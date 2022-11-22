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В СПЧ считают, что Зеленский дал указание обыскать Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 22.11.2022
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221122/lavra-1833426987.html
В СПЧ считают, что Зеленский дал указание обыскать Киево-Печерскую лавру
В СПЧ считают, что Зеленский дал указание обыскать Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 22.11.2022
В СПЧ считают, что Зеленский дал указание обыскать Киево-Печерскую лавру
Обыски в Киево-Печерской лавре не прошли бы без указаний Владимира Зеленского, считает член Совета по правам человека при президенте РФ и исполнительный... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:59
2022-11-22T16:59
религия
в мире
владимир зеленский
украина
служба безопасности украины
киев
киево-печерская лавра
россия
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Обыски в Киево-Печерской лавре не прошли бы без указаний Владимира Зеленского, считает член Совета по правам человека при президенте РФ и исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.Ранее во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры."Подозреваю, что у украинских националистов сегодня большой праздник. Они всегда хотели добраться до Киево-Печерской лавры – помню, как на майданах в 2004 и 2014 годах звучали лозунги забрать старейшую обитель. Образ лавры как столпа духовности всегда был ориентиром для народа в самые тяжелые минуты. И когда ее беспардонно втягивают в политику и навешивают на нее абсурдные обвинения, то это свидетельствует о полной моральной деградации украинской власти. Понятно, что без указки президента СБУ бы на это не решилась", - говорится в заявлении Вышинского, опубликованном в Telegram-канале СПЧ.СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны. Ранее наместник лавры был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.ПЦУ была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20221122/lavra-1833330162.html
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2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
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РИА Новости
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в мире, владимир зеленский, украина, служба безопасности украины, киев, киево-печерская лавра, россия, кирилл вышинский
Религия, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Служба безопасности Украины, Киев, Киево-Печерская Лавра, Россия, Кирилл Вышинский
16:59 22.11.2022
 
В СПЧ считают, что Зеленский дал указание обыскать Киево-Печерскую лавру

Вышинский считает, что обыски в Киево-Печерской лавре не прошли бы без указаний Зеленского

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Обыски в Киево-Печерской лавре не прошли бы без указаний Владимира Зеленского, считает член Совета по правам человека при президенте РФ и исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
Ранее во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
13:18Религия
В Кремле прокомментировали обыски СБУ в Киево-Печерской лавре
"Подозреваю, что у украинских националистов сегодня большой праздник. Они всегда хотели добраться до Киево-Печерской лавры – помню, как на майданах в 2004 и 2014 годах звучали лозунги забрать старейшую обитель. Образ лавры как столпа духовности всегда был ориентиром для народа в самые тяжелые минуты. И когда ее беспардонно втягивают в политику и навешивают на нее абсурдные обвинения, то это свидетельствует о полной моральной деградации украинской власти. Понятно, что без указки президента СБУ бы на это не решилась", - говорится в заявлении Вышинского, опубликованном в Telegram-канале СПЧ.
СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны. Ранее наместник лавры был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
13:41Религия
Опубликовано видео с досмотром автомобилей у Киево-Печерской лавры
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
ПЦУ была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 11:01Специальная военная операция на Украине
СБУ возбудила дело после якобы песнопения о России в лавре
 
РелигияВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаСлужба безопасности УкраиныКиевКиево-Печерская ЛавраРоссияКирилл Вышинский
 
 
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