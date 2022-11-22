Белорусские пограничники обнаружили тело беженца на границе с Польшей
Белорусские пограничники обнаружили тело беженца из Северной Африки на границе с Польшей
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПольский военнослужащий распыляет спецсредство у проволочных заграждений на белорусско-польской границе в районе погранперехода Брузги - Кузница
© Sputnik / Виктор Толочко
Польский военнослужащий распыляет спецсредство у проволочных заграждений на белорусско-польской границе в районе погранперехода Брузги - Кузница. Архивное фото
МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Белорусская пограничная служба обнаружила тело беженца из Северной Африки на границе с Польшей, сообщили во вторник в госпогранкомитете республики.
"Вчера, 21 ноября, вблизи польских инженерных заграждений пограничным нарядом обнаружены несколько беженцев из Северной Африки. Рядом с группой лежал труп мужчины. По словам брата погибшего, они находились на территории Польши, когда их задержали польские силовики. Иностранцы были истощены и обессилены. Несмотря на просьбы беженцев дать им еды и воды, польские военные не забрали их для оказания помощи", - говорится в сообщении пресс-службы погранкомитета, опубликованном во вторник.
По данным погранкомитета, после того, как один из беженцев умер, иностранцев заставили перенести его тело на территорию Белоруссии, открыв калитку в заграждении. Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти на место вызвана следственно-оперативная группа.
Белорусские пограничники 19 ноября обнаружили тело гражданина Ирака на белорусско-польской границе.