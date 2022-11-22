https://ria.ru/20221122/lavra-1833426987.html

В СПЧ считают, что Зеленский дал указание обыскать Киево-Печерскую лавру

В СПЧ считают, что Зеленский дал указание обыскать Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 22.11.2022

В СПЧ считают, что Зеленский дал указание обыскать Киево-Печерскую лавру

Обыски в Киево-Печерской лавре не прошли бы без указаний Владимира Зеленского, считает член Совета по правам человека при президенте РФ и исполнительный... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:59

2022-11-22T16:59

2022-11-22T16:59

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Обыски в Киево-Печерской лавре не прошли бы без указаний Владимира Зеленского, считает член Совета по правам человека при президенте РФ и исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.Ранее во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры."Подозреваю, что у украинских националистов сегодня большой праздник. Они всегда хотели добраться до Киево-Печерской лавры – помню, как на майданах в 2004 и 2014 годах звучали лозунги забрать старейшую обитель. Образ лавры как столпа духовности всегда был ориентиром для народа в самые тяжелые минуты. И когда ее беспардонно втягивают в политику и навешивают на нее абсурдные обвинения, то это свидетельствует о полной моральной деградации украинской власти. Понятно, что без указки президента СБУ бы на это не решилась", - говорится в заявлении Вышинского, опубликованном в Telegram-канале СПЧ.СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны. Ранее наместник лавры был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.ПЦУ была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20221122/lavra-1833330162.html

https://ria.ru/20221122/dosmotr-1833340720.html

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831542884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, украина, служба безопасности украины, киев, киево-печерская лавра, россия, кирилл вышинский