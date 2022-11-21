https://ria.ru/20221121/zaes-1833183947.html

Ситуация на ЗАЭС балансировала на критической черте, заявили в МИД России

Ситуация на ЗАЭС балансировала на критической черте, заявили в МИД России - РИА Новости, 21.11.2022

Ситуация на ЗАЭС балансировала на критической черте, заявили в МИД России

Ситуация на Запорожской АЭС после обстрелов Киевом балансировала на критической черте, за которой могла последовать техногенная катастрофа, заявила официальный... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T19:17

2022-11-21T19:17

2022-11-21T19:58

специальная военная операция на украине

мария захарова

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС после обстрелов Киевом балансировала на критической черте, за которой могла последовать техногенная катастрофа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Атаки, в частности, имели место вечером 19 ноября, когда по территории ЗАЭС были нанесены многочисленные артиллерийские удары натовскими боеприпасами 155 калибра. Они были продолжены и на следующий день, 20 ноября, когда артобстрелам подверглись в том числе площадки, где хранятся радиоактивные отходы. К счастью, существенных повреждений ЗАЭС удалось избежать, радиационного выброса не произошло. Но ситуация балансировала на критической черте, за которой, вполне вероятно, могла последовать техногенная катастрофа", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20221121/zaes-1833179824.html

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мария захарова, россия, киев, запорожская аэс