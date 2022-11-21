https://ria.ru/20221121/putin-1833119526.html

Путин разрешил портам не принимать суда, занятые незаконным промыслом

Путин разрешил портам не принимать суда, занятые незаконным промыслом - РИА Новости, 21.11.2022

Путин разрешил портам не принимать суда, занятые незаконным промыслом

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий капитанам российских морских портов отказывать в заходе в порт иностранным судам, которые занимаются РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:38

2022-11-21T15:38

2022-11-21T15:38

владимир путин

виктория абрамченко

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий капитанам российских морских портов отказывать в заходе в порт иностранным судам, которые занимаются незаконным промыслом водных биоресурсов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон направлен на реализацию положений соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла. Россия ратифицировала соглашение в декабре 2020 года. Оно позволяет морским портам не принимать суда, если установлено, что они занимаются незаконным промыслом или связанной с ним деятельностью.В связи с этим документ вносит изменения в законодательство, которые дают капитану морского порта России полномочия отказывать таким иностранным судам в заходе в порт. Исключение сделано лишь для случаев захода в порт вследствие бедствия судна, обстоятельств непреодолимой силы, оказания помощи людям или судам, находящимся в опасности или терпящим бедствие, либо получения капитаном морского порта сообщения от ФСБ о необходимости осмотра судна в порту.Список судов, деятельность которых связана с незаконным промыслом, направляется капитанам морских портов Росрыболовством в порядке, установленном правительством РФ. Оказывать в морском порту услуги владельцам таких судов запрещается, за исключением услуг, имеющих существенное значение для безопасности или здоровья экипажа или для безопасности судна, а также услуг по утилизации судна.Реализация закона будет препятствовать поступлению незаконно добытых водных биоресурсов на международные и национальные рынки, поясняла ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

https://ria.ru/20221121/nds-1833107013.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, виктория абрамченко, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)