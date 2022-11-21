https://ria.ru/20221121/poshlina-1832985002.html

Таможенная подкомиссия одобрила надбавку к экспортной пошлине на топливо

Таможенная подкомиссия одобрила надбавку к экспортной пошлине на топливо - РИА Новости, 21.11.2022

Таможенная подкомиссия одобрила надбавку к экспортной пошлине на топливо

Таможенная подкомиссия одобрила надбавку к вывозной пошлине на бензин и дизельное топливо в размере 20 тысяч рублей за тонну для экспортеров-непроизводителей,... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T08:11

2022-11-21T08:11

2022-11-21T08:11

россия

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

цены на нефть

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Таможенная подкомиссия одобрила надбавку к вывозной пошлине на бензин и дизельное топливо в размере 20 тысяч рублей за тонну для экспортеров-непроизводителей, чтобы пресечь схему экспорта ими топлива, за которые из госбюджета были выплаты по демпфирующему механизму, сообщил Минпромторг РФ по итогам заседания подкомиссии."На заседании одобрено включение в формулу расчета экспортных пошлин на нефтепродукты (бензин и дизтопливо) надбавочного коэффициента в размере 20 000 рублей за тонну, который будет применяться, если экспортер не является производителем таких товаров", - говорится в сообщении министерства по итогам заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции."Принятое решение позволит исключить экспорт определенных категорий нефтепродуктов в случае, если их производителю уже был возмещен демпфер в связи с реализацией на внутреннем рынке", - пояснили в Минпромторге.По данным газеты "Коммерсант", на рынке сложилась ситуация, когда трейдеры стали практиковать схемы экспорта топлива, за которое был выплачен демпфер. В октябре замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что экспорт из России топлива, за который был выплачен демпфер, неприемлем, и обсуждаются решения проблемы. В поддержку идеи Минфина выступила и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.В Минфине РИА Новости сообщали, что пока рассматривается только ввод экспортной пошлины в размере 20 тысяч рублей за тонну для пресечения схемы перепродажи на экспорт топлива, дополнительных мер на повестке нет.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.

https://ria.ru/20221017/neft-1824569168.html

https://ria.ru/20220921/zerno-1818371462.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), цены на нефть