https://ria.ru/20221121/pogoda-1832984801.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 21.11.2022
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачно с прояснениями, без осадков, не выше минус 3 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T08:10
2022-11-21T08:10
2022-11-21T08:10
общество
москва
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без осадков, не выше минус 3 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без осадков, максимальная температура - минус 3 - минус 5 в столице, от минус 2 до минус 7 по области. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков.По его словам, атмосферное давление немного понизится и составит 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20221109/zima-1830104613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Синоптик Синенков: облачно, без осадков и до минус трех ожидается в Москве в понедельник
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без осадков, не выше минус 3 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без осадков, максимальная температура - минус 3 - минус 5 в столице, от минус 2 до минус 7 по области. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По его словам, атмосферное давление немного понизится и составит 748 миллиметров ртутного столба.