформацией", - сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики.В ведомстве пояснили, что вызов белорусских граждан в военкоматы для беседы проводится в рабочем порядке, в том числе по телефону, смс-оповещением и повестками. Военнообязанные вызываются для уточнения данных, оповещаются о сборовых мероприятиях, а также для призыва на срочную военную службу. Сверка учетных данных одного военнообязанного занимает в среднем не более 10-15 минут.С середины ноября до конца этого года учетные данные будут сверены у всех военнообязанных, стоящих на воинском учете, отметили в Минобороны Белоруссии.В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по окончании уборочной кампании без гвалта и шума надо через военкоматы "проверить" всех военнообязанных, которые числятся в запасе. Он также говорил, что "аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все материалы, списки и документы в военкоматах". При этом руководство Белоруссии неоднократно называло безосновательными слухи о якобы проводимой в республике скрытой мобилизации.

https://ria.ru/20221121/voyska-1833202947.html

https://ria.ru/20221121/lukashenko-1833040335.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство обороны белоруссии, в мире, белоруссия