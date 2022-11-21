https://ria.ru/20221121/zabastovka-1833129730.html

В Молдавии работники крупнейшего хлебокомбината объявили забастовку

В Молдавии работники крупнейшего хлебокомбината объявили забастовку - РИА Новости, 21.11.2022

В Молдавии работники крупнейшего хлебокомбината объявили забастовку

Работники крупнейшего в Молдавии хлебокомбината Franzeluta вышли в понедельник на забастовку, протестуя против назначения правительственной структурой нового... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:13

2022-11-21T16:13

2022-11-21T16:25

в мире

владимир плахотнюк

молдавия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602477918_0:320:3071:2048_1920x0_80_0_0_702a24403e0c361b586daf070f92852e.jpg

КИШИНЕВ, 21 ноя – РИА Новости. Работники крупнейшего в Молдавии хлебокомбината Franzeluta вышли в понедельник на забастовку, протестуя против назначения правительственной структурой нового директора предприятия, сообщают кишиневские СМИ.Накануне Агентство публичной собственности (АПС) при правительстве страны сообщило о назначении бывшего директора частного телеканала Андрея Бешлиу новым руководителем хлебокомбината Franzeluta – это предприятие со смешанным государственно-частным капиталом, в котором государству в лице АПС принадлежат 52,5% акций. Работники предприятия вышли на протест, выразив недовольство принятым решением, они выступают за сохранение в должности прежнего директора Виктора Маткова, который проработал на данном предприятии более 15 лет. Протестующие считают, что власти назначили нового руководителя, чтобы приватизировать предприятие или довести его до банкротства."В понедельник сотни сотрудников покинули рабочие места, чтобы выразить солидарность с нынешним исполняющим обязанности генерального директора Матковым, который, по их мнению, обеспечивает качественное управление, при нем удалось улучшить работу предприятия и повысить зарплаты работников", - сообщает кишиневское онлайн-издание Enews.MD.Бывший вице-председатель парламента, а ныне глава ассоциации "Фермерская сила" Александр Слусарь сообщил в соцсетях, что новый руководитель Franzeluta связан с экс-депутатом от Демпартии Владимиром Андронаки, проходящим по уголовным делам о коррупции.Другое кишиневское издание Noi.MD пишет, что в связи с появившейся информацией прежний директор Матков подал жалобу, поддержанную инициативной группой, сформированной акционерами компании.Обращение направлено руководству АПС, в генпрокуратуру, а также в Службу информации и безопасности и антикоррупционную прокуратуру.Бывший депутат Андронаки был деловым партнером экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, которого США в октябре внесли в санкционный список. Его разыскивают по подозрению в причастности к ряду экономических преступлений.Franzeluta обеспечивает 30% потребности Молдавии в хлебобулочных изделиях. Всего в стране пять производителей хлеба, Franzeluța является самым крупным из них, там работают порядка 2 тысяч человек.

https://ria.ru/20221111/podderzhka-1830738530.html

https://ria.ru/20221101/elektroenergiya-1828430430.html

молдавия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир плахотнюк, молдавия, сша