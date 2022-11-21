https://ria.ru/20221121/povrezhdeniya-1833218227.html

Эксперты МАГАТЭ сообщили о значительных повреждениях на территории ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ сообщили о значительных повреждениях на территории ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2022

Эксперты МАГАТЭ сообщили о значительных повреждениях на территории ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время осмотра пострадавшей от обстрелов ВСУ Запорожской АЭС обнаружили значительные... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T22:02

2022-11-21T22:02

2022-11-21T23:51

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ВЕНА, 21 ноя — РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время осмотра пострадавшей от обстрелов ВСУ Запорожской АЭС обнаружили значительные повреждения, сообщается на сайте организации."Специалисты зафиксировали повреждение резервуаров для хранения конденсата, вызвавшее нерадиоактивную утечку, а также нанесение ракетных ударов по главной дороге вдоль реакторов станции и по выведенной из строя железной дороге, — говорится в заявлении.Кроме того, от осколков пострадал трубопровод, проводящий сжатый воздух, и кровля одного из зданий. Также есть видимые повреждения рядом со помещением, где размещена охрана.При этом, как отметили в МАГАТЭ, ключевое оборудование станции не пострадало, проблем с ядерной безопасностью нет."Состояние шести реакторных блоков стабильное, и подтверждена целостность отработавшего топлива, свежего топлива и низко-, средне- и высокоактивных отходов в соответствующих хранилищах", — уточняется на сайте.Министерство обороны России сообщало, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС, а также по питающей ее ЛЭП. На прошлой неделе Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть станцию и отказаться от "необоснованных претензий" на владение ею. Документ одобрили 24 из 35 стран, против проголосовали Москва и Пекин. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал резолюцию невыполнимой, поскольку атомная станция находится на территории России и уже стала частью ее энергосистемы.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар.

https://ria.ru/20221121/zaes-1833176134.html

https://ria.ru/20221120/zaes-1832871054.html

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в мире, магатэ, россия, запорожская аэс, сергей рябков, энергодар, вооруженные силы украины, китай