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В Калининграде создадут лабораторию для развития семеноводства картофеля - РИА Новости, 21.11.2022
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В Калининграде создадут лабораторию для развития семеноводства картофеля
В Калининграде создадут лабораторию для развития семеноводства картофеля - РИА Новости, 21.11.2022
В Калининграде создадут лабораторию для развития семеноводства картофеля
Власти Калининградской области намерены создать лабораторию для развития картофельного семеноводства, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:54
2022-11-21T18:54
экономика
антон алиханов
владимир путин
калининградская область
россия
калининград
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Власти Калининградской области намерены создать лабораторию для развития картофельного семеноводства, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Антон Алиханов."Не так давно я посетил одно из наших предприятий, которое занимается семенным картофелем. Хотели бы создать в ближайшее время так называемую "лабораторию инвитро" для того, чтобы заниматься производством, в том числе, микроклубней и углублять, если можно так сказать, локализацию в этом направлении. Считаем, что регион с учетом близости и выхода к морю очень подходящий для этого направления, будем этим заниматься и дальше", - сказал Алиханов на мероприятии по вопросам развития отечественной селекции и генетики.Он добавил, что власти надеются, что работающий в Калининградской области селекционно-генетический центр крупного рогатого скота может создать новое направление для бизнеса не только на территории России, но и на внешних рынках, куда его будут активно продвигать.
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калининградская область
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экономика, антон алиханов, владимир путин, калининградская область, россия, калининград
Экономика, Антон Алиханов, Владимир Путин, Калининградская область, Россия, Калининград
18:54 21.11.2022
 
В Калининграде создадут лабораторию для развития семеноводства картофеля

Губернатор Алиханов рассказал Путину о планах развития картофельного семеноводства

© Pixabay / hexe_babajagaКлубни картофеля
Клубни картофеля - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Pixabay / hexe_babajaga
Клубни картофеля. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Власти Калининградской области намерены создать лабораторию для развития картофельного семеноводства, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Антон Алиханов.
"Не так давно я посетил одно из наших предприятий, которое занимается семенным картофелем. Хотели бы создать в ближайшее время так называемую "лабораторию инвитро" для того, чтобы заниматься производством, в том числе, микроклубней и углублять, если можно так сказать, локализацию в этом направлении. Считаем, что регион с учетом близости и выхода к морю очень подходящий для этого направления, будем этим заниматься и дальше", - сказал Алиханов на мероприятии по вопросам развития отечественной селекции и генетики.
Он добавил, что власти надеются, что работающий в Калининградской области селекционно-генетический центр крупного рогатого скота может создать новое направление для бизнеса не только на территории России, но и на внешних рынках, куда его будут активно продвигать.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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ЭкономикаАнтон АлихановВладимир ПутинКалининградская областьРоссияКалининград
 
 
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