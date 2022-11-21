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Ситуация на ЗАЭС балансировала на критической черте, заявили в МИД России - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/zaes-1833183947.html
Ситуация на ЗАЭС балансировала на критической черте, заявили в МИД России
Ситуация на ЗАЭС балансировала на критической черте, заявили в МИД России - РИА Новости, 21.11.2022
Ситуация на ЗАЭС балансировала на критической черте, заявили в МИД России
Ситуация на Запорожской АЭС после обстрелов Киевом балансировала на критической черте, за которой могла последовать техногенная катастрофа, заявила официальный... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T19:17
2022-11-21T19:58
специальная военная операция на украине
мария захарова
россия
киев
запорожская аэс
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС после обстрелов Киевом балансировала на критической черте, за которой могла последовать техногенная катастрофа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Атаки, в частности, имели место вечером 19 ноября, когда по территории ЗАЭС были нанесены многочисленные артиллерийские удары натовскими боеприпасами 155 калибра. Они были продолжены и на следующий день, 20 ноября, когда артобстрелам подверглись в том числе площадки, где хранятся радиоактивные отходы. К счастью, существенных повреждений ЗАЭС удалось избежать, радиационного выброса не произошло. Но ситуация балансировала на критической черте, за которой, вполне вероятно, могла последовать техногенная катастрофа", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ.
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мария захарова, россия, киев, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Россия, Киев, Запорожская АЭС
19:17 21.11.2022 (обновлено: 19:58 21.11.2022)
 
Ситуация на ЗАЭС балансировала на критической черте, заявили в МИД России

МИД России: ситуация на ЗАЭС после обстрелов Киевом балансировала на критической черте

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС после обстрелов Киевом балансировала на критической черте, за которой могла последовать техногенная катастрофа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Атаки, в частности, имели место вечером 19 ноября, когда по территории ЗАЭС были нанесены многочисленные артиллерийские удары натовскими боеприпасами 155 калибра. Они были продолжены и на следующий день, 20 ноября, когда артобстрелам подверглись в том числе площадки, где хранятся радиоактивные отходы. К счастью, существенных повреждений ЗАЭС удалось избежать, радиационного выброса не произошло. Но ситуация балансировала на критической черте, за которой, вполне вероятно, могла последовать техногенная катастрофа", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 19:05Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеМария ЗахароваРоссияКиевЗапорожская АЭС
 
 
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