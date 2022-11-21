https://ria.ru/20221121/valyuta-1833189701.html
ЦБ разрешил ВЭБ и уполномоченным банкам вывоз наличных свыше $10 тысяч
ЦБ разрешил ВЭБ и уполномоченным банкам вывоз наличных свыше $10 тысяч - РИА Новости, 21.11.2022
ЦБ разрешил ВЭБ и уполномоченным банкам вывоз наличных свыше $10 тысяч
Совет директоров Банка России определил, в каких случаях возможен вывоз за рубеж наличной иностранной валюты в сумме свыше 10 тысяч долларов или в эквиваленте в РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T19:42
2022-11-21T19:42
2022-11-21T23:44
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Совет директоров Банка России определил, в каких случаях возможен вывоз за рубеж наличной иностранной валюты в сумме свыше 10 тысяч долларов или в эквиваленте в другой иностранной валюте, вывозить ее разрешено госкорпорации ВЭБ и уполномоченным банкам, сообщил регулятор."Наличную валюту свыше 10 тысяч долларов США разрешено вывозить за рубеж госкорпорации ВЭБ.РФ и уполномоченным банкам. Решение предусматривает, что уполномоченные банки и ВЭБ.РФ смогут вывозить изъятые из обращения или объявленные к изъятию из обращения денежные знаки для их обмена. При условии обратного ввоза в Россию такой же суммы наличной иностранной валюты достаточно будет направить в Банк России уведомление о планируемой операции", - говорится в сообщении.В случае если последующий ввоз наличной иностранной валюты в таком же объеме не предусмотрен, а также для вывоза ветхих купюр потребуется получать разрешение Банка России."Кроме того, уполномоченные банки и ВЭБ.РФ могут получить разрешение на вывоз наличной иностранной валюты для других случаев, не связанных с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением займов. Но только при условии обратного ввоза такой же суммы наличной иностранной валюты", - указал ЦБ.Вывоз наличной иностранной валюты иными юридическими или физическими лицами, в том числе в рамках внешнеторговой деятельности, а также для предоставления или возврата займов, не предусмотрен. Из-за санкций поступление наличной иностранной валюты в страну ограничено, добавили в ЦБ.Банк России получил право выдавать разрешение на вывоз иностранной наличной валюты в сумме свыше 10 тысяч долларов по указу президента, который был подписан в октябре.
https://ria.ru/20221121/riski-1833155640.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
19:42 21.11.2022 (обновлено: 23:44 21.11.2022)
ЦБ разрешил ВЭБ и уполномоченным банкам вывоз наличных свыше $10 тысяч
ЦБ разрешил ВЭБ и уполномоченным банкам вывоз наличной валюты на сумму свыше $10 тысяч
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Совет директоров Банка России определил, в каких случаях возможен вывоз за рубеж наличной иностранной валюты в сумме свыше 10 тысяч долларов или в эквиваленте в другой иностранной валюте, вывозить ее разрешено госкорпорации ВЭБ и уполномоченным банкам, сообщил регулятор.
"Наличную валюту свыше 10 тысяч долларов США
разрешено вывозить за рубеж госкорпорации ВЭБ.РФ
и уполномоченным банкам. Решение предусматривает, что уполномоченные банки и ВЭБ.РФ смогут вывозить изъятые из обращения или объявленные к изъятию из обращения денежные знаки для их обмена. При условии обратного ввоза в Россию такой же суммы наличной иностранной валюты достаточно будет направить в Банк России уведомление о планируемой операции", - говорится в сообщении.
В случае если последующий ввоз наличной иностранной валюты в таком же объеме не предусмотрен, а также для вывоза ветхих купюр потребуется получать разрешение Банка России.
"Кроме того, уполномоченные банки и ВЭБ.РФ могут получить разрешение на вывоз наличной иностранной валюты для других случаев, не связанных с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением займов. Но только при условии обратного ввоза такой же суммы наличной иностранной валюты", - указал ЦБ.
Вывоз наличной иностранной валюты иными юридическими или физическими лицами, в том числе в рамках внешнеторговой деятельности, а также для предоставления или возврата займов, не предусмотрен. Из-за санкций поступление наличной иностранной валюты в страну ограничено, добавили в ЦБ.
Банк России получил право выдавать разрешение на вывоз иностранной наличной валюты в сумме свыше 10 тысяч долларов по указу президента, который был подписан в октябре.