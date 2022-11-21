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В Тирасполе установят памятный знак в честь российских миротворцев

В Тирасполе установят памятный знак в честь российских миротворцев - РИА Новости, 21.11.2022

В Тирасполе установят памятный знак в честь российских миротворцев

Городской Совет народных депутатов Тирасполя на пленарном заседании в понедельник принял решение установить в одном из парков города памятный знак российским... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:37

2022-11-21T15:37

2022-11-21T15:37

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ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Городской Совет народных депутатов Тирасполя на пленарном заседании в понедельник принял решение установить в одном из парков города памятный знак российским миротворцам, сообщила пресс-служба мэрии Тирасполя."Единогласную поддержку получила инициатива Приднестровского регионального отделения Межрегиональной общественной организации Российской Федерации и Тираспольской общественной организации "Совет ветеранов миротворческих сил, локальных войн и вооруженных конфликтов "Миротворец" об установке в парке "Покровский" памятного знака "В память о павших и во славу живых миротворцев командарма 14-й ОА РФ генерал-лейтенанта Лебедя А.И., с честью выполнивших свой воинский долг летом 1992 года на берегах Днестра", - говорится в сообщении.Именно благодаря российским военным удалось погасить вооруженный конфликт в 1992 году между Молдавией и Приднестровьем.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Также в Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20221118/pridnestrove-1832646831.html

https://ria.ru/20220725/pridnestrove-1804842974.html

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