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В РИО нашли доказательства связи язычества и идеологии украинских нацбатов - РИА Новости, 21.11.2022
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В РИО нашли доказательства связи язычества и идеологии украинских нацбатов
В РИО нашли доказательства связи язычества и идеологии украинских нацбатов - РИА Новости, 21.11.2022
В РИО нашли доказательства связи язычества и идеологии украинских нацбатов
Найденный в Донбассе идол Перуна, а также агитационная литература свидетельствуют о плотной связи неонацистской и языческой идеологий, исповедуемых украинскими... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:19
2022-11-21T14:19
российское историческое общество
донбасс
мариуполь
луганская народная республика
нато
константин могилевский
происшествия
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ГАТЧИНА (Ленинградская область), 21 ноя - РИА Новости. Найденный в Донбассе идол Перуна, а также агитационная литература свидетельствуют о плотной связи неонацистской и языческой идеологий, исповедуемых украинскими нацбатальонами, заявил в понедельник председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский."Этот неонацизм, как показывает работа музейной группы, густо замешан на диких языческих и неоязыческих представлениях. Рядом с нацистской атрибутикой на базе бандитского формирования "Азов"* в Мариуполе был найден языческий идол Перуна - это в их идеологии легко совмещается. Чтобы эта позиция была последовательной, они уничтожают память о подлинной истории. Уничтожен замечательный Мариупольский краеведческий музей, осталось совсем мало от экспозиции", - сказал он в ходе форума "Без срока давности".Другая отсылка к неоязычеству у украинских националистов была найдена российскими поисковиками уже в ЛНР, речь идет об агитационной литературе, в том числе книга "Вальгалла-Экспресс" (согласно скандинавской мифологии, в Вальгаллу попадали павшие в бою войны).Могилевский отметил, что данная находка свидетельствует о существовании в нацбатах, в том числе "Айдаре"*, "культа смерти, характерного для самых темных сторон нацистских течений".По словам историка, российская экспедиция, состоящая из специалистов семи музеев, нашла в Донбассе уже 10 тысяч предметов, которые можно поделить на три группы – "свидетельства неонацистской сущности украинских военных" (атрибутика и символика), доказательства поддержки националистов со стороны НАТО (оружие и консервы) и преступлений украинских военных против мирного населения."Эта коллекция собирается прежде всего для того, чтобы показывать людям, чтобы всю оставшуюся жизнь помнить и не допустить возвращения этого вселенского зла третий раз. Поэтому сейчас работают выставки, &lt;…&gt; всего восемь выставок во всех федеральных округах до конца 2023 года", - рассказал Могилевский.*Запрещенная в России террористическая организация
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донбасс
мариуполь
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российское историческое общество, донбасс, мариуполь, луганская народная республика, нато, константин могилевский, происшествия
Российское историческое общество, Донбасс, Мариуполь, Луганская Народная Республика, НАТО, Константин Могилевский, Происшествия
14:19 21.11.2022
 
В РИО нашли доказательства связи язычества и идеологии украинских нацбатов

РИО: найденный идол Перуна и книги говорят о языческой сущности украинских националистов

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в медиабанкБоевики батальона "Айдар"*
Боевики батальона Айдар* - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Боевики батальона "Айдар"*. Архивное фото
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ГАТЧИНА (Ленинградская область), 21 ноя - РИА Новости. Найденный в Донбассе идол Перуна, а также агитационная литература свидетельствуют о плотной связи неонацистской и языческой идеологий, исповедуемых украинскими нацбатальонами, заявил в понедельник председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.
"Этот неонацизм, как показывает работа музейной группы, густо замешан на диких языческих и неоязыческих представлениях. Рядом с нацистской атрибутикой на базе бандитского формирования "Азов"* в Мариуполе был найден языческий идол Перуна - это в их идеологии легко совмещается. Чтобы эта позиция была последовательной, они уничтожают память о подлинной истории. Уничтожен замечательный Мариупольский краеведческий музей, осталось совсем мало от экспозиции", - сказал он в ходе форума "Без срока давности".
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Другая отсылка к неоязычеству у украинских националистов была найдена российскими поисковиками уже в ЛНР, речь идет об агитационной литературе, в том числе книга "Вальгалла-Экспресс" (согласно скандинавской мифологии, в Вальгаллу попадали павшие в бою войны).
Могилевский отметил, что данная находка свидетельствует о существовании в нацбатах, в том числе "Айдаре"*, "культа смерти, характерного для самых темных сторон нацистских течений".
По словам историка, российская экспедиция, состоящая из специалистов семи музеев, нашла в Донбассе уже 10 тысяч предметов, которые можно поделить на три группы – "свидетельства неонацистской сущности украинских военных" (атрибутика и символика), доказательства поддержки националистов со стороны НАТО (оружие и консервы) и преступлений украинских военных против мирного населения.
"Эта коллекция собирается прежде всего для того, чтобы показывать людям, чтобы всю оставшуюся жизнь помнить и не допустить возвращения этого вселенского зла третий раз. Поэтому сейчас работают выставки, <…> всего восемь выставок во всех федеральных округах до конца 2023 года", - рассказал Могилевский.
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Российское историческое обществоДонбассМариупольЛуганская Народная РеспубликаНАТОКонстантин МогилевскийПроисшествия
 
 
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