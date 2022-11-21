https://ria.ru/20221121/natsionalisty-1833085849.html

В РИО нашли доказательства связи язычества и идеологии украинских нацбатов

В РИО нашли доказательства связи язычества и идеологии украинских нацбатов - РИА Новости, 21.11.2022

В РИО нашли доказательства связи язычества и идеологии украинских нацбатов

Найденный в Донбассе идол Перуна, а также агитационная литература свидетельствуют о плотной связи неонацистской и языческой идеологий, исповедуемых украинскими... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:19

2022-11-21T14:19

2022-11-21T14:19

российское историческое общество

донбасс

мариуполь

луганская народная республика

нато

константин могилевский

происшествия

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ГАТЧИНА (Ленинградская область), 21 ноя - РИА Новости. Найденный в Донбассе идол Перуна, а также агитационная литература свидетельствуют о плотной связи неонацистской и языческой идеологий, исповедуемых украинскими нацбатальонами, заявил в понедельник председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский."Этот неонацизм, как показывает работа музейной группы, густо замешан на диких языческих и неоязыческих представлениях. Рядом с нацистской атрибутикой на базе бандитского формирования "Азов"* в Мариуполе был найден языческий идол Перуна - это в их идеологии легко совмещается. Чтобы эта позиция была последовательной, они уничтожают память о подлинной истории. Уничтожен замечательный Мариупольский краеведческий музей, осталось совсем мало от экспозиции", - сказал он в ходе форума "Без срока давности".Другая отсылка к неоязычеству у украинских националистов была найдена российскими поисковиками уже в ЛНР, речь идет об агитационной литературе, в том числе книга "Вальгалла-Экспресс" (согласно скандинавской мифологии, в Вальгаллу попадали павшие в бою войны).Могилевский отметил, что данная находка свидетельствует о существовании в нацбатах, в том числе "Айдаре"*, "культа смерти, характерного для самых темных сторон нацистских течений".По словам историка, российская экспедиция, состоящая из специалистов семи музеев, нашла в Донбассе уже 10 тысяч предметов, которые можно поделить на три группы – "свидетельства неонацистской сущности украинских военных" (атрибутика и символика), доказательства поддержки националистов со стороны НАТО (оружие и консервы) и преступлений украинских военных против мирного населения."Эта коллекция собирается прежде всего для того, чтобы показывать людям, чтобы всю оставшуюся жизнь помнить и не допустить возвращения этого вселенского зла третий раз. Поэтому сейчас работают выставки, <…> всего восемь выставок во всех федеральных округах до конца 2023 года", - рассказал Могилевский.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221113/ritter-1831214398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

российское историческое общество, донбасс, мариуполь, луганская народная республика, нато, константин могилевский, происшествия