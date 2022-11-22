https://ria.ru/20221122/aeroekspress-1833341561.html

"Аэроэкспресс" рассказал о движении поездов и автобусов в ледяной дождь

"Аэроэкспресс" рассказал о движении поездов и автобусов в ледяной дождь - РИА Новости, 22.11.2022

"Аэроэкспресс" рассказал о движении поездов и автобусов в ледяной дождь

Поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" курсируют между Москвой и столичными аэропортами штатно в условиях ледяного дождя, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:58

2022-11-22T14:58

2022-11-22T14:58

туризм

туризм

новости - туризм

аэроэкспресс

туристы

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

внуково (аэропорт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741396377_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_0096eaef42e2cf5f89865dfab5400ed9.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" курсируют между Москвой и столичными аэропортами штатно в условиях ледяного дождя, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Там отметили, что на постоянной основе предпринимают все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения и комфортного обслуживания пассажиров в поездах, экспресс-автобусах и терминалах вне зависимости от погодных условий.Каждый год перед зимним сезоном "Аэроэкспресс" проводит плановую проверку электропоездов, автобусов и терминалов, в рамках которой их подготавливают к работе в условиях низких температур. В течение всего зимнего сезона токоприемники электропоездов обрабатываются антигололедной смазкой. Комфортная температура в подвижном составе и терминалах поддерживается постоянно, напомнили в компании.Путешественникам рекомендуют ожидать посадку в пассажирских терминалах, а для поездки в аэропорт в текущих погодных условиях пользоваться аэроэкспрессами и приезжать в авиагавань заранее.

https://ria.ru/20221121/aeroekspress-1833006779.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, аэроэкспресс, туристы, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт)