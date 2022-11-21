Столтенберг надеется на увеличение обязательств по расходам на оборону
Столтенберг надеется, что союзники увеличат обязательства по расходам на оборону
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что страны альянса увеличат обязательства по расходам на оборону на саммите в Вильнюсе летом 2023 года. В настоящее время целью до 2024 года для стран НАТО являются 2% ВВП.
"Мы ожидаем ряд важных решений на саммите в Вильнюсе. Я не могу сказать вам, что конкретно союзники решат в отношении обязательств по расходам на оборону на ближайшие десять лет, поскольку мы сейчас завершаем обязательства, взятые в 2014 году до 2024 года, но я ожидаю, что это будет даже более твердое обязательство по увеличению расходов на оборону. Я рассчитываю, что 2% ВВП будут достигнуты, и это не будет потолком… Переговоры идут, и я абсолютно уверен, что амбиции будут увеличены, потому что все видят потребности в больших инвестициях", - сказал он на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде.
Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля 2023 года.
В 2014 году страны НАТО на саммите в Уэльсе обязались в течение 10 лет стремиться к увеличению оборонных расходов до 2% от ВВП, однако особый импульс этим усилиям придало избрание Дональда Трампа президентом США. В ходе предвыборной кампании и после победы на выборах Трамп критиковал союзников по НАТО за то, что они недостаточно отчисляют на оборону.