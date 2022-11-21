https://ria.ru/20221121/zelenskiy-1833213544.html

Зеленский заявил, что обсудил с Макроном вопрос энергостабильности Украины

Зеленский заявил, что обсудил с Макроном вопрос энергостабильности Украины - РИА Новости, 21.11.2022

Зеленский заявил, что обсудил с Макроном вопрос энергостабильности Украины

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины и ситуацию на РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T21:32

2022-11-21T21:32

2022-11-21T21:32

специальная военная операция на украине

в мире

эммануэль макрон

владимир зеленский

украина

франция

харьков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины и ситуацию на атомных станциях.Ранее в понедельник Макрон сообщил, что провел срочный телефонный разговор с Зеленским."Провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Информировал о ситуации на поле боя и на атомных станциях Украины. Отметил демилитаризацию ЗАЭС. Также рассмотрели сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины, в частности защиты системы от воздушных атак", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221120/ukraina-1832871801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина, франция, харьков, вооруженные силы рф