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Глава парламента Кубы приедет с визитом в Москву - РИА Новости, 22.11.2022
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Глава парламента Кубы приедет с визитом в Москву
Глава парламента Кубы приедет с визитом в Москву - РИА Новости, 22.11.2022
Глава парламента Кубы приедет с визитом в Москву
Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес скоро прибудет с визитом в Москву, заявил президент республики Мигель... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:58
2022-11-22T12:58
в мире
эстебан ласо эрнандес
мигель диас-канель
владимир путин
москва
куба
госдума рф
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес скоро прибудет с визитом в Москву, заявил президент республики Мигель Диас-Канель."Даже несмотря на пандемию COVID-19, увеличился обмен делегациями. Председатель Государственной Думы посетил нас в феврале этого года. В ближайшее время посетит Москву председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы товарищ Эстебан Ласо Эрнандес", - сказал он в ходе своего выступления в Госдуме.Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером. В программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.В поездке президента Кубы сопровождают глава МИД Бруно Родригес Паррилья, вице-премьер по вопросам экономики и планирования Алехандро Хиль Фернандес, министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка Диас, министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда и глава министерства энергетики и горной добычи Висенте де ла О Леви.
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в мире, эстебан ласо эрнандес, мигель диас-канель, владимир путин, москва, куба, госдума рф
В мире, Эстебан Ласо Эрнандес, Мигель Диас-Канель, Владимир Путин, Москва, Куба, Госдума РФ
12:58 22.11.2022
 
Глава парламента Кубы приедет с визитом в Москву

Глава парламента Кубы Эстебан Ласо Эрнандес приедет с визитом в Москву

© AP Photo / Ed BetzПредседатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес
Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Ed Betz
Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес скоро прибудет с визитом в Москву, заявил президент республики Мигель Диас-Канель.
"Даже несмотря на пандемию COVID-19, увеличился обмен делегациями. Председатель Государственной Думы посетил нас в феврале этого года. В ближайшее время посетит Москву председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы товарищ Эстебан Ласо Эрнандес", - сказал он в ходе своего выступления в Госдуме.
Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером. В программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.
В поездке президента Кубы сопровождают глава МИД Бруно Родригес Паррилья, вице-премьер по вопросам экономики и планирования Алехандро Хиль Фернандес, министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка Диас, министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда и глава министерства энергетики и горной добычи Висенте де ла О Леви.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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В миреЭстебан Ласо ЭрнандесМигель Диас-КанельВладимир ПутинМоскваКубаГосдума РФ
 
 
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