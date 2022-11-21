https://ria.ru/20221121/zelenskiy-1833213544.html
Зеленский заявил, что обсудил с Макроном вопрос энергостабильности Украины
Зеленский заявил, что обсудил с Макроном вопрос энергостабильности Украины - РИА Новости, 21.11.2022
Зеленский заявил, что обсудил с Макроном вопрос энергостабильности Украины
Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины и ситуацию на РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T21:32
2022-11-21T21:32
2022-11-21T21:32
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
владимир зеленский
украина
франция
харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины и ситуацию на атомных станциях.Ранее в понедельник Макрон сообщил, что провел срочный телефонный разговор с Зеленским."Провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Информировал о ситуации на поле боя и на атомных станциях Украины. Отметил демилитаризацию ЗАЭС. Также рассмотрели сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины, в частности защиты системы от воздушных атак", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221120/ukraina-1832871801.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Зеленский заявил, что обсудил с Макроном вопрос энергостабильности Украины
Зеленский заявил, что обсудил с Макроном обеспечение энергетической стабильности Украины