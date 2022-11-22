https://ria.ru/20221122/biznes-1833442956.html

Бречалов рассказал о бизнес-миссии удмуртских предприятий в Белоруссии

Бречалов рассказал о бизнес-миссии удмуртских предприятий в Белоруссии - РИА Новости, 22.11.2022

Бречалов рассказал о бизнес-миссии удмуртских предприятий в Белоруссии

В рамках бизнес-миссии Удмуртии в Белоруссию удмуртские предприятия демонстрируют белорусскому бизнесу свои товары, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:46

2022-11-22T17:46

2022-11-22T17:46

удмуртская республика

экономика

александр бречалов

белоруссия

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 22 ноя – РИА Новости. В рамках бизнес-миссии Удмуртии в Белоруссию удмуртские предприятия демонстрируют белорусскому бизнесу свои товары, сообщил глава региона Александр Бречалов.Удмуртская делегация находится с бизнес-миссией в Белоруссии, делегацию республиканского правительства и 15 удмуртских предприятий возглавил Бречалов."Дни Удмуртии в Беларуси начались с открытия выставки. Демонстрируем товары 13 наших предприятий. ZUFA представила деревянные пазлы, Granola – натуральную гранолу с орехами и сухофруктами, "Компак Group" – рапсовое масло, "Глазовский комбикормовый завод" – смеси для крупного рогатого скота, кроликов и рыб, "Воткинский завод теплоизоляционных материалов" – огнезащитные материалы на основе базальтового супертонкого волокна", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.Он отметил, что в рамках бизнес-миссии стороны продолжают обсуждать экспортные перспективы и совместные мероприятия в различных сферах.В пресс-службе главы Удмуртии сообщили, что Бречалов провел рабочую встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и белорусскими коллегами."Мы видим большой потенциал для сотрудничества в области продукции машиностроения, стали, медицинского и других видов оборудования. У нас есть компания, которая производит БПЛА и осуществляет сборку с белорусским предприятием. Стабильно высоким спросом и хорошими отзывами о работе в Удмуртии пользуется транспортная, дорожная и сельскохозяйственная техника белорусских производителей. Это и автобусы марок МАЗ, и трактора МТЗ. Поставки сельскохозяйственной техники хорошо отлажены", - цитирует пресс-служба Бречалова.По данным пресс-службы, Лукашенко подчеркнул, что две страны способны на многое, если они объединят усилия. "Потенциал хороший и в Удмуртии, и в Беларуси. Поэтому нам есть над чем работать. Экономика и торгово-экономические отношения - это основа, прежде всего. Наши отношения - дай бог, чтобы они были у других государств на таком уровне, как у нас с Россией, и, в частности, с конкретным российским регионом", - сказал белорусский лидер.В завершение встречи Бречалов пригласил Лукашенко посетить Удмуртию, родину великого композитора Петра Чайковского и гениального конструктора оружия Михаила Калашникова.

https://ria.ru/20221122/kredity-1833321253.html

https://ria.ru/20221116/biznesmen-1832067924.html

https://ria.ru/20221116/zavody-1832074951.html

белоруссия

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, александр бречалов, белоруссия, россия, удмуртская республика (удмуртия)