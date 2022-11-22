https://ria.ru/20221122/avstriya-1833400153.html

Австрия передала Украине 140 ноутбуков

Австрия передала Украине 140 ноутбуков - РИА Новости, 22.11.2022

Австрия передала Украине 140 ноутбуков

Австрия намерена помочь Украине в поддержании и восстановлении цифровой инфраструктуры, предоставит для этой цели дизельные генераторы и ноутбуки, первые 140... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:45

2022-11-22T15:45

2022-11-22T15:45

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ВЕНА, 22 ноя - РИА Новости. Австрия намерена помочь Украине в поддержании и восстановлении цифровой инфраструктуры, предоставит для этой цели дизельные генераторы и ноутбуки, первые 140 компьютеров уже переданы "представителям Киева, Житомира и Бучи", сообщило во вторник издание Der Standart со ссылкой на минфин страны.По информации издания, государственный секретарь по цифровизации Флориан Турский в понедельник отправился в Киев для подписания соответствующего меморандума о намерениях. После официальной церемонии он передал "первые 140 привезенных с собой ноутбуков" украинским представителям. Устройства предназначены в первую очередь "для школьников", пишет издание. Также Турский провел рабочую встречу с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.Также Der Standart сообщил со ссылкой на минфин Австрии, что в настоящее время Украина "сталкивается с систематическим разрушением цифровой инфраструктуры", поэтому в подписанном меморандуме речь идет о помощи, например, в установке оптоволоконных соединений. В связи с неоднократными перебоями в электроснабжении Украины Австрия также обязалась поставить Киеву дизельные генераторы.

https://ria.ru/20221122/aktsiya-1833396015.html

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в мире, технологии, украина, австрия