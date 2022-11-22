Глава парламента Кубы приедет с визитом в Москву
Глава парламента Кубы Эстебан Ласо Эрнандес приедет с визитом в Москву
© AP Photo / Ed BetzПредседатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес
© AP Photo / Ed Betz
Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес скоро прибудет с визитом в Москву, заявил президент республики Мигель Диас-Канель.
"Даже несмотря на пандемию COVID-19, увеличился обмен делегациями. Председатель Государственной Думы посетил нас в феврале этого года. В ближайшее время посетит Москву председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы товарищ Эстебан Ласо Эрнандес", - сказал он в ходе своего выступления в Госдуме.
Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером. В программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.
В поездке президента Кубы сопровождают глава МИД Бруно Родригес Паррилья, вице-премьер по вопросам экономики и планирования Алехандро Хиль Фернандес, министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка Диас, министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда и глава министерства энергетики и горной добычи Висенте де ла О Леви.