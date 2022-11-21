https://ria.ru/20221121/tamozhnya-1833013573.html
В Ташкенте пресекли незаконный ввоз крокодила, игуаны и змеи из Египта
В Ташкенте пресекли незаконный ввоз крокодила, игуаны и змеи из Египта - РИА Новости, 21.11.2022
В Ташкенте пресекли незаконный ввоз крокодила, игуаны и змеи из Египта
В аэропорту Ташкента пресекли незаконный ввоз из Египта крокодила, игуаны и питона, сообщает пресс-служба государственного таможенного комитета (ГТК)... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:22
2022-11-21T11:22
2022-11-21T11:22
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ТАШКЕНТ, 21 ноя – РИА Новости. В аэропорту Ташкента пресекли незаконный ввоз из Египта крокодила, игуаны и питона, сообщает пресс-служба государственного таможенного комитета (ГТК) республики."Сотрудники специализированного таможенного комплекса "Ташкент-Аэро" в ходе личного досмотра пассажира рейса "Каир-Ташкент" обнаружили в его личных вещах детенышей нильского крокодила, трех игуан и трех питонов", – сообщили в пресс-службе.По данным таможенников, рептилии были спрятаны в жестяных коробках из-под печенья. "В настоящее время по данному факту проводится расследование, обнаруженные животные переданы в зоопарк Ташкента", – добавили в ГТК.В Узбекистане ввоз и вывоз диких животных допускается только с разрешения Госкомэкологии страны, их содержание в домашних условиях запрещено. Контрабанда зверей подпадает под действие статьи "нарушение таможенного законодательства", которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, ташкент, египет, узбекистан, контрабанда
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ташкент, Египет, Узбекистан, контрабанда
В Ташкенте пресекли незаконный ввоз крокодила, игуаны и змеи из Египта
Таможенники аэропорта Ташкента пресекли незаконный ввоз из Египта крокодила, игуаны и змеи
ТАШКЕНТ, 21 ноя – РИА Новости. В аэропорту Ташкента пресекли незаконный ввоз из Египта крокодила, игуаны и питона, сообщает пресс-служба государственного таможенного комитета (ГТК) республики.
"Сотрудники специализированного таможенного комплекса "Ташкент-Аэро" в ходе личного досмотра пассажира рейса "Каир-Ташкент" обнаружили в его личных вещах детенышей нильского крокодила, трех игуан и трех питонов", – сообщили в пресс-службе.
По данным таможенников, рептилии были спрятаны в жестяных коробках из-под печенья. "В настоящее время по данному факту проводится расследование, обнаруженные животные переданы в зоопарк Ташкента", – добавили в ГТК.
В Узбекистане ввоз и вывоз диких животных допускается только с разрешения Госкомэкологии страны, их содержание в домашних условиях запрещено. Контрабанда зверей подпадает под действие статьи "нарушение таможенного законодательства", которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.