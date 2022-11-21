https://ria.ru/20221121/vizit-1833052404.html

Лавров посетит Бангладеш

Лавров посетит Бангладеш - РИА Новости, 21.11.2022

Лавров посетит Бангладеш

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бангладеш Абдулкалам Абдул Момен договорились о визите главы МИД РФ в Дакку, сроки будут согласованы,... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:55

2022-11-21T12:55

2022-11-21T13:28

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бангладеш Абдулкалам Абдул Момен договорились о визите главы МИД РФ в Дакку, сроки будут согласованы, заявили в понедельник в МИД."Достигнута договоренность о визите главы МИД России в Бангладеш, сроки которого будут согласованы дополнительно", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.В министерстве отметили, что телефонный разговор Лаврова и Момена состоялся 21 ноября, министрами "высказана высокая оценка координации действий Москвы и Дакки в ООН и на других многосторонних форумах".

https://ria.ru/20221121/lavrov-1833003150.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, бангладеш, сергей лавров