Бречалов рассказал о бизнес-миссии удмуртских предприятий в Белоруссии
Глава Удмуртии Бречалов: предприятия региона демонстрируют товары белорусскому бизнесу
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 22 ноя – РИА Новости. В рамках бизнес-миссии Удмуртии в Белоруссию удмуртские предприятия демонстрируют белорусскому бизнесу свои товары, сообщил глава региона Александр Бречалов.
Удмуртская делегация находится с бизнес-миссией в Белоруссии, делегацию республиканского правительства и 15 удмуртских предприятий возглавил Бречалов.
"Дни Удмуртии в Беларуси начались с открытия выставки. Демонстрируем товары 13 наших предприятий. ZUFA представила деревянные пазлы, Granola – натуральную гранолу с орехами и сухофруктами, "Компак Group" – рапсовое масло, "Глазовский комбикормовый завод" – смеси для крупного рогатого скота, кроликов и рыб, "Воткинский завод теплоизоляционных материалов" – огнезащитные материалы на основе базальтового супертонкого волокна", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в рамках бизнес-миссии стороны продолжают обсуждать экспортные перспективы и совместные мероприятия в различных сферах.
В пресс-службе главы Удмуртии сообщили, что Бречалов провел рабочую встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и белорусскими коллегами.
"Мы видим большой потенциал для сотрудничества в области продукции машиностроения, стали, медицинского и других видов оборудования. У нас есть компания, которая производит БПЛА и осуществляет сборку с белорусским предприятием. Стабильно высоким спросом и хорошими отзывами о работе в Удмуртии пользуется транспортная, дорожная и сельскохозяйственная техника белорусских производителей. Это и автобусы марок МАЗ, и трактора МТЗ. Поставки сельскохозяйственной техники хорошо отлажены", - цитирует пресс-служба Бречалова.
По данным пресс-службы, Лукашенко подчеркнул, что две страны способны на многое, если они объединят усилия. "Потенциал хороший и в Удмуртии, и в Беларуси. Поэтому нам есть над чем работать. Экономика и торгово-экономические отношения - это основа, прежде всего. Наши отношения - дай бог, чтобы они были у других государств на таком уровне, как у нас с Россией, и, в частности, с конкретным российским регионом", - сказал белорусский лидер.
В завершение встречи Бречалов пригласил Лукашенко посетить Удмуртию, родину великого композитора Петра Чайковского и гениального конструктора оружия Михаила Калашникова.