Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии работники крупнейшего хлебокомбината объявили забастовку - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/zabastovka-1833129730.html
В Молдавии работники крупнейшего хлебокомбината объявили забастовку
В Молдавии работники крупнейшего хлебокомбината объявили забастовку - РИА Новости, 21.11.2022
В Молдавии работники крупнейшего хлебокомбината объявили забастовку
Работники крупнейшего в Молдавии хлебокомбината Franzeluta вышли в понедельник на забастовку, протестуя против назначения правительственной структурой нового... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:13
2022-11-21T16:25
в мире
владимир плахотнюк
молдавия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602477918_0:320:3071:2048_1920x0_80_0_0_702a24403e0c361b586daf070f92852e.jpg
КИШИНЕВ, 21 ноя – РИА Новости. Работники крупнейшего в Молдавии хлебокомбината Franzeluta вышли в понедельник на забастовку, протестуя против назначения правительственной структурой нового директора предприятия, сообщают кишиневские СМИ.Накануне Агентство публичной собственности (АПС) при правительстве страны сообщило о назначении бывшего директора частного телеканала Андрея Бешлиу новым руководителем хлебокомбината Franzeluta – это предприятие со смешанным государственно-частным капиталом, в котором государству в лице АПС принадлежат 52,5% акций. Работники предприятия вышли на протест, выразив недовольство принятым решением, они выступают за сохранение в должности прежнего директора Виктора Маткова, который проработал на данном предприятии более 15 лет. Протестующие считают, что власти назначили нового руководителя, чтобы приватизировать предприятие или довести его до банкротства."В понедельник сотни сотрудников покинули рабочие места, чтобы выразить солидарность с нынешним исполняющим обязанности генерального директора Матковым, который, по их мнению, обеспечивает качественное управление, при нем удалось улучшить работу предприятия и повысить зарплаты работников", - сообщает кишиневское онлайн-издание Enews.MD.Бывший вице-председатель парламента, а ныне глава ассоциации "Фермерская сила" Александр Слусарь сообщил в соцсетях, что новый руководитель Franzeluta связан с экс-депутатом от Демпартии Владимиром Андронаки, проходящим по уголовным делам о коррупции.Другое кишиневское издание Noi.MD пишет, что в связи с появившейся информацией прежний директор Матков подал жалобу, поддержанную инициативной группой, сформированной акционерами компании.Обращение направлено руководству АПС, в генпрокуратуру, а также в Службу информации и безопасности и антикоррупционную прокуратуру.Бывший депутат Андронаки был деловым партнером экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, которого США в октябре внесли в санкционный список. Его разыскивают по подозрению в причастности к ряду экономических преступлений.Franzeluta обеспечивает 30% потребности Молдавии в хлебобулочных изделиях. Всего в стране пять производителей хлеба, Franzeluța является самым крупным из них, там работают порядка 2 тысяч человек.
https://ria.ru/20221111/podderzhka-1830738530.html
https://ria.ru/20221101/elektroenergiya-1828430430.html
молдавия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602477918_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_acbc53cb2328227629abe93a0a629fcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир плахотнюк, молдавия, сша
В мире, Владимир Плахотнюк, Молдавия, США
16:13 21.11.2022 (обновлено: 16:25 21.11.2022)
 
В Молдавии работники крупнейшего хлебокомбината объявили забастовку

Кишиневские СМИ сообщили, что сотрудники хлебокомбината Franzeluta объявили забастовку

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкПроизводство хлебобулочных изделий
Производство хлебобулочных изделий - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Производство хлебобулочных изделий. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 ноя – РИА Новости. Работники крупнейшего в Молдавии хлебокомбината Franzeluta вышли в понедельник на забастовку, протестуя против назначения правительственной структурой нового директора предприятия, сообщают кишиневские СМИ.
Накануне Агентство публичной собственности (АПС) при правительстве страны сообщило о назначении бывшего директора частного телеканала Андрея Бешлиу новым руководителем хлебокомбината Franzeluta – это предприятие со смешанным государственно-частным капиталом, в котором государству в лице АПС принадлежат 52,5% акций. Работники предприятия вышли на протест, выразив недовольство принятым решением, они выступают за сохранение в должности прежнего директора Виктора Маткова, который проработал на данном предприятии более 15 лет. Протестующие считают, что власти назначили нового руководителя, чтобы приватизировать предприятие или довести его до банкротства.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 12:14
Евросоюз окажет поддержку Молдавии в энергетической безопасности
"В понедельник сотни сотрудников покинули рабочие места, чтобы выразить солидарность с нынешним исполняющим обязанности генерального директора Матковым, который, по их мнению, обеспечивает качественное управление, при нем удалось улучшить работу предприятия и повысить зарплаты работников", - сообщает кишиневское онлайн-издание Enews.MD.
Бывший вице-председатель парламента, а ныне глава ассоциации "Фермерская сила" Александр Слусарь сообщил в соцсетях, что новый руководитель Franzeluta связан с экс-депутатом от Демпартии Владимиром Андронаки, проходящим по уголовным делам о коррупции.
Другое кишиневское издание Noi.MD пишет, что в связи с появившейся информацией прежний директор Матков подал жалобу, поддержанную инициативной группой, сформированной акционерами компании.
Обращение направлено руководству АПС, в генпрокуратуру, а также в Службу информации и безопасности и антикоррупционную прокуратуру.
Бывший депутат Андронаки был деловым партнером экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, которого США в октябре внесли в санкционный список. Его разыскивают по подозрению в причастности к ряду экономических преступлений.
Franzeluta обеспечивает 30% потребности Молдавии в хлебобулочных изделиях. Всего в стране пять производителей хлеба, Franzeluța является самым крупным из них, там работают порядка 2 тысяч человек.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 15:42
Молдавия рискует остаться без газа и электроэнергии, заявила Санду
 
В миреВладимир ПлахотнюкМолдавияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала