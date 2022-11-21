https://ria.ru/20221121/semenovodstvo-1833176958.html

В Калининграде создадут лабораторию для развития семеноводства картофеля

В Калининграде создадут лабораторию для развития семеноводства картофеля - РИА Новости, 21.11.2022

В Калининграде создадут лабораторию для развития семеноводства картофеля

Власти Калининградской области намерены создать лабораторию для развития картофельного семеноводства, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T18:54

2022-11-21T18:54

2022-11-21T18:54

экономика

антон алиханов

владимир путин

калининградская область

россия

калининград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778484753_0:173:1920:1253_1920x0_80_0_0_acf7ba314108d1c7064064258672f187.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Власти Калининградской области намерены создать лабораторию для развития картофельного семеноводства, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Антон Алиханов."Не так давно я посетил одно из наших предприятий, которое занимается семенным картофелем. Хотели бы создать в ближайшее время так называемую "лабораторию инвитро" для того, чтобы заниматься производством, в том числе, микроклубней и углублять, если можно так сказать, локализацию в этом направлении. Считаем, что регион с учетом близости и выхода к морю очень подходящий для этого направления, будем этим заниматься и дальше", - сказал Алиханов на мероприятии по вопросам развития отечественной селекции и генетики.Он добавил, что власти надеются, что работающий в Калининградской области селекционно-генетический центр крупного рогатого скота может создать новое направление для бизнеса не только на территории России, но и на внешних рынках, куда его будут активно продвигать.

https://ria.ru/20221121/bezopasnost-1833164652.html

калининградская область

россия

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, антон алиханов, владимир путин, калининградская область, россия, калининград