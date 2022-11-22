https://ria.ru/20221122/donbass-1833253361.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Еленовку

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Еленовку - РИА Новости, 22.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Еленовку

Украинские войска во вторник утром выпустили по Донецку, Зайцево и Еленовке 21 снаряд, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T09:13

2022-11-22T09:13

2022-11-22T09:13

специальная военная операция на украине

донецк

зайцево

донецкая народная республика

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происшествия

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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром выпустили по Донецку, Зайцево и Еленовке 21 снаряд, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.30 - населенный пункт Дружба – населенный пункт Зайцево: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 8.13 и 8.32 украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 8.20 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 8.15 украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221121/obstrel-1833175696.html

https://ria.ru/20221121/obstrel-1833182199.html

донецк

зайцево

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, зайцево, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия