Рейтинг@Mail.ru
Таможенная подкомиссия одобрила надбавку к экспортной пошлине на топливо - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/poshlina-1832985002.html
Таможенная подкомиссия одобрила надбавку к экспортной пошлине на топливо
Таможенная подкомиссия одобрила надбавку к экспортной пошлине на топливо - РИА Новости, 21.11.2022
Таможенная подкомиссия одобрила надбавку к экспортной пошлине на топливо
Таможенная подкомиссия одобрила надбавку к вывозной пошлине на бензин и дизельное топливо в размере 20 тысяч рублей за тонну для экспортеров-непроизводителей,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T08:11
2022-11-21T08:11
россия
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822156705_0:363:2996:2048_1920x0_80_0_0_45be9468ade01bec01eee35349c7f53f.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Таможенная подкомиссия одобрила надбавку к вывозной пошлине на бензин и дизельное топливо в размере 20 тысяч рублей за тонну для экспортеров-непроизводителей, чтобы пресечь схему экспорта ими топлива, за которые из госбюджета были выплаты по демпфирующему механизму, сообщил Минпромторг РФ по итогам заседания подкомиссии."На заседании одобрено включение в формулу расчета экспортных пошлин на нефтепродукты (бензин и дизтопливо) надбавочного коэффициента в размере 20 000 рублей за тонну, который будет применяться, если экспортер не является производителем таких товаров", - говорится в сообщении министерства по итогам заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции."Принятое решение позволит исключить экспорт определенных категорий нефтепродуктов в случае, если их производителю уже был возмещен демпфер в связи с реализацией на внутреннем рынке", - пояснили в Минпромторге.По данным газеты "Коммерсант", на рынке сложилась ситуация, когда трейдеры стали практиковать схемы экспорта топлива, за которое был выплачен демпфер. В октябре замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что экспорт из России топлива, за который был выплачен демпфер, неприемлем, и обсуждаются решения проблемы. В поддержку идеи Минфина выступила и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.В Минфине РИА Новости сообщали, что пока рассматривается только ввод экспортной пошлины в размере 20 тысяч рублей за тонну для пресечения схемы перепродажи на экспорт топлива, дополнительных мер на повестке нет.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
https://ria.ru/20221017/neft-1824569168.html
https://ria.ru/20220921/zerno-1818371462.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822156705_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_b5479e22ad9376b67a26022fe16ccb8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), цены на нефть
Россия, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Цены на нефть
08:11 21.11.2022
 
Таможенная подкомиссия одобрила надбавку к экспортной пошлине на топливо

Минпромторг: таможенная подкомиссия одобрила надбавку к экспортной пошлине на топливо

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяные качалки компании "Татнефть" в Альметьевском районе в Татарстане
Нефтяные качалки компании Татнефть в Альметьевском районе в Татарстане - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяные качалки компании "Татнефть" в Альметьевском районе в Татарстане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Таможенная подкомиссия одобрила надбавку к вывозной пошлине на бензин и дизельное топливо в размере 20 тысяч рублей за тонну для экспортеров-непроизводителей, чтобы пресечь схему экспорта ими топлива, за которые из госбюджета были выплаты по демпфирующему механизму, сообщил Минпромторг РФ по итогам заседания подкомиссии.
"На заседании одобрено включение в формулу расчета экспортных пошлин на нефтепродукты (бензин и дизтопливо) надбавочного коэффициента в размере 20 000 рублей за тонну, который будет применяться, если экспортер не является производителем таких товаров", - говорится в сообщении министерства по итогам заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
Нефтяные качалки компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 12:33Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Пошлина на экспорт нефти из России снизится до 42,7 доллара за тонну
"Принятое решение позволит исключить экспорт определенных категорий нефтепродуктов в случае, если их производителю уже был возмещен демпфер в связи с реализацией на внутреннем рынке", - пояснили в Минпромторге.
По данным газеты "Коммерсант", на рынке сложилась ситуация, когда трейдеры стали практиковать схемы экспорта топлива, за которое был выплачен демпфер. В октябре замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что экспорт из России топлива, за который был выплачен демпфер, неприемлем, и обсуждаются решения проблемы. В поддержку идеи Минфина выступила и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.
В Минфине РИА Новости сообщали, что пока рассматривается только ввод экспортной пошлины в размере 20 тысяч рублей за тонну для пресечения схемы перепродажи на экспорт топлива, дополнительных мер на повестке нет.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 12:01
МЭР не видит оснований для отмены экспортной пошлины на зерно
 
РоссияЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Цены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала