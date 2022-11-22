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Суд признал приговор курскому экс-полицейскому по делу о госизмене законным - РИА Новости, 22.11.2022
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Суд признал приговор курскому экс-полицейскому по делу о госизмене законным
Суд признал приговор курскому экс-полицейскому по делу о госизмене законным - РИА Новости, 22.11.2022
Суд признал приговор курскому экс-полицейскому по делу о госизмене законным
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор в 13 лет колонии экс-начальнику районного отдела полиции Курской области Дмитрию Борзенкову... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:53
2022-11-22T17:53
происшествия
курская область
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор в 13 лет колонии экс-начальнику районного отдела полиции Курской области Дмитрию Борзенкову по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Приговор Курского областного суда оставлен без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.ФСБ объявила о задержании начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Борзенкова 22 июня 2020 года. По данным ведомства, он передал Службе безопасности Украины секретные сведения, составляющие гостайну. Борзенкова уволили, Лефортовский суд Москвы заключил его под стражу. Статья 275 УК РФ о госизмене предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Курский областной суд в середине апреля 2022 года приговорил мужчину к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей и лишением звания "подполковник полиции".
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происшествия, курская область, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Курская область, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
17:53 22.11.2022
 
Суд признал приговор курскому экс-полицейскому по делу о госизмене законным

Суд признал 13-летний приговор курскому экс-полицейскому по делу о госизмене законным

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор в 13 лет колонии экс-начальнику районного отдела полиции Курской области Дмитрию Борзенкову по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговор Курского областного суда оставлен без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
ФСБ объявила о задержании начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Борзенкова 22 июня 2020 года. По данным ведомства, он передал Службе безопасности Украины секретные сведения, составляющие гостайну. Борзенкова уволили, Лефортовский суд Москвы заключил его под стражу. Статья 275 УК РФ о госизмене предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Курский областной суд в середине апреля 2022 года приговорил мужчину к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей и лишением звания "подполковник полиции".
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