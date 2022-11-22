https://ria.ru/20221122/aeroekspress-1833341561.html
"Аэроэкспресс" рассказал о движении поездов и автобусов в ледяной дождь
"Аэроэкспресс" рассказал о движении поездов и автобусов в ледяной дождь - РИА Новости, 22.11.2022
"Аэроэкспресс" рассказал о движении поездов и автобусов в ледяной дождь
Поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" курсируют между Москвой и столичными аэропортами штатно в условиях ледяного дождя, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:58
2022-11-22T14:58
2022-11-22T14:58
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" курсируют между Москвой и столичными аэропортами штатно в условиях ледяного дождя, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Там отметили, что на постоянной основе предпринимают все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения и комфортного обслуживания пассажиров в поездах, экспресс-автобусах и терминалах вне зависимости от погодных условий.Каждый год перед зимним сезоном "Аэроэкспресс" проводит плановую проверку электропоездов, автобусов и терминалов, в рамках которой их подготавливают к работе в условиях низких температур. В течение всего зимнего сезона токоприемники электропоездов обрабатываются антигололедной смазкой. Комфортная температура в подвижном составе и терминалах поддерживается постоянно, напомнили в компании.Путешественникам рекомендуют ожидать посадку в пассажирских терминалах, а для поездки в аэропорт в текущих погодных условиях пользоваться аэроэкспрессами и приезжать в авиагавань заранее.
https://ria.ru/20221121/aeroekspress-1833006779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, аэроэкспресс, туристы, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Аэроэкспресс, туристы, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Внуково (аэропорт)
"Аэроэкспресс" рассказал о движении поездов и автобусов в ледяной дождь
Поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресс", несмотря на ледяной дождь, ходят по графику
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" курсируют между Москвой и столичными аэропортами штатно в условиях ледяного дождя, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Там отметили, что на постоянной основе предпринимают все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения и комфортного обслуживания пассажиров в поездах, экспресс-автобусах и терминалах вне зависимости от погодных условий.
Каждый год перед зимним сезоном "Аэроэкспресс" проводит плановую проверку электропоездов, автобусов и терминалов, в рамках которой их подготавливают к работе в условиях низких температур. В течение всего зимнего сезона токоприемники электропоездов обрабатываются антигололедной смазкой. Комфортная температура в подвижном составе и терминалах поддерживается постоянно, напомнили в компании.
Путешественникам рекомендуют ожидать посадку в пассажирских терминалах, а для поездки в аэропорт в текущих погодных условиях пользоваться аэроэкспрессами и приезжать в авиагавань заранее.