https://ria.ru/20221121/moskva-1833011719.html

Более 40% работ по энергоснабжению технологической долины МГУ выполнено

Более 40% работ по энергоснабжению технологической долины МГУ выполнено - РИА Новости, 21.11.2022

Более 40% работ по энергоснабжению технологической долины МГУ выполнено

Специалисты выполнили более 40% работ по энергоснабжению технологической долины МГУ, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:01

2022-11-21T11:01

2022-11-21T11:01

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Специалисты выполнили более 40% работ по энергоснабжению технологической долины МГУ, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 40% от общего объема работ по энергоснабжению технологической долины МГУ. Продолжается реализация масштабного проекта развития территорий МГУ имени Ломоносова, он включает создание новых научных кластеров, деятельность которых потребует дополнительных энергомощностей. Запланировано строительство восьми распределительных трансформаторных подстанций, прокладка питающих кабельных линий протяженностью более 113 километров. Общая присоединяемая мощность составит 149 мегаватт", - сказал Бирюков.Заммэра рассказал, что в настоящее время уже построены три распределительных пункта, пять трансформаторных подстанций, проложено 45 километров питающих кабельных линий 20 киловатт."Завершен комплекс мероприятий по строительству трасс для последующей прокладки кабельных линий. Работы выполнили методом горизонтально-направленного бурения, который предполагает проход коммуникаций под землей. Электроснабжение будет осуществляться по второй категории надежности, то есть в случае возникновения нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что технологическое присоединение объектов МГУ выполняют с применением оборудования 20 киловатт, основными преимуществами которого являются снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения в сети и увеличение ее пропускной способности.

https://ria.ru/20221120/katok-1832841577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков