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В Ташкенте пресекли незаконный ввоз крокодила, игуаны и змеи из Египта

В Ташкенте пресекли незаконный ввоз крокодила, игуаны и змеи из Египта - РИА Новости, 21.11.2022

В Ташкенте пресекли незаконный ввоз крокодила, игуаны и змеи из Египта

В аэропорту Ташкента пресекли незаконный ввоз из Египта крокодила, игуаны и питона, сообщает пресс-служба государственного таможенного комитета (ГТК)... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:22

2022-11-21T11:22

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ТАШКЕНТ, 21 ноя – РИА Новости. В аэропорту Ташкента пресекли незаконный ввоз из Египта крокодила, игуаны и питона, сообщает пресс-служба государственного таможенного комитета (ГТК) республики."Сотрудники специализированного таможенного комплекса "Ташкент-Аэро" в ходе личного досмотра пассажира рейса "Каир-Ташкент" обнаружили в его личных вещах детенышей нильского крокодила, трех игуан и трех питонов", – сообщили в пресс-службе.По данным таможенников, рептилии были спрятаны в жестяных коробках из-под печенья. "В настоящее время по данному факту проводится расследование, обнаруженные животные переданы в зоопарк Ташкента", – добавили в ГТК.В Узбекистане ввоз и вывоз диких животных допускается только с разрешения Госкомэкологии страны, их содержание в домашних условиях запрещено. Контрабанда зверей подпадает под действие статьи "нарушение таможенного законодательства", которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.

https://ria.ru/20221118/shampanskoe-1832496967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, ташкент, египет, узбекистан, контрабанда