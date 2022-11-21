https://ria.ru/20221121/odnoklassniki-1833120756.html

Одноклассники запустили проект "Чудесные мамы"

Одноклассники запустили проект "Чудесные мамы" - РИА Новости, 21.11.2022

Одноклассники запустили проект "Чудесные мамы"

Одноклассники в преддверии Дня матери запустили проект "Чудесные мамы". Он расскажет о вкладе женщин в мировую историю. Так, пользователи смогут прочитать о... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:42

2022-11-21T15:42

2022-11-21T15:42

одноклассники

лев толстой (писатель)

юлия савичева

сати казанова

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Одноклассники в преддверии Дня матери запустили проект "Чудесные мамы". Он расскажет о вкладе женщин в мировую историю. Так, пользователи смогут прочитать о супруге Льва Толстого Софье и ее роли в творчестве писателя, об изобретательнице Джозефине Кокрейн, экозащитнице Эрин Брокович и других.С 21 по 27 ноября в официальной группе ОК пройдет фотомарафон #ЧудоМама. Пользователи смогут поздравить своих мам, выложив фото с ними. В конце жюри случайным образом отберет 30 победителей, которые получат сертификат в онлайн-магазин на 1000 рублей.Кроме того, к празднику в официальной группе "Социальные проекты ОК" пользователи смогут прочесть истории разных фондов про мам особенных детей. А еще все пользователи Одноклассников смогут отправить видеоподарок с пожеланиями от звезд: Юлии Савичевой, Сати Казановой, Дениса Клявера, Никиты Киоссе, Сергея Лазарева и многих других.

https://radiosputnik.ria.ru/20211128/prazdnik-1761119595.html

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одноклассники, лев толстой (писатель), юлия савичева, сати казанова