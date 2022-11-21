https://ria.ru/20221121/politika-1832550508.html

"Это исторический момент": блок НАТО дал трещину

"Это исторический момент": блок НАТО дал трещину - РИА Новости, 21.11.2022

"Это исторический момент": блок НАТО дал трещину

На фоне противоречивых оценок ракетного инцидента в Польше с политикой "открытых дверей", пропагандируемой Североатлантическим альянсом, возникла проблема... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T08:00

2022-11-21T08:00

2022-11-21T08:10

ульф кристерссон

йенс столтенберг

реджеп тайип эрдоган

швеция

турция

финляндия

нато

евросоюз

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На фоне противоречивых оценок ракетного инцидента в Польше с политикой "открытых дверей", пропагандируемой Североатлантическим альянсом, возникла проблема. Оказалось, что присоединение к организации связано с серьезными уступками. А предстоящая смена руководства выявила фундаментальные противоречия между союзниками.Турция решаетПарламент Швеции принял поправку к конституции о более жестких мерах по борьбе с терроризмом. Но вовсе не по собственному желанию.На этом настаивала Турция, заблокировавшая заявки в НАТО и от Швеции, и от Финляндии. Анкара недовольна тем, что Стокгольм поддерживает курдов. Действительно, их община влиятельна, представители есть даже в правительстве. К финнам претензий меньше, но поскольку скандинавы, прежде нейтральные, решили вступать в блок парой, Хельсинки тоже тормознули.Поправка, принятая 278 голосами в риксдаге (однопалатный 349-местный парламент Швеции), достаточно размытая. Речь о возможности законов, "ограничивающих свободу ассоциаций, если те участвуют в терроризме или поддерживают его".Тем не менее неделю назад, во время визита в Анкару, премьер-министр Ульф Кристерссон назвал это серьезным прорывом. "Швеция предпримет шаги, которые дадут правоохранительным органам больше мускулов для борьбы с терроризмом", — сказал он на совместной пресс-конференции с Реджепом Тайипом Эрдоганом.Антитеррористическую поправку рассматривалии еще при предыдущем левом правительстве, в апреле. Реформа не прошла. Сейчас только Левая партия, оказавшаяся в оппозиции, выступила против. Но ее голосов не хватило. Изменения вступят в силу с 1 января. Так что шведам и финнам придется подождать. К тому же, кроме Турции, скандинавские заявки не ратифицировала Венгрия.Будапешт колеблетсяЕсли Анкара требует, чтобы из Швеции выслали курдов, подозреваемых в терроризме (пока депортировали двоих, а в списке — 73), то у Венгрии претензии менее конкретные. Там неохотно поддерживают антироссийские санкции, не встают однозначно на сторону Украины, тормозя многомиллиардные финансовые транши Киеву, и вообще создают много проблем партнерам.Премьер-министры Финляндии и Швеции призывают Венгрию и Турцию одобрить их заявки. Кристерссон отметил: Стокгольм "полностью уважает то, что каждая страна в рамках альянса принимает собственные решения", но предыдущее левое правительство уже частично выполнило условия летнего меморандума с Турцией, отменив эмбарго на поставки оружия и заблокировав финансовую и прочую помощь курдским группировкам в Сирии.Эксперты полагают, что правоцентристскому кабмину в Стокгольме будет легче найти общий язык с Анкарой. Косвенно это подтвердил и министр иностранных дел Тобиас Бильстрем. По его словам, у правящей коалиции "меньше багажа" по курдскому вопросу, а его предшественница Анн Линде своей публичной поддержкой курдов только осложняла переговоры с Турцией.Из Будапешта тоже поступили позитивные сигналы. Правительство представило документы о ратификации в национальное собрание, сообщил премьер-министр Гергели Гуляш.Но и в этом случае не обошлось без оговорок. Вопрос о том, отвечает ли расширение НАТО национальным интересам Венгрии, еще предстоит обсудить, уточнил премьер.Шведский прецедент для МолдавииВ конце ноября в Румынии состоится саммит НАТО, куда пригласили также Украину, Грузию и Молдавию. Для Киева и Тбилиси вступление в блок — стратегическая цель. С Кишиневом сложнее. Согласно 11-й статье молдавской конституции, "республика провозглашает постоянный нейтралитет" и "не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств".При этом Молдавия еще 16 лет назад подписала с НАТО "Индивидуальный план партнерства". Это не рутинное соглашение, а, по сути, второй шаг на пути в альянс, за которым — этап "Ускоренного диалога" и фактически финальный "План действий по вступлению".Ради НАТО можно изменить любые законы, в том числе конституцию. Впрочем, последнее слово за руководством альянса, где тоже грядут перемены.Борьба за лидерствоПолномочия нынешнего генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга завершаются менее чем через год. И, по данным источников американских СМИ, между союзниками развернулась серьезная борьба за этот пост.В Вашингтоне все чаще указывают на 54-летнюю Христи Фриланд — министра финансов Канады, имеющую украинские корни.Бывшая журналистка (замужем за репортером авторитетного издания The New York Times), она возглавляла канадский МИД. У нее большой дипломатический опыт, Фриланд владеет пятью языками (английским, французским, итальянским, украинским и русским). К тому же — женщина. По нынешним временам это большое преимущество. После прихода женщин на руководящие посты в западных странах (от вице-президента США Камалы Харрис до нового премьера Италии Джорджи Мелони) в НАТО тоже подумывают о соблюдении гендерного баланса.США, де-факто возглавляющие Североатлантический альянс, не выдвигают кандидата. Их генерал и так верховный главнокомандующий в Европе. Вашингтон делает ставку на лояльных северных соседей.В то же время в ЕС хотят своего генсека. Неудивительно: 21 из 30 стран НАТО — европейские. А с Швецией и Финляндией — 23 из 32.И в Европе есть несколько сильных фигур, в том числе — женщины. Это премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Чапутова и Колинда Грабар-Китарович, глава Хорватии с 2015 по 2020-й, работавшая также в НАТО помощником генсека. Великобритания готова предложить министра обороны Бена Уоллеса.Считается, что генсек НАТО — должность формальная, все решения принимают в вашингтонских кабинетах. Однако именно руководитель альянса несет публичную ответственность за консенсус между тремя десятками стран. Того же Столтенберга жестко критиковали за то, что, продвигая принцип "открытых дверей" и обещая Швеции и Финляндии "распростертые объятия", он так и не сумел повлиять на Турцию. А от единства НАТО зависит будущее не только этого военного блока, но и оглядывающихся на него стран вроде Украины.

https://ria.ru/20220717/politika-1802662134.html

https://ria.ru/20221110/berbok-1830523903.html

https://ria.ru/20221013/moldaviya-1823720656.html

швеция

турция

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ульф кристерссон, йенс столтенберг, реджеп тайип эрдоган, швеция, турция, финляндия, нато, евросоюз, риксдаг швеции