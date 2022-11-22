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Садовничий: более 4 тысяч граждан Китая учатся в МГУ в осеннем семестре - РИА Новости, 22.11.2022
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https://ria.ru/20221122/mgu-1833295302.html
Садовничий: более 4 тысяч граждан Китая учатся в МГУ в осеннем семестре
Садовничий: более 4 тысяч граждан Китая учатся в МГУ в осеннем семестре - РИА Новости, 22.11.2022
Садовничий: более 4 тысяч граждан Китая учатся в МГУ в осеннем семестре
Более 4 тысяч граждан Китая учатся в МГУ в осеннем семестре этого учебного года, китайские студенты есть на всех факультетах, заявил РИА Новости ректор вуза,... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:34
2022-11-22T11:34
россия-китай: главное
виктор садовничий
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 4 тысяч граждан Китая учатся в МГУ в осеннем семестре этого учебного года, китайские студенты есть на всех факультетах, заявил РИА Новости ректор вуза, академик Виктор Садовничий."В осеннем семестре этого учебного года в МГУ обучается 4355 граждан КНР. Китайские учащиеся представлены на всех факультетах Московского университета", - сказал Садовничий.По его словам, самыми востребованными для китайских студентов стали Высшая школа перевода, факультет журналистики, факультет иностранных языков и регионоведения, экономический факультет, факультет искусств."Выпускники Московского университета всегда находят себя в жизни, выбирая достойный путь. Есть немало примеров того, как китайские выпускники стали ведущими учеными университетов, возглавили кафедры и факультеты. Часть из них работает по основной специальности, часть использует знание русского языка как базис для построения собственной карьеры. Есть и те, кто остается работать в России – в настоящее время востребованность специалистов со знанием русского и китайского языка только растет", - рассказал ректор.
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виктор садовничий, китай, россия
Россия-Китай: Главное, Виктор Садовничий, Китай, Россия
11:34 22.11.2022
 

Садовничий: более 4 тысяч граждан Китая учатся в МГУ в осеннем семестре

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВид на Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова
Вид на Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 4 тысяч граждан Китая учатся в МГУ в осеннем семестре этого учебного года, китайские студенты есть на всех факультетах, заявил РИА Новости ректор вуза, академик Виктор Садовничий.
"В осеннем семестре этого учебного года в МГУ обучается 4355 граждан КНР. Китайские учащиеся представлены на всех факультетах Московского университета", - сказал Садовничий.
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
11:30Россия-Китай: Главное
Число студентов в МГУ-ППИ в Шэньчжэне за пять лет выросло в 8,5 раза
По его словам, самыми востребованными для китайских студентов стали Высшая школа перевода, факультет журналистики, факультет иностранных языков и регионоведения, экономический факультет, факультет искусств.
"Выпускники Московского университета всегда находят себя в жизни, выбирая достойный путь. Есть немало примеров того, как китайские выпускники стали ведущими учеными университетов, возглавили кафедры и факультеты. Часть из них работает по основной специальности, часть использует знание русского языка как базис для построения собственной карьеры. Есть и те, кто остается работать в России – в настоящее время востребованность специалистов со знанием русского и китайского языка только растет", - рассказал ректор.
 
Россия-Китай: ГлавноеВиктор СадовничийКитайРоссия
 
 
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