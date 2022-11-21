https://ria.ru/20221121/premiya-1833040470.html

Подмосковные проекты отметили на премии Russian Event Awards

Подмосковные проекты отметили на премии Russian Event Awards - РИА Новости, 21.11.2022

Подмосковные проекты отметили на премии Russian Event Awards

Два проекта от Московской области победили и стали лауреатами ХI Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:45

2022-11-21T12:45

2022-11-21T12:45

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Два проекта от Московской области победили и стали лауреатами ХI Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.Вручение наград состоялось в минувшие выходные в Нижнем Новгороде. Всего в финал по результатам региональных этапов вышло 314 проектов из 55 регионов России.Специальный диплом "За продвижение Звенигорода, как событийной столицы Подмосковья" получила администрация Одинцовского городского округа за проведение Саввино-Сторожевского духовно-просветительского фестиваля."Серебряным" призером в номинации "Лучший проект по популяризации событийного туризма" стал телеканал "Радуга" из городского округа Павловский Посад за фестиваль телекомпаний Подмосковья "Встречает Павловский Посад", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220921/pobediteli-1818463182.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия