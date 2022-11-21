https://ria.ru/20221121/stoltenberg-1833171430.html

Столтенберга поблагодарили за внезапную правду об Украине

Столтенберга поблагодарили за внезапную правду об Украине - РИА Новости, 21.11.2022

Столтенберга поблагодарили за внезапную правду об Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Мадриде ошибся и призвал "не поддерживать Украину", чем развесил комментаторов в Сети. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T18:29

2022-11-21T18:29

2022-11-21T19:26

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Мадриде ошибся и призвал "не поддерживать Украину", чем развесил комментаторов в Сети."Впервые за три десятилетия он сказал что-то правдивое — и то исправился", — указал пользователь под ником Altcoin."Истина буквально сорвалась с его уст", — добавил в ответ El__wallace."Вы это произнесли. Сказанного не вернешь", — пошутил комментатор ET lioness."Очень фрейдистский ляп. Никто и правда не хочет поддерживать Украину", — заключил Luther Blisset.С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять в Киев вооружение, тратя на это десятки миллиардов долларов.Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для бывшей советской республики, станут законной целью для России. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, йенс столтенберг, украина, россия, нато, совет безопасности оон