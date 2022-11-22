https://ria.ru/20221122/gosizmena-1833446584.html

Суд признал приговор курскому экс-полицейскому по делу о госизмене законным

Суд признал приговор курскому экс-полицейскому по делу о госизмене законным - РИА Новости, 22.11.2022

Суд признал приговор курскому экс-полицейскому по делу о госизмене законным

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор в 13 лет колонии экс-начальнику районного отдела полиции Курской области Дмитрию Борзенкову... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:53

2022-11-22T17:53

2022-11-22T17:53

происшествия

курская область

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор в 13 лет колонии экс-начальнику районного отдела полиции Курской области Дмитрию Борзенкову по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Приговор Курского областного суда оставлен без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.ФСБ объявила о задержании начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Борзенкова 22 июня 2020 года. По данным ведомства, он передал Службе безопасности Украины секретные сведения, составляющие гостайну. Борзенкова уволили, Лефортовский суд Москвы заключил его под стражу. Статья 275 УК РФ о госизмене предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Курский областной суд в середине апреля 2022 года приговорил мужчину к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей и лишением звания "подполковник полиции".

https://ria.ru/20221006/kara-murza-1822037151.html

курская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)