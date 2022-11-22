https://ria.ru/20221122/atomekspo-1833245524.html

Министр энергетики Бурунди высоко оценил форум "АТОМЭКСПО" в Сочи

Министр энергетики Бурунди высоко оценил форум "АТОМЭКСПО" в Сочи - РИА Новости, 22.11.2022

Министр энергетики Бурунди высоко оценил форум "АТОМЭКСПО" в Сочи

Министр водных ресурсов, энергетики и горнодобывающей промышленности Ибрагим Увизейе в разговоре с РИА Новости высоко оценил форум "АТОМЭКСПО" в Сочи: особенно... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T07:49

2022-11-22T07:49

2022-11-22T07:49

сочи

бурунди

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СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Министр водных ресурсов, энергетики и горнодобывающей промышленности Ибрагим Увизейе в разговоре с РИА Новости высоко оценил форум "АТОМЭКСПО" в Сочи: особенно ему понравились электромобили и проекты в сельскохозяйственной сфере и медицине.При недостатке энергии страна должна думать, добавил он, о том, чтобы вырабатывать ее в большем количестве, и в случае, если завтра у страны будут электромобили, нужна будет и энергия."На форуме мы увидели много интересного, в том числе в сфере сельского хозяйства, медицины и многого другого. Так что этот форум оказался действительно интересен для нас", - резюмировал министр.

https://ria.ru/20221122/burundi-1833245366.html

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сочи, бурунди, россия, экономика