https://ria.ru/20221121/pogoda-1832984801.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 21.11.2022

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачно с прояснениями, без осадков, не выше минус 3 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T08:10

2022-11-21T08:10

2022-11-21T08:10

общество

москва

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без осадков, не выше минус 3 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без осадков, максимальная температура - минус 3 - минус 5 в столице, от минус 2 до минус 7 по области. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков.По его словам, атмосферное давление немного понизится и составит 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221109/zima-1830104613.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, центр "фобос"