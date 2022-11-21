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Кировский губернатор поручил наградить помощников фонда "За Вятку"

Кировский губернатор поручил наградить помощников фонда "За Вятку" - РИА Новости, 21.11.2022

Кировский губернатор поручил наградить помощников фонда "За Вятку"

Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил представить к госнаградам жителей региона, которые активно помогают фонду "За Вятку", сообщает... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:49

2022-11-21T17:49

2022-11-21T17:49

кировская область

общество

александр соколов

кировская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил представить к госнаградам жителей региона, которые активно помогают фонду "За Вятку", сообщает пресс-служба правительства региона.Благотворительный фонд "За Вятку" был создан предпринимателем Сергеем Южаниным и единомышленниками в июле 2022 года в помощь кировчанам-участникам специальной военной операции. Фонд занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи."За короткий срок в фонд поступило более 94 миллионов рублей от предпринимателей и просто неравнодушных кировчан. На эти средства для военнослужащих было закуплено всё необходимое: квадрокоптеры, тепловизоры, радиостанции, генераторы, бензопилы, спальные мешки, теплые вещи, медикаменты", - говорится в сообщении.Также фонд поддерживает членов семей военнослужащих. Более 300 волонтеров по всей области закупают детское питание, вещи, медикаменты, решают хозяйственные и бытовые вопросы жен, детей и родителей бойцов."Эта работа ведется не потому, что нам чего-то не хватает, а потому, что она объединяет. Вспомните, как в годы Великой Отечественной войны целые танковые дивизии формировались за счет пожертвований. Мы это делаем потому, что наш народ един. Большое спасибо всем кировчанам, которые поддерживают фонд "За Вятку" и ребят-участников СВО. В Кировской области равнодушных людей нет", - приводятся в сообщении слова Соколова.Губернатор Кировской области поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв о помощи. "Глава региона поручил представить к государственным наградам предпринимателей, общественников и волонтеров, которые активно помогают фонду "За Вятку", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20221118/shkoly-1832543956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, александр соколов, кировская область, россия