Рейтинг@Mail.ru
Бречалов рассказал о бизнес-миссии удмуртских предприятий в Белоруссии - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20221122/biznes-1833442956.html
Бречалов рассказал о бизнес-миссии удмуртских предприятий в Белоруссии
Бречалов рассказал о бизнес-миссии удмуртских предприятий в Белоруссии - РИА Новости, 22.11.2022
Бречалов рассказал о бизнес-миссии удмуртских предприятий в Белоруссии
В рамках бизнес-миссии Удмуртии в Белоруссию удмуртские предприятия демонстрируют белорусскому бизнесу свои товары, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:46
2022-11-22T17:46
удмуртская республика
экономика
александр бречалов
белоруссия
россия
удмуртская республика (удмуртия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_620348a5993a031f9c353ed5d0f2d0ec.jpg
УФА, 22 ноя – РИА Новости. В рамках бизнес-миссии Удмуртии в Белоруссию удмуртские предприятия демонстрируют белорусскому бизнесу свои товары, сообщил глава региона Александр Бречалов.Удмуртская делегация находится с бизнес-миссией в Белоруссии, делегацию республиканского правительства и 15 удмуртских предприятий возглавил Бречалов."Дни Удмуртии в Беларуси начались с открытия выставки. Демонстрируем товары 13 наших предприятий. ZUFA представила деревянные пазлы, Granola – натуральную гранолу с орехами и сухофруктами, "Компак Group" – рапсовое масло, "Глазовский комбикормовый завод" – смеси для крупного рогатого скота, кроликов и рыб, "Воткинский завод теплоизоляционных материалов" – огнезащитные материалы на основе базальтового супертонкого волокна", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.Он отметил, что в рамках бизнес-миссии стороны продолжают обсуждать экспортные перспективы и совместные мероприятия в различных сферах.В пресс-службе главы Удмуртии сообщили, что Бречалов провел рабочую встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и белорусскими коллегами."Мы видим большой потенциал для сотрудничества в области продукции машиностроения, стали, медицинского и других видов оборудования. У нас есть компания, которая производит БПЛА и осуществляет сборку с белорусским предприятием. Стабильно высоким спросом и хорошими отзывами о работе в Удмуртии пользуется транспортная, дорожная и сельскохозяйственная техника белорусских производителей. Это и автобусы марок МАЗ, и трактора МТЗ. Поставки сельскохозяйственной техники хорошо отлажены", - цитирует пресс-служба Бречалова.По данным пресс-службы, Лукашенко подчеркнул, что две страны способны на многое, если они объединят усилия. "Потенциал хороший и в Удмуртии, и в Беларуси. Поэтому нам есть над чем работать. Экономика и торгово-экономические отношения - это основа, прежде всего. Наши отношения - дай бог, чтобы они были у других государств на таком уровне, как у нас с Россией, и, в частности, с конкретным российским регионом", - сказал белорусский лидер.В завершение встречи Бречалов пригласил Лукашенко посетить Удмуртию, родину великого композитора Петра Чайковского и гениального конструктора оружия Михаила Калашникова.
https://ria.ru/20221122/kredity-1833321253.html
https://ria.ru/20221116/biznesmen-1832067924.html
https://ria.ru/20221116/zavody-1832074951.html
белоруссия
россия
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_2991f38846ca4ea95e518617ae011bb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, александр бречалов, белоруссия, россия, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Экономика, Александр Бречалов, Белоруссия, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
17:46 22.11.2022
 
Бречалов рассказал о бизнес-миссии удмуртских предприятий в Белоруссии

Глава Удмуртии Бречалов: предприятия региона демонстрируют товары белорусскому бизнесу

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 22 ноя – РИА Новости. В рамках бизнес-миссии Удмуртии в Белоруссию удмуртские предприятия демонстрируют белорусскому бизнесу свои товары, сообщил глава региона Александр Бречалов.
Удмуртская делегация находится с бизнес-миссией в Белоруссии, делегацию республиканского правительства и 15 удмуртских предприятий возглавил Бречалов.
Рубли - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
12:56Удмуртская Республика
Льготные кредиты МСП Банка получили 40 предпринимателей из Удмуртии
"Дни Удмуртии в Беларуси начались с открытия выставки. Демонстрируем товары 13 наших предприятий. ZUFA представила деревянные пазлы, Granola – натуральную гранолу с орехами и сухофруктами, "Компак Group" – рапсовое масло, "Глазовский комбикормовый завод" – смеси для крупного рогатого скота, кроликов и рыб, "Воткинский завод теплоизоляционных материалов" – огнезащитные материалы на основе базальтового супертонкого волокна", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в рамках бизнес-миссии стороны продолжают обсуждать экспортные перспективы и совместные мероприятия в различных сферах.
В пресс-службе главы Удмуртии сообщили, что Бречалов провел рабочую встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и белорусскими коллегами.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 21:16Удмуртская Республика
Бречалов представил стотысячного бизнесмена Удмуртии
"Мы видим большой потенциал для сотрудничества в области продукции машиностроения, стали, медицинского и других видов оборудования. У нас есть компания, которая производит БПЛА и осуществляет сборку с белорусским предприятием. Стабильно высоким спросом и хорошими отзывами о работе в Удмуртии пользуется транспортная, дорожная и сельскохозяйственная техника белорусских производителей. Это и автобусы марок МАЗ, и трактора МТЗ. Поставки сельскохозяйственной техники хорошо отлажены", - цитирует пресс-служба Бречалова.
По данным пресс-службы, Лукашенко подчеркнул, что две страны способны на многое, если они объединят усилия. "Потенциал хороший и в Удмуртии, и в Беларуси. Поэтому нам есть над чем работать. Экономика и торгово-экономические отношения - это основа, прежде всего. Наши отношения - дай бог, чтобы они были у других государств на таком уровне, как у нас с Россией, и, в частности, с конкретным российским регионом", - сказал белорусский лидер.
В завершение встречи Бречалов пригласил Лукашенко посетить Удмуртию, родину великого композитора Петра Чайковского и гениального конструктора оружия Михаила Калашникова.
Ижевск
16 ноября, 22:08Удмуртская Республика
Заводы ОПК Удмуртии с сентября наняли 2,4 тысячи сотрудников
 
Удмуртская РеспубликаЭкономикаАлександр БречаловБелоруссияРоссияУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала