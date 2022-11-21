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Подмосковные проекты отметили на премии Russian Event Awards - РИА Новости, 21.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221121/premiya-1833040470.html
Подмосковные проекты отметили на премии Russian Event Awards
Подмосковные проекты отметили на премии Russian Event Awards - РИА Новости, 21.11.2022
Подмосковные проекты отметили на премии Russian Event Awards
Два проекта от Московской области победили и стали лауреатами ХI Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:45
2022-11-21T12:45
новости подмосковья
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россия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Два проекта от Московской области победили и стали лауреатами ХI Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.Вручение наград состоялось в минувшие выходные в Нижнем Новгороде. Всего в финал по результатам региональных этапов вышло 314 проектов из 55 регионов России.Специальный диплом "За продвижение Звенигорода, как событийной столицы Подмосковья" получила администрация Одинцовского городского округа за проведение Саввино-Сторожевского духовно-просветительского фестиваля."Серебряным" призером в номинации "Лучший проект по популяризации событийного туризма" стал телеканал "Радуга" из городского округа Павловский Посад за фестиваль телекомпаний Подмосковья "Встречает Павловский Посад", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия
12:45 21.11.2022
 

Подмосковные проекты отметили на премии Russian Event Awards

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиПодмосковные проекты отметили на премии Russian Event Awards
Подмосковные проекты отметили на премии Russian Event Awards - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Подмосковные проекты отметили на премии Russian Event Awards
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Два проекта от Московской области победили и стали лауреатами ХI Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.
Вручение наград состоялось в минувшие выходные в Нижнем Новгороде. Всего в финал по результатам региональных этапов вышло 314 проектов из 55 регионов России.
Специальный диплом "За продвижение Звенигорода, как событийной столицы Подмосковья" получила администрация Одинцовского городского округа за проведение Саввино-Сторожевского духовно-просветительского фестиваля.
"Серебряным" призером в номинации "Лучший проект по популяризации событийного туризма" стал телеканал "Радуга" из городского округа Павловский Посад за фестиваль телекомпаний Подмосковья "Встречает Павловский Посад", - говорится в сообщении.
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