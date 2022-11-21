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Одноклассники запустили проект "Чудесные мамы" - РИА Новости, 21.11.2022
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Одноклассники запустили проект "Чудесные мамы"
Одноклассники запустили проект "Чудесные мамы" - РИА Новости, 21.11.2022
Одноклассники запустили проект "Чудесные мамы"
Одноклассники в преддверии Дня матери запустили проект "Чудесные мамы". Он расскажет о вкладе женщин в мировую историю. Так, пользователи смогут прочитать о... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:42
2022-11-21T15:42
одноклассники
лев толстой (писатель)
юлия савичева
сати казанова
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Одноклассники в преддверии Дня матери запустили проект "Чудесные мамы". Он расскажет о вкладе женщин в мировую историю. Так, пользователи смогут прочитать о супруге Льва Толстого Софье и ее роли в творчестве писателя, об изобретательнице Джозефине Кокрейн, экозащитнице Эрин Брокович и других.С 21 по 27 ноября в официальной группе ОК пройдет фотомарафон #ЧудоМама. Пользователи смогут поздравить своих мам, выложив фото с ними. В конце жюри случайным образом отберет 30 победителей, которые получат сертификат в онлайн-магазин на 1000 рублей.Кроме того, к празднику в официальной группе "Социальные проекты ОК" пользователи смогут прочесть истории разных фондов про мам особенных детей. А еще все пользователи Одноклассников смогут отправить видеоподарок с пожеланиями от звезд: Юлии Савичевой, Сати Казановой, Дениса Клявера, Никиты Киоссе, Сергея Лазарева и многих других.
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одноклассники, лев толстой (писатель), юлия савичева, сати казанова
Одноклассники, Лев Толстой (писатель), Юлия Савичева, Сати Казанова
15:42 21.11.2022
 
Одноклассники запустили проект "Чудесные мамы"

В преддверии Дня матери Одноклассники запустили проект "Чудесные мамы"

© Depositphotos.com / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Depositphotos.com / inarik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Одноклассники в преддверии Дня матери запустили проект "Чудесные мамы". Он расскажет о вкладе женщин в мировую историю. Так, пользователи смогут прочитать о супруге Льва Толстого Софье и ее роли в творчестве писателя, об изобретательнице Джозефине Кокрейн, экозащитнице Эрин Брокович и других.
С 21 по 27 ноября в официальной группе ОК пройдет фотомарафон #ЧудоМама. Пользователи смогут поздравить своих мам, выложив фото с ними. В конце жюри случайным образом отберет 30 победителей, которые получат сертификат в онлайн-магазин на 1000 рублей.
Кроме того, к празднику в официальной группе "Социальные проекты ОК" пользователи смогут прочесть истории разных фондов про мам особенных детей.
Полицейские в Москве забрались на автоподъемниках в роддом поздравить пациенток с Днем матери - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября 2021, 12:12В России
Названы самые оригинальные подарки на День матери
А еще все пользователи Одноклассников смогут отправить видеоподарок с пожеланиями от звезд: Юлии Савичевой, Сати Казановой, Дениса Клявера, Никиты Киоссе, Сергея Лазарева и многих других.
 
ОдноклассникиЛев Толстой (писатель)Юлия СавичеваСати Казанова
 
 
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