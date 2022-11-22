https://ria.ru/20221122/belorussiya-1833324906.html

Белорусские пограничники обнаружили тело беженца на границе с Польшей

Белорусские пограничники обнаружили тело беженца на границе с Польшей - РИА Новости, 22.11.2022

Белорусские пограничники обнаружили тело беженца на границе с Польшей

Белорусская пограничная служба обнаружила тело беженца из Северной Африки на границе с Польшей, сообщили во вторник в госпогранкомитете республики. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:05

2022-11-22T13:05

2022-11-22T13:05

в мире

польша

северная африка

белоруссия

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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Белорусская пограничная служба обнаружила тело беженца из Северной Африки на границе с Польшей, сообщили во вторник в госпогранкомитете республики."Вчера, 21 ноября, вблизи польских инженерных заграждений пограничным нарядом обнаружены несколько беженцев из Северной Африки. Рядом с группой лежал труп мужчины. По словам брата погибшего, они находились на территории Польши, когда их задержали польские силовики. Иностранцы были истощены и обессилены. Несмотря на просьбы беженцев дать им еды и воды, польские военные не забрали их для оказания помощи", - говорится в сообщении пресс-службы погранкомитета, опубликованном во вторник.По данным погранкомитета, после того, как один из беженцев умер, иностранцев заставили перенести его тело на территорию Белоруссии, открыв калитку в заграждении. Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти на место вызвана следственно-оперативная группа.Белорусские пограничники 19 ноября обнаружили тело гражданина Ирака на белорусско-польской границе.

https://ria.ru/20221109/bezhenets-1830159804.html

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польша

северная африка

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, северная африка, белоруссия