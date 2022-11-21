Украинские войска обстреляли Донецк, Михайловку и Озеряновку
СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, Михайловку и Озеряновку
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Петровском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ
Жилой дом в Петровском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Михайловку и Озеряновку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 16.05 мск и 16.25 мск украинские войска выпустил по Петровскому району Донецка еще 10 снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 16.05 мск украинские войска выпустили по Михайловке пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 16.08 мск по Озеряновке - 12 снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.