https://ria.ru/20221122/kuba-1833321694.html

Глава парламента Кубы приедет с визитом в Москву

Глава парламента Кубы приедет с визитом в Москву - РИА Новости, 22.11.2022

Глава парламента Кубы приедет с визитом в Москву

Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес скоро прибудет с визитом в Москву, заявил президент республики Мигель... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:58

2022-11-22T12:58

2022-11-22T12:58

в мире

эстебан ласо эрнандес

мигель диас-канель

владимир путин

москва

куба

госдума рф

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес скоро прибудет с визитом в Москву, заявил президент республики Мигель Диас-Канель."Даже несмотря на пандемию COVID-19, увеличился обмен делегациями. Председатель Государственной Думы посетил нас в феврале этого года. В ближайшее время посетит Москву председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы товарищ Эстебан Ласо Эрнандес", - сказал он в ходе своего выступления в Госдуме.Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером. В программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.В поездке президента Кубы сопровождают глава МИД Бруно Родригес Паррилья, вице-премьер по вопросам экономики и планирования Алехандро Хиль Фернандес, министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка Диас, министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда и глава министерства энергетики и горной добычи Висенте де ла О Леви.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, эстебан ласо эрнандес, мигель диас-канель, владимир путин, москва, куба, госдума рф