https://ria.ru/20221121/zayavlenie-1833193230.html
В Госдуму внесли проект постановления о заявлении из-за казни военнопленных
В Госдуму внесли проект постановления о заявлении из-за казни военнопленных - РИА Новости, 21.11.2022
В Госдуму внесли проект постановления о заявлении из-за казни военнопленных
В Госдуму внесен проект постановления о заявлении Думы в связи с расстрелом российских военнопленных. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T19:56
2022-11-21T19:56
2022-11-21T20:08
госдума рф
специальная военная операция на украине
политика
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен проект постановления о заявлении Думы в связи с расстрелом российских военнопленных.В электронной думской базе в понедельник был зарегистрирован проект постановления о заявлении Государственной думы "В связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных", следует из данных базы.Согласно данным, инициатором документа выступили комитеты Госдумы по обороне и по международным делам.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.Видео, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации. Позже СК России возбудил уголовное дело по данному факту.
https://ria.ru/20221121/kazn-1833192050.html
https://ria.ru/20221118/plennye-1832657965.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Макеевка
19:56 21.11.2022 (обновлено: 20:08 21.11.2022)
В Госдуму внесли проект постановления о заявлении из-за казни военнопленных
В ГД внесли проект постановления о заявлении в связи с расстрелом российских военнопленных