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Украинские войска обстреляли Донецк, Михайловку и Озеряновку

Украинские войска обстреляли Донецк, Михайловку и Озеряновку - РИА Новости, 21.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Михайловку и Озеряновку

Украинские войска обстреляли Донецк, Михайловку и Озеряновку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:46

2022-11-21T16:46

2022-11-21T16:46

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Михайловку и Озеряновку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство добавило, что в 16.05 мск и 16.25 мск украинские войска выпустил по Петровскому району Донецка еще 10 снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 16.05 мск украинские войска выпустили по Михайловке пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 16.08 мск по Озеряновке - 12 снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато