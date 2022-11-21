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Столтенберг надеется на увеличение обязательств по расходам на оборону - РИА Новости, 21.11.2022
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Столтенберг надеется на увеличение обязательств по расходам на оборону
Столтенберг надеется на увеличение обязательств по расходам на оборону - РИА Новости, 21.11.2022
Столтенберг надеется на увеличение обязательств по расходам на оборону
Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что страны альянса увеличат обязательства по расходам на оборону на саммите в Вильнюсе летом 2023 года. В настоящее время РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:32
2022-11-21T14:32
в мире
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что страны альянса увеличат обязательства по расходам на оборону на саммите в Вильнюсе летом 2023 года. В настоящее время целью до 2024 года для стран НАТО являются 2% ВВП."Мы ожидаем ряд важных решений на саммите в Вильнюсе. Я не могу сказать вам, что конкретно союзники решат в отношении обязательств по расходам на оборону на ближайшие десять лет, поскольку мы сейчас завершаем обязательства, взятые в 2014 году до 2024 года, но я ожидаю, что это будет даже более твердое обязательство по увеличению расходов на оборону. Я рассчитываю, что 2% ВВП будут достигнуты, и это не будет потолком… Переговоры идут, и я абсолютно уверен, что амбиции будут увеличены, потому что все видят потребности в больших инвестициях", - сказал он на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде.Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля 2023 года.В 2014 году страны НАТО на саммите в Уэльсе обязались в течение 10 лет стремиться к увеличению оборонных расходов до 2% от ВВП, однако особый импульс этим усилиям придало избрание Дональда Трампа президентом США. В ходе предвыборной кампании и после победы на выборах Трамп критиковал союзников по НАТО за то, что они недостаточно отчисляют на оборону.
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в мире, йенс столтенберг, нато
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО
14:32 21.11.2022
 
Столтенберг надеется на увеличение обязательств по расходам на оборону

Столтенберг надеется, что союзники увеличат обязательства по расходам на оборону

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что страны альянса увеличат обязательства по расходам на оборону на саммите в Вильнюсе летом 2023 года. В настоящее время целью до 2024 года для стран НАТО являются 2% ВВП.
"Мы ожидаем ряд важных решений на саммите в Вильнюсе. Я не могу сказать вам, что конкретно союзники решат в отношении обязательств по расходам на оборону на ближайшие десять лет, поскольку мы сейчас завершаем обязательства, взятые в 2014 году до 2024 года, но я ожидаю, что это будет даже более твердое обязательство по увеличению расходов на оборону. Я рассчитываю, что 2% ВВП будут достигнуты, и это не будет потолком… Переговоры идут, и я абсолютно уверен, что амбиции будут увеличены, потому что все видят потребности в больших инвестициях", - сказал он на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде.
Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля 2023 года.
В 2014 году страны НАТО на саммите в Уэльсе обязались в течение 10 лет стремиться к увеличению оборонных расходов до 2% от ВВП, однако особый импульс этим усилиям придало избрание Дональда Трампа президентом США. В ходе предвыборной кампании и после победы на выборах Трамп критиковал союзников по НАТО за то, что они недостаточно отчисляют на оборону.
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В миреЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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