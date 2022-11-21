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Кировский губернатор поручил наградить помощников фонда "За Вятку"
Кировский губернатор поручил наградить помощников фонда "За Вятку" - РИА Новости, 21.11.2022
Кировский губернатор поручил наградить помощников фонда "За Вятку"
Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил представить к госнаградам жителей региона, которые активно помогают фонду "За Вятку", сообщает... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:49
2022-11-21T17:49
2022-11-21T17:49
кировская область
общество
александр соколов
кировская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил представить к госнаградам жителей региона, которые активно помогают фонду "За Вятку", сообщает пресс-служба правительства региона.Благотворительный фонд "За Вятку" был создан предпринимателем Сергеем Южаниным и единомышленниками в июле 2022 года в помощь кировчанам-участникам специальной военной операции. Фонд занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи."За короткий срок в фонд поступило более 94 миллионов рублей от предпринимателей и просто неравнодушных кировчан. На эти средства для военнослужащих было закуплено всё необходимое: квадрокоптеры, тепловизоры, радиостанции, генераторы, бензопилы, спальные мешки, теплые вещи, медикаменты", - говорится в сообщении.Также фонд поддерживает членов семей военнослужащих. Более 300 волонтеров по всей области закупают детское питание, вещи, медикаменты, решают хозяйственные и бытовые вопросы жен, детей и родителей бойцов."Эта работа ведется не потому, что нам чего-то не хватает, а потому, что она объединяет. Вспомните, как в годы Великой Отечественной войны целые танковые дивизии формировались за счет пожертвований. Мы это делаем потому, что наш народ един. Большое спасибо всем кировчанам, которые поддерживают фонд "За Вятку" и ребят-участников СВО. В Кировской области равнодушных людей нет", - приводятся в сообщении слова Соколова.Губернатор Кировской области поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв о помощи. "Глава региона поручил представить к государственным наградам предпринимателей, общественников и волонтеров, которые активно помогают фонду "За Вятку", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20221118/shkoly-1832543956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, александр соколов, кировская область, россия
Кировская область, Общество, Александр Соколов, Кировская область, Россия
Кировский губернатор поручил наградить помощников фонда "За Вятку"
Глава Кировской области поручил наградить помощников благотворительного фонда "За Вятку"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости.
Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил представить к госнаградам жителей региона, которые активно помогают фонду "За Вятку", сообщает пресс-служба
правительства региона.
Благотворительный фонд "За Вятку" был создан предпринимателем Сергеем Южаниным и единомышленниками в июле 2022 года в помощь кировчанам-участникам специальной военной операции. Фонд занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи.
"За короткий срок в фонд поступило более 94 миллионов рублей от предпринимателей и просто неравнодушных кировчан. На эти средства для военнослужащих было закуплено всё необходимое: квадрокоптеры, тепловизоры, радиостанции, генераторы, бензопилы, спальные мешки, теплые вещи, медикаменты", - говорится в сообщении.
Также фонд поддерживает членов семей военнослужащих. Более 300 волонтеров по всей области закупают детское питание, вещи, медикаменты, решают хозяйственные и бытовые вопросы жен, детей и родителей бойцов.
"Эта работа ведется не потому, что нам чего-то не хватает, а потому, что она объединяет. Вспомните, как в годы Великой Отечественной войны целые танковые дивизии формировались за счет пожертвований. Мы это делаем потому, что наш народ един. Большое спасибо всем кировчанам, которые поддерживают фонд "За Вятку" и ребят-участников СВО. В Кировской области равнодушных людей нет", - приводятся в сообщении слова Соколова.
Губернатор Кировской области поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв о помощи. "Глава региона поручил представить к государственным наградам предпринимателей, общественников и волонтеров, которые активно помогают фонду "За Вятку", - подчеркивается в сообщении.