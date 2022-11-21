https://ria.ru/20221121/zaes-1833183947.html
Ситуация на ЗАЭС балансировала на критической черте, заявили в МИД России
Ситуация на ЗАЭС балансировала на критической черте, заявили в МИД России - РИА Новости, 21.11.2022
Ситуация на ЗАЭС балансировала на критической черте, заявили в МИД России
Ситуация на Запорожской АЭС после обстрелов Киевом балансировала на критической черте, за которой могла последовать техногенная катастрофа, заявила официальный... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T19:17
2022-11-21T19:17
2022-11-21T19:58
специальная военная операция на украине
мария захарова
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС после обстрелов Киевом балансировала на критической черте, за которой могла последовать техногенная катастрофа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Атаки, в частности, имели место вечером 19 ноября, когда по территории ЗАЭС были нанесены многочисленные артиллерийские удары натовскими боеприпасами 155 калибра. Они были продолжены и на следующий день, 20 ноября, когда артобстрелам подверглись в том числе площадки, где хранятся радиоактивные отходы. К счастью, существенных повреждений ЗАЭС удалось избежать, радиационного выброса не произошло. Но ситуация балансировала на критической черте, за которой, вполне вероятно, могла последовать техногенная катастрофа", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ.
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мария захарова, россия, киев, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Россия, Киев, Запорожская АЭС
19:17 21.11.2022 (обновлено: 19:58 21.11.2022)
Ситуация на ЗАЭС балансировала на критической черте, заявили в МИД России
МИД России: ситуация на ЗАЭС после обстрелов Киевом балансировала на критической черте