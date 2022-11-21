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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 21.11.2022
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Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 21.11.2022
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачно с прояснениями, без осадков, не выше минус 3 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T08:10
2022-11-21T08:10
общество
москва
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без осадков, не выше минус 3 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без осадков, максимальная температура - минус 3 - минус 5 в столице, от минус 2 до минус 7 по области. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков.По его словам, атмосферное давление немного понизится и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Погода, Центр "Фобос"
08:10 21.11.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Синенков: облачно, без осадков и до минус трех ожидается в Москве в понедельник

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкМоскворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве
Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без осадков, не выше минус 3 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без осадков, максимальная температура - минус 3 - минус 5 в столице, от минус 2 до минус 7 по области. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По его словам, атмосферное давление немного понизится и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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