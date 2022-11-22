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Белорусские пограничники обнаружили тело беженца на границе с Польшей - РИА Новости, 22.11.2022
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Белорусские пограничники обнаружили тело беженца на границе с Польшей
Белорусские пограничники обнаружили тело беженца на границе с Польшей - РИА Новости, 22.11.2022
Белорусские пограничники обнаружили тело беженца на границе с Польшей
Белорусская пограничная служба обнаружила тело беженца из Северной Африки на границе с Польшей, сообщили во вторник в госпогранкомитете республики. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:05
2022-11-22T13:05
в мире
польша
северная африка
белоруссия
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Белорусская пограничная служба обнаружила тело беженца из Северной Африки на границе с Польшей, сообщили во вторник в госпогранкомитете республики."Вчера, 21 ноября, вблизи польских инженерных заграждений пограничным нарядом обнаружены несколько беженцев из Северной Африки. Рядом с группой лежал труп мужчины. По словам брата погибшего, они находились на территории Польши, когда их задержали польские силовики. Иностранцы были истощены и обессилены. Несмотря на просьбы беженцев дать им еды и воды, польские военные не забрали их для оказания помощи", - говорится в сообщении пресс-службы погранкомитета, опубликованном во вторник.По данным погранкомитета, после того, как один из беженцев умер, иностранцев заставили перенести его тело на территорию Белоруссии, открыв калитку в заграждении. Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти на место вызвана следственно-оперативная группа.Белорусские пограничники 19 ноября обнаружили тело гражданина Ирака на белорусско-польской границе.
https://ria.ru/20221109/bezhenets-1830159804.html
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в мире, польша, северная африка, белоруссия
В мире, Польша, Северная Африка, Белоруссия
13:05 22.11.2022
 
Белорусские пограничники обнаружили тело беженца на границе с Польшей

Белорусские пограничники обнаружили тело беженца из Северной Африки на границе с Польшей

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПольский военнослужащий распыляет спецсредство у проволочных заграждений на белорусско-польской границе в районе погранперехода Брузги - Кузница
Польский военнослужащий распыляет спецсредство у проволочных заграждений на белорусско-польской границе в районе погранперехода Брузги - Кузница - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Польский военнослужащий распыляет спецсредство у проволочных заграждений на белорусско-польской границе в районе погранперехода Брузги - Кузница. Архивное фото
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Белорусская пограничная служба обнаружила тело беженца из Северной Африки на границе с Польшей, сообщили во вторник в госпогранкомитете республики.
"Вчера, 21 ноября, вблизи польских инженерных заграждений пограничным нарядом обнаружены несколько беженцев из Северной Африки. Рядом с группой лежал труп мужчины. По словам брата погибшего, они находились на территории Польши, когда их задержали польские силовики. Иностранцы были истощены и обессилены. Несмотря на просьбы беженцев дать им еды и воды, польские военные не забрали их для оказания помощи", - говорится в сообщении пресс-службы погранкомитета, опубликованном во вторник.
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Польские силовики вытолкали за ограждение беженца, заявили в Белоруссии
По данным погранкомитета, после того, как один из беженцев умер, иностранцев заставили перенести его тело на территорию Белоруссии, открыв калитку в заграждении. Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти на место вызвана следственно-оперативная группа.
Белорусские пограничники 19 ноября обнаружили тело гражданина Ирака на белорусско-польской границе.
Граница Польши и Белоруссии в районе погранперехода Кузница-Брузги - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
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