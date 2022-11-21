18:29 21.11.2022 (обновлено: 19:26 21.11.2022)
Столтенберга поблагодарили за внезапную правду об Украине
Пользователи Twitter посмеялись над ошибкой Столтенберга, перепутавшего Россию с Украиной
© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Мадриде ошибся и призвал "не поддерживать Украину", чем развесил комментаторов в Сети.
"Впервые за три десятилетия он сказал что-то правдивое — и то исправился", — указал пользователь под ником Altcoin.
"Истина буквально сорвалась с его уст", — добавил в ответ El__wallace.
"Вы это произнесли. Сказанного не вернешь", — пошутил комментатор ET lioness.
"Как же я люблю такие утечки совести", — порадовался RioDavidel.
"Очень фрейдистский ляп. Никто и правда не хочет поддерживать Украину", — заключил Luther Blisset.
С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять в Киев вооружение, тратя на это десятки миллиардов долларов.
Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для бывшей советской республики, станут законной целью для России. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.