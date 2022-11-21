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В Тирасполе установят памятный знак в честь российских миротворцев - РИА Новости, 21.11.2022
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В Тирасполе установят памятный знак в честь российских миротворцев
В Тирасполе установят памятный знак в честь российских миротворцев - РИА Новости, 21.11.2022
В Тирасполе установят памятный знак в честь российских миротворцев
Городской Совет народных депутатов Тирасполя на пленарном заседании в понедельник принял решение установить в одном из парков города памятный знак российским... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:37
2022-11-21T15:37
в мире
молдавия
тирасполь
россия
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ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Городской Совет народных депутатов Тирасполя на пленарном заседании в понедельник принял решение установить в одном из парков города памятный знак российским миротворцам, сообщила пресс-служба мэрии Тирасполя."Единогласную поддержку получила инициатива Приднестровского регионального отделения Межрегиональной общественной организации Российской Федерации и Тираспольской общественной организации "Совет ветеранов миротворческих сил, локальных войн и вооруженных конфликтов "Миротворец" об установке в парке "Покровский" памятного знака "В память о павших и во славу живых миротворцев командарма 14-й ОА РФ генерал-лейтенанта Лебедя А.И., с честью выполнивших свой воинский долг летом 1992 года на берегах Днестра", - говорится в сообщении.Именно благодаря российским военным удалось погасить вооруженный конфликт в 1992 году между Молдавией и Приднестровьем.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Также в Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20221118/pridnestrove-1832646831.html
https://ria.ru/20220725/pridnestrove-1804842974.html
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в мире, молдавия, тирасполь, россия
В мире, Молдавия, Тирасполь, Россия
15:37 21.11.2022
 
В Тирасполе установят памятный знак в честь российских миротворцев

Мэрия Тирасполя: в городе установят памятный знак в честь российских миротворцев

© AP Photo / Bela SzandelszkyДворец Верховного совета в Тирасполе
Дворец Верховного совета в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Дворец Верховного совета в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Городской Совет народных депутатов Тирасполя на пленарном заседании в понедельник принял решение установить в одном из парков города памятный знак российским миротворцам, сообщила пресс-служба мэрии Тирасполя.
"Единогласную поддержку получила инициатива Приднестровского регионального отделения Межрегиональной общественной организации Российской Федерации и Тираспольской общественной организации "Совет ветеранов миротворческих сил, локальных войн и вооруженных конфликтов "Миротворец" об установке в парке "Покровский" памятного знака "В память о павших и во славу живых миротворцев командарма 14-й ОА РФ генерал-лейтенанта Лебедя А.И., с честью выполнивших свой воинский долг летом 1992 года на берегах Днестра", - говорится в сообщении.
Дом Советов в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 20:41
МИД ПМР: Молдавия пытается посеять панику среди жителей Приднестровья
Именно благодаря российским военным удалось погасить вооруженный конфликт в 1992 году между Молдавией и Приднестровьем.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Также в Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 17:35
МИД Приднестровья призвал не допустить эскалации конфликта
 
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