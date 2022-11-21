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Лавров посетит Бангладеш - РИА Новости, 21.11.2022
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Лавров посетит Бангладеш
Лавров посетит Бангладеш - РИА Новости, 21.11.2022
Лавров посетит Бангладеш
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бангладеш Абдулкалам Абдул Момен договорились о визите главы МИД РФ в Дакку, сроки будут согласованы,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:55
2022-11-21T13:28
в мире
россия
бангладеш
сергей лавров
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бангладеш Абдулкалам Абдул Момен договорились о визите главы МИД РФ в Дакку, сроки будут согласованы, заявили в понедельник в МИД."Достигнута договоренность о визите главы МИД России в Бангладеш, сроки которого будут согласованы дополнительно", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.В министерстве отметили, что телефонный разговор Лаврова и Момена состоялся 21 ноября, министрами "высказана высокая оценка координации действий Москвы и Дакки в ООН и на других многосторонних форумах".
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в мире, россия, бангладеш, сергей лавров
В мире, Россия, Бангладеш, Сергей Лавров
12:55 21.11.2022 (обновлено: 13:28 21.11.2022)
 
Лавров посетит Бангладеш

Лавров по телефону договорился с главой МИД Бангладеш о визите в Дакку

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бангладеш Абдулкалам Абдул Момен договорились о визите главы МИД РФ в Дакку, сроки будут согласованы, заявили в понедельник в МИД.
"Достигнута договоренность о визите главы МИД России в Бангладеш, сроки которого будут согласованы дополнительно", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
В министерстве отметили, что телефонный разговор Лаврова и Момена состоялся 21 ноября, министрами "высказана высокая оценка координации действий Москвы и Дакки в ООН и на других многосторонних форумах".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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