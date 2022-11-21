https://ria.ru/20221121/vaktsina-1833128978.html
Прокуратура проверит сообщение о выброшенной вакцине в Ижевске
Прокуратура проверит сообщение о выброшенной вакцине в Ижевске - РИА Новости, 21.11.2022
Прокуратура проверит сообщение о выброшенной вакцине в Ижевске
Прокуратура Удмуртии проводит проверку по факту обнаружения выброшенной вакцины в мусорный бак около ижевской больницы, сообщили в надзорном ведомстве. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:07
2022-11-21T16:07
2022-11-21T16:08
происшествия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
УФА, 21 ноя – РИА Новости. Прокуратура Удмуртии проводит проверку по факту обнаружения выброшенной вакцины в мусорный бак около ижевской больницы, сообщили в надзорном ведомстве."Прокуратурой Удмуртской Республики организована проверка исполнения федерального законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в региональном ведомстве.Ранее в социальных сетях появилась фотография упаковок вакцины "Совигрипп" в мусорном баке.
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия)
16:07 21.11.2022 (обновлено: 16:08 21.11.2022)
Прокуратура проверит сообщение о выброшенной вакцине в Ижевске
Прокуратура проверит сообщение о вакцине "Совигрипп" в мусорном баке у ижевской больницы