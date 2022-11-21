https://ria.ru/20221121/zayavlenie-1833193230.html

В Госдуму внесли проект постановления о заявлении из-за казни военнопленных

В Госдуму внесли проект постановления о заявлении из-за казни военнопленных - РИА Новости, 21.11.2022

В Госдуму внесли проект постановления о заявлении из-за казни военнопленных

В Госдуму внесен проект постановления о заявлении Думы в связи с расстрелом российских военнопленных. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T19:56

2022-11-21T19:56

2022-11-21T20:08

госдума рф

специальная военная операция на украине

политика

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

макеевка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен проект постановления о заявлении Думы в связи с расстрелом российских военнопленных.В электронной думской базе в понедельник был зарегистрирован проект постановления о заявлении Государственной думы "В связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных", следует из данных базы.Согласно данным, инициатором документа выступили комитеты Госдумы по обороне и по международным делам.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.Видео, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации. Позже СК России возбудил уголовное дело по данному факту.

https://ria.ru/20221121/kazn-1833192050.html

https://ria.ru/20221118/plennye-1832657965.html

россия

украина

макеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, политика, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, макеевка