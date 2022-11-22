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Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Еленовку - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/donbass-1833253361.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Еленовку
Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Еленовку - РИА Новости, 22.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Еленовку
Украинские войска во вторник утром выпустили по Донецку, Зайцево и Еленовке 21 снаряд, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T09:13
2022-11-22T09:13
специальная военная операция на украине
донецк
зайцево
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром выпустили по Донецку, Зайцево и Еленовке 21 снаряд, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.30 - населенный пункт Дружба – населенный пункт Зайцево: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 8.13 и 8.32 украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 8.20 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 8.15 украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221121/obstrel-1833175696.html
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донецк
зайцево
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донецк, зайцево, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Зайцево, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
09:13 22.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Еленовку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку, Зайцево и Еленовке 21 снаряд

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Петровском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ
Жилой дом в Петровском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом в Петровском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром выпустили по Донецку, Зайцево и Еленовке 21 снаряд, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 06.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.30 - населенный пункт Дружба – населенный пункт Зайцево: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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Представительство добавило, что в 8.13 и 8.32 украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 8.20 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 8.15 украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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