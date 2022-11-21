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Путин разрешил портам не принимать суда, занятые незаконным промыслом - РИА Новости, 21.11.2022
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Путин разрешил портам не принимать суда, занятые незаконным промыслом
Путин разрешил портам не принимать суда, занятые незаконным промыслом - РИА Новости, 21.11.2022
Путин разрешил портам не принимать суда, занятые незаконным промыслом
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий капитанам российских морских портов отказывать в заходе в порт иностранным судам, которые занимаются РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:38
2022-11-21T15:38
владимир путин
виктория абрамченко
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий капитанам российских морских портов отказывать в заходе в порт иностранным судам, которые занимаются незаконным промыслом водных биоресурсов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон направлен на реализацию положений соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла. Россия ратифицировала соглашение в декабре 2020 года. Оно позволяет морским портам не принимать суда, если установлено, что они занимаются незаконным промыслом или связанной с ним деятельностью.В связи с этим документ вносит изменения в законодательство, которые дают капитану морского порта России полномочия отказывать таким иностранным судам в заходе в порт. Исключение сделано лишь для случаев захода в порт вследствие бедствия судна, обстоятельств непреодолимой силы, оказания помощи людям или судам, находящимся в опасности или терпящим бедствие, либо получения капитаном морского порта сообщения от ФСБ о необходимости осмотра судна в порту.Список судов, деятельность которых связана с незаконным промыслом, направляется капитанам морских портов Росрыболовством в порядке, установленном правительством РФ. Оказывать в морском порту услуги владельцам таких судов запрещается, за исключением услуг, имеющих существенное значение для безопасности или здоровья экипажа или для безопасности судна, а также услуг по утилизации судна.Реализация закона будет препятствовать поступлению незаконно добытых водных биоресурсов на международные и национальные рынки, поясняла ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
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владимир путин, виктория абрамченко, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Владимир Путин, Виктория Абрамченко, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
15:38 21.11.2022
 
Путин разрешил портам не принимать суда, занятые незаконным промыслом

Путин разрешил капитанам российских портов не принимать суда, занятые незаконным промыслом

© РИА Новости / Виталий АньковВантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий капитанам российских морских портов отказывать в заходе в порт иностранным судам, которые занимаются незаконным промыслом водных биоресурсов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон направлен на реализацию положений соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла. Россия ратифицировала соглашение в декабре 2020 года. Оно позволяет морским портам не принимать суда, если установлено, что они занимаются незаконным промыслом или связанной с ним деятельностью.
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В связи с этим документ вносит изменения в законодательство, которые дают капитану морского порта России полномочия отказывать таким иностранным судам в заходе в порт. Исключение сделано лишь для случаев захода в порт вследствие бедствия судна, обстоятельств непреодолимой силы, оказания помощи людям или судам, находящимся в опасности или терпящим бедствие, либо получения капитаном морского порта сообщения от ФСБ о необходимости осмотра судна в порту.
Список судов, деятельность которых связана с незаконным промыслом, направляется капитанам морских портов Росрыболовством в порядке, установленном правительством РФ. Оказывать в морском порту услуги владельцам таких судов запрещается, за исключением услуг, имеющих существенное значение для безопасности или здоровья экипажа или для безопасности судна, а также услуг по утилизации судна.
Реализация закона будет препятствовать поступлению незаконно добытых водных биоресурсов на международные и национальные рынки, поясняла ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
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Владимир ПутинВиктория АбрамченкоРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
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