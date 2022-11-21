https://ria.ru/20221121/vizit-1833052404.html
Лавров посетит Бангладеш
Лавров посетит Бангладеш - РИА Новости, 21.11.2022
Лавров посетит Бангладеш
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бангладеш Абдулкалам Абдул Момен договорились о визите главы МИД РФ в Дакку, сроки будут согласованы,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:55
2022-11-21T12:55
2022-11-21T13:28
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бангладеш
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бангладеш Абдулкалам Абдул Момен договорились о визите главы МИД РФ в Дакку, сроки будут согласованы, заявили в понедельник в МИД."Достигнута договоренность о визите главы МИД России в Бангладеш, сроки которого будут согласованы дополнительно", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.В министерстве отметили, что телефонный разговор Лаврова и Момена состоялся 21 ноября, министрами "высказана высокая оценка координации действий Москвы и Дакки в ООН и на других многосторонних форумах".
https://ria.ru/20221121/lavrov-1833003150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бангладеш, сергей лавров
В мире, Россия, Бангладеш, Сергей Лавров