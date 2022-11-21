В РИО нашли доказательства связи язычества и идеологии украинских нацбатов
РИО: найденный идол Перуна и книги говорят о языческой сущности украинских националистов
Боевики батальона "Айдар"*. Архивное фото
ГАТЧИНА (Ленинградская область), 21 ноя - РИА Новости. Найденный в Донбассе идол Перуна, а также агитационная литература свидетельствуют о плотной связи неонацистской и языческой идеологий, исповедуемых украинскими нацбатальонами, заявил в понедельник председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.
"Этот неонацизм, как показывает работа музейной группы, густо замешан на диких языческих и неоязыческих представлениях. Рядом с нацистской атрибутикой на базе бандитского формирования "Азов"* в Мариуполе был найден языческий идол Перуна - это в их идеологии легко совмещается. Чтобы эта позиция была последовательной, они уничтожают память о подлинной истории. Уничтожен замечательный Мариупольский краеведческий музей, осталось совсем мало от экспозиции", - сказал он в ходе форума "Без срока давности".
Другая отсылка к неоязычеству у украинских националистов была найдена российскими поисковиками уже в ЛНР, речь идет об агитационной литературе, в том числе книга "Вальгалла-Экспресс" (согласно скандинавской мифологии, в Вальгаллу попадали павшие в бою войны).
Могилевский отметил, что данная находка свидетельствует о существовании в нацбатах, в том числе "Айдаре"*, "культа смерти, характерного для самых темных сторон нацистских течений".
По словам историка, российская экспедиция, состоящая из специалистов семи музеев, нашла в Донбассе уже 10 тысяч предметов, которые можно поделить на три группы – "свидетельства неонацистской сущности украинских военных" (атрибутика и символика), доказательства поддержки националистов со стороны НАТО (оружие и консервы) и преступлений украинских военных против мирного населения.
"Эта коллекция собирается прежде всего для того, чтобы показывать людям, чтобы всю оставшуюся жизнь помнить и не допустить возвращения этого вселенского зла третий раз. Поэтому сейчас работают выставки, <…> всего восемь выставок во всех федеральных округах до конца 2023 года", - рассказал Могилевский.
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