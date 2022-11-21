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Прокуратура проверит сообщение о выброшенной вакцине в Ижевске

Прокуратура проверит сообщение о выброшенной вакцине в Ижевске - РИА Новости, 21.11.2022

Прокуратура проверит сообщение о выброшенной вакцине в Ижевске

Прокуратура Удмуртии проводит проверку по факту обнаружения выброшенной вакцины в мусорный бак около ижевской больницы, сообщили в надзорном ведомстве. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:07

2022-11-21T16:07

2022-11-21T16:08

происшествия

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 21 ноя – РИА Новости. Прокуратура Удмуртии проводит проверку по факту обнаружения выброшенной вакцины в мусорный бак около ижевской больницы, сообщили в надзорном ведомстве."Прокуратурой Удмуртской Республики организована проверка исполнения федерального законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в региональном ведомстве.Ранее в социальных сетях появилась фотография упаковок вакцины "Совигрипп" в мусорном баке.

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия)