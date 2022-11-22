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В Ростовской области вырастут расходы бюджета на соцсферу - РИА Новости, 22.11.2022
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Ростовская область
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В Ростовской области вырастут расходы бюджета на соцсферу
В Ростовской области вырастут расходы бюджета на соцсферу - РИА Новости, 22.11.2022
В Ростовской области вырастут расходы бюджета на соцсферу
Расходы бюджета Ростовской области на социальную сферу в 2023 году вырастут примерно на 20 процентов по сравнению с бюджетом текущего года, утвержденным в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:03
2022-11-22T18:03
ростовская область
экономика
александр ищенко
ростовская область
россия
ирина рукавишникова
бюджет
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Расходы бюджета Ростовской области на социальную сферу в 2023 году вырастут примерно на 20 процентов по сравнению с бюджетом текущего года, утвержденным в первом чтении, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.Во вторник депутаты областного парламента утвердили в первом чтении региональный бюджет 2023 и планового периода 2024 и 2025 годов. Согласно документу, доходы бюджета в будущем году увеличатся на 18,1 процента и составят 272,3 миллиарда рублей, расходы вырастут на 21,1 процента и составят 279,6 миллиарда рублей."В целом расходы на социальную сферу вырастут почти на 33 миллиарда рублей. Это плюс 20 процентов к первому чтению бюджета 2022 года. Бюджет развития увеличится в целом почти на 40 процентов или на 68 миллиардов рублей", - сказал Ищенко. Он отметил, что это именно те вложения, которые создают основу для улучшения качества и среды жизни людей, способствуют росту экономики, пополнению собственных доходов бюджета.Увеличение расходов также запланировано по всем актуальным направлениям - здравоохранению, образованию, дорожной деятельности, культуре. "Несмотря на внешнее давление, на негативные факторы, которые сегодня формируют угрозы для нашей страны, в том числе и для Ростовской области, бюджет 2023 года устойчив, возможности для развития в нем имеются, обязательства государства перед людьми будут исполнены", - отметил Ищенко.Сенатор РФ от законодательного собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова также сообщила журналистам, что в настоящее время в Госдуме во втором чтении рассматривается проект федерального бюджета. "Для Ростовской области в нем предусмотрено более 50 миллиардов рублей на целевые нужды и более 16 миллиардов рублей в качестве дотаций", - сказала она.Руковишникова добавила, что в проекте федерального бюджета ко второму чтению, в том числе, одобрена поправка, предложенная сенаторами и депутатами от Ростовской области, которая предполагает выделение дополнительных средств на развитие цифровой инфраструктуры области. "На сегодняшний день мы понимаем, что в следующем году более 15 населенных пунктов Ростовской области получат новые линии электропередачи, телефонной связи, соответственно в эти населенные пункты будет проведен высокоскоростной интернет", - уточнила она.
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экономика, александр ищенко, ростовская область, россия, ирина рукавишникова , бюджет
Ростовская область , Экономика, Александр Ищенко, Ростовская область, Россия, Ирина Рукавишникова , Бюджет
18:03 22.11.2022
 
В Ростовской области вырастут расходы бюджета на соцсферу

Расходы бюджета Ростовской области на соцсферу в 2023 году вырастут на 20 процентов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкБанкноты Банка России
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Расходы бюджета Ростовской области на социальную сферу в 2023 году вырастут примерно на 20 процентов по сравнению с бюджетом текущего года, утвержденным в первом чтении, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
Во вторник депутаты областного парламента утвердили в первом чтении региональный бюджет 2023 и планового периода 2024 и 2025 годов. Согласно документу, доходы бюджета в будущем году увеличатся на 18,1 процента и составят 272,3 миллиарда рублей, расходы вырастут на 21,1 процента и составят 279,6 миллиарда рублей.
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"В целом расходы на социальную сферу вырастут почти на 33 миллиарда рублей. Это плюс 20 процентов к первому чтению бюджета 2022 года. Бюджет развития увеличится в целом почти на 40 процентов или на 68 миллиардов рублей", - сказал Ищенко. Он отметил, что это именно те вложения, которые создают основу для улучшения качества и среды жизни людей, способствуют росту экономики, пополнению собственных доходов бюджета.
Увеличение расходов также запланировано по всем актуальным направлениям - здравоохранению, образованию, дорожной деятельности, культуре. "Несмотря на внешнее давление, на негативные факторы, которые сегодня формируют угрозы для нашей страны, в том числе и для Ростовской области, бюджет 2023 года устойчив, возможности для развития в нем имеются, обязательства государства перед людьми будут исполнены", - отметил Ищенко.
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Сенатор РФ от законодательного собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова также сообщила журналистам, что в настоящее время в Госдуме во втором чтении рассматривается проект федерального бюджета. "Для Ростовской области в нем предусмотрено более 50 миллиардов рублей на целевые нужды и более 16 миллиардов рублей в качестве дотаций", - сказала она.
Руковишникова добавила, что в проекте федерального бюджета ко второму чтению, в том числе, одобрена поправка, предложенная сенаторами и депутатами от Ростовской области, которая предполагает выделение дополнительных средств на развитие цифровой инфраструктуры области. "На сегодняшний день мы понимаем, что в следующем году более 15 населенных пунктов Ростовской области получат новые линии электропередачи, телефонной связи, соответственно в эти населенные пункты будет проведен высокоскоростной интернет", - уточнила она.
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