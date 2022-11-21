https://ria.ru/20221121/semenovodstvo-1833176958.html
В Калининграде создадут лабораторию для развития семеноводства картофеля
В Калининграде создадут лабораторию для развития семеноводства картофеля - РИА Новости, 21.11.2022
В Калининграде создадут лабораторию для развития семеноводства картофеля
Власти Калининградской области намерены создать лабораторию для развития картофельного семеноводства, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:54
2022-11-21T18:54
2022-11-21T18:54
экономика
антон алиханов
владимир путин
калининградская область
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калининград
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Власти Калининградской области намерены создать лабораторию для развития картофельного семеноводства, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Антон Алиханов."Не так давно я посетил одно из наших предприятий, которое занимается семенным картофелем. Хотели бы создать в ближайшее время так называемую "лабораторию инвитро" для того, чтобы заниматься производством, в том числе, микроклубней и углублять, если можно так сказать, локализацию в этом направлении. Считаем, что регион с учетом близости и выхода к морю очень подходящий для этого направления, будем этим заниматься и дальше", - сказал Алиханов на мероприятии по вопросам развития отечественной селекции и генетики.Он добавил, что власти надеются, что работающий в Калининградской области селекционно-генетический центр крупного рогатого скота может создать новое направление для бизнеса не только на территории России, но и на внешних рынках, куда его будут активно продвигать.
https://ria.ru/20221121/bezopasnost-1833164652.html
калининградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, антон алиханов, владимир путин, калининградская область, россия, калининград
Экономика, Антон Алиханов, Владимир Путин, Калининградская область, Россия, Калининград
В Калининграде создадут лабораторию для развития семеноводства картофеля
Губернатор Алиханов рассказал Путину о планах развития картофельного семеноводства
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Власти Калининградской области намерены создать лабораторию для развития картофельного семеноводства, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Антон Алиханов.
"Не так давно я посетил одно из наших предприятий, которое занимается семенным картофелем. Хотели бы создать в ближайшее время так называемую "лабораторию инвитро" для того, чтобы заниматься производством, в том числе, микроклубней и углублять, если можно так сказать, локализацию в этом направлении. Считаем, что регион с учетом близости и выхода к морю очень подходящий для этого направления, будем этим заниматься и дальше", - сказал Алиханов на мероприятии по вопросам развития отечественной селекции и генетики.
Он добавил, что власти надеются, что работающий в Калининградской области селекционно-генетический центр крупного рогатого скота может создать новое направление для бизнеса не только на территории России, но и на внешних рынках, куда его будут активно продвигать.